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قابيل حلقة 24.. محمد ممدوح يقع في فخ «آدم وسما»

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص
قابيل
قابيل
بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "قابيل"، بذهاب "الضابط طارق" الذي يُجسده محمد ممدوح، إلى "عمر" الذي يُجسده علي قاسم، صديق "آدم" الذي يُجسده محمد فراج، ويسأله عنه، ولكن الأخير ينكر علاقته به أو التواصل معه منذ سنوات، ويخبره طارق بأن "آدم" قاتل، ويظهر على ملامح وجه "عمر" الاندهاش، وهنا يتأكد "طارق" أنهما يتقابلان وعلى تواصل، ويرحل ويترك لـ"عمر" رقم تليفونه الخاص للتحدث معه متى شاء، ويتحدث "عمر" مع "آدم" ويخبره بما حدث؛ ما يسبب خوفًا لـ"آدم" و"سما" التي تُجسدها أمينة خليل، حيث إنهما انكشفا والجميع سيعرف أنهما ما زالا حيين.
القلق سيطر على "آدم" لوجود شكوك حول وفاته و"سما"، وهنا تقترح عليه الأخيرة باختراق حساب "طارق" الشخصي لمعرفة كافة تحركاته، وهو ما حدث. يُلقي "عبدالرحمن" الذي يُجسده علي الطيب، القبض على والد "سما" بتهمة قتل زوجته، وأثناء استجوابه يعترف بكل شيء، متقبلا أي عقوبة، ثم يمرض ويتم نقله للمستشفى. يشارك في بطولة
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زي الشمس حلقة 22.. عمر يصدم نور بسبب كارما

شهدت الحلقة الثانية والعشرون، من مسلسل "زي الشمس"، الذي يُعرض عبر فضائية MBC مصر، مشادة بين "عمر" الذي يُجسده الفنان أحمد صلاح السعدني، و"نور" التي تُجسدها الفنانة دينا الشربيني، بسبب تعنيفه لابنته "كارما" بعدما شاهدها مع صديقها "زين"، حيث قام "عمر" بتحذيره ألا يقترب منها مجددًا وإلا سيُبلغ والده ما يُسبب له أزمة، كما توعد "كارما" وأخبرها أنها لن تخرج من المنزل دون إذنه ومرافقة شقيقها "كريم"، وهو ما رفضته "نور" وأخبرته أنه بذلك سيجعل "كارما" تُقدم على تصرفات ليست في الحسبان، فرد عليها: "أنا بحاول أربي بنتي، ولا أسيبها تطلع زي أمها؟".
ليلى-عز-العرب

ليلى عز العرب: كان نفسي اشتغل «سواق ميكروباص»

حلت الفنانة ليلى عز العرب، ضيفة في ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية extra news، مساء الإثنين، وقالت إنها كانت تتمنى أن تعمل "سائقة ميكروباص"، ووصفت المهنة بالتجربة الرائعة، وأنها تتمنى تجسيدها في عمل فني، مشيرة إلى أن أكثر ما يعجبها بقيادة السيارات التواصل مع الناس بطريقة مميزة، مضيفة أن حبها للتمثيل هو الذي منعها عن امتهانها، موضحة أن عملها لسنوات طويلة داخل البنوك كان يقربها من عملها كممثلة، خاصة أن العمل في المجالين يتطلب التفرغ الكامل.
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ولد الغلابة 22..هذا شرط عيسى ليبدأ في صناعة المخدرات

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، العديد من الأحداث المثيرة خاصة بعد ذهاب "عيسى" الذي يجسده الفنان أحمد السقا إلى مخزن المدرسة، ليبحث عن المخدرات التي خبأها هناك ولم يجدها، وشك في "غفير" المدرسة، وذهب إليه وهدده وأخبره أن هناك شيئًا ضاع منه ملكًا لمجرم، وإذا لم يعده فسيتم قتله، ولكنه لم يصل إلى شيء وذهب على الفور إلى "فرح" التي تجسدها الفنانة مي عمر، وأخبرها بما حدث، وبعدها لاحقه أقارب «رشوان» الذي يجسده عماد زيادة، ليعرفوا من أين جاء بالمخدرات، ولكن "عيسى" تعامل معهم بذكاء.
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مسلسل-قابيل

قابيل الحلقة 19.. آدم وسما يحاولان السفر خارج البلاد

بدأت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل «قابيل»، بطلب "آدم" الذي يجسده الفنان محمد فراج، من "عمر" الذي يجسده الفنان علي قاسم، بألا يخبر أحدا بأمر "قابيل"، لأنه من المفترض أنه ليس على قيد الحياة، وطلب منه أن يجهز له جواز سفر مزيف ليستطيع السفر خارج مصر، ورفض عمر الأمر في البداية، ولكن بعد تفكير طويل أخبره بأن الأمر سيأخذ وقتا طويلا، وكما أنه ليس من المؤكد أن يفعل ذلك، وبعدها ذهب "آدم" إلى "سما" التي تجسدها الفنانة أمينة خليل، وأخبرها أنه سيجهز لها جوازا لتسافر معه.
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مسلسل قابيل.. مفاجآت بالجملة في الحلقة 16

بدأت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "قابيل" في التكشف، بعد معرفة حقيقة "آدم" معالج الإدمان الذي يقوم بدور خالد المصري صاحب مدونة علم النفس التي يقتبس منها مقولات في منشوراته عبر صفحة "قابيل". قصة قابيل كلها من تأليف وإخراج آدم المدمن السابق الذي استغل عيادته في تنفيذ خطته، وساعدته "سما" (أمينة خليل) حيث كانت إحدى زبائنه واستغلها لتنفيذ خطته، ويستعدان معا للسفر خارج مصر للهرب من جرائمهما بعدما قتل شيماء وحمزة الكومي، وسُرب خبر اتهام "طارق" (محمد ممدوح) في الجرائم التي ارتكبها قابيل، تم وقفه عن العمل بعدما اعتدى عليه عبدالرحمن لتكراره فعلته.
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قابيل الحلقة 15.. آدم وسما على قيد الحياة

بدأت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل «قابيل» بذهاب عبد الرحمن الذي يجسده على الطيب إلى طارق الذى يجسده الفنان محمد ممدوح، ليخبره أن هناك خيوطا جديدة فى قضية «قابيل»، وأن خالد المصري الاسم الذي أظهرته التحقيقات مؤخرا له علاقة بآدم الذي يجسده محمد فراج، وأعلن أنه قتل مع بداية حلقات المسلسل، وبدأ طارق على الفور بالبحث عن معلومات أكثر خاصة بخالد المصري الذى يعتقدوا أنه «قابيل»، فتوصل إلى فتاة كانت على علاقة به، وبدأ بالحث عنها، حتى وجدها وأخبرته بعلاقتها به.
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قابيل 14.. طارق يهرب من الشرطة ويحاول إثبات براءته

بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل «قابيل» المذاع عبر فضائية MBC مصر، بهروب طارق الذي يجسده الفنان محمد ممدوح من الشرطة بعد اتهامه بقتل حمزة الكومي الذي يجسده أحمد كمال، وذلك بعد العثور على دماء خاصة بطارق على جثته، وهو الأمر الذي أخبره به الضابط عبد الرحمن الذي يجسده علي الطيب، وبعد هروبه ذهبت الشرطة إلى والدته ليطلبوا منها أن تساعدهم فى القبض عليه ولكنها رفضت، وصادف أثناء وجود الشرطة اتصال من طارق بوالدته، فرد عليه الضابط المسؤول عن القضية، وطلب منه أن يسلم نفسه، لكنه رفض، وأخبره لن يتحمل مسؤولية كل من قتلهم «قابيل».
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