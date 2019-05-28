قابيل حلقة 24.. محمد ممدوح يقع في فخ «آدم وسما»

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص

قابيل

بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "قابيل"، بذهاب "الضابط طارق" الذي يُجسده محمد ممدوح، إلى "عمر" الذي يُجسده علي قاسم، صديق "آدم" الذي يُجسده محمد فراج، ويسأله عنه، ولكن الأخير ينكر علاقته به أو التواصل معه منذ سنوات، ويخبره طارق بأن "آدم" قاتل، ويظهر على ملامح وجه "عمر" الاندهاش، وهنا يتأكد "طارق" أنهما يتقابلان وعلى تواصل، ويرحل ويترك لـ"عمر" رقم تليفونه الخاص للتحدث معه متى شاء، ويتحدث "عمر" مع "آدم" ويخبره بما حدث؛ ما يسبب خوفًا لـ"آدم" و"سما" التي تُجسدها أمينة خليل، حيث إنهما انكشفا والجميع سيعرف أنهما ما زالا حيين.

القلق سيطر على "آدم" لوجود شكوك حول وفاته و"سما"، وهنا تقترح عليه الأخيرة باختراق حساب "طارق" الشخصي لمعرفة كافة تحركاته، وهو ما حدث. يُلقي "عبدالرحمن" الذي يُجسده علي الطيب، القبض على والد "سما" بتهمة قتل زوجته، وأثناء استجوابه يعترف بكل شيء، متقبلا أي عقوبة، ثم يمرض ويتم نقله للمستشفى. يشارك في بطولة