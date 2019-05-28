رياضة

أمير مرتضى يكشف مفاجأة في عقد الزمالك مع جروس

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ ص
أمير مرتضى
أمير مرتضى
كشف أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق ينتهي في 31 مايو الجاري، وأن الأخير هو الذي حدد موعد نهاية التعاقد، على الرغم من علمه بانتهاء الموسم الحالي عقب بطولة الأمم الإفريقية، التي تنتهي في يوليو المقبل. وأضاف امير، خلال لقائه بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن جروس تمسك بانتهاء عقد في الموعد المحدد، وأنه فضل حينها الانتظار حتى نهاية العقد رسميًا ثم التفاوض معه للبقاء شهرين إضافيين.
وأوضح أن النادي لن يوافق على التجديد لجروس بمقابل مادي أعلى، خاصة أن الأمر لن يدار بهذه الطريقة، لوجود ميزانية محددة ومتبعة لفريق الكرة، مشددًا أن الفريق الأبيض سيظل مستقرًا دون الارتباط بتواجد أو رحيل مدرب. وكان رئيس الزمالك قد أعلن عن نهاية مهمة جروس، وقال في تصريحات تليفزيونية: «جروس انتهت
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أمير مرتضى: لو معايا فلوس الشحات هشتري نجوم إفريقيا

قال أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، إن نادي الأهلي تعاقد مع حسين الشحات بمقابل مادي مبالغ فيه للغاية، ولا يستحقه أي لاعب مصري، خاصة أن الشحات خاض تجربة الاحتراف في الدوري الإماراتي لمدة موسم واحد، ولم يلعب في صفوف برشلونة على سبيل المثال. وأضاف أمير، خلال لقائه ببرنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «المحور»، أنه كان سيضم لاعبي قارة إفريقيا بالكامل بالمقابل الذي دفعه النادي الأحمر للتعاقد مع الشحات وحده، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك، اتهمه البعض بإهدار المال العام في وقت سابق بسبب بعض الصفقات التي أبرمها الزمالك.
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صدقي: سعيد بالبقاء.. والجونة يستحق مركزًا أفضل

قال حمادة صدقي، المدير الفني لنادي الجونة، إنه سعيد بحصول فريقه على نقطة ثمينة بالتعادل أمام الإسماعيلي، لأنها ضمنت له البقاء في الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى الوصول لمركز أفضل هذا الموسم. ونجا الجونة، من الهبوط للدرجة الثانية، بتعادله أمام الإسماعيلي، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الإثنين، على ملعبه بمدينة الغردقة. وأضاف صدقي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن فريقه كان يستحق التواجد في مكانة أفضل من ذلك، خصوصا وأنه يقدم كرة قدم جيدة، ويملك لاعبين على مستوى عال، لكن التوفيق لم يحالفهم في مباريات كثيرة.
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المصري يختتم مبارياته بالدوري بثلاثية في الداخلية

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جددوا عقد جروس| مطالب زملكاوية بعد لقب الكونفيدرالية

دشن عدد من جماهير نادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاجَ بعنوان «#جددوا_عقد_جروس»، لاستمرار السويسري كريستيان جروس مديرًا فنيا للقلعة البيضاء، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر، وذلك بعد ساعات من تحقيق الزمالك لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، أمس الأحد، لأول مرة في تاريخه وللمرة الثانية في تاريخ الأندية المصرية المشاركة في البطولة بعد الأهلي الذي توج بها عام 2014.
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تركي آل الشيخ يهنئ الزمالك على التتويج بالكونفدرالية

هنأ تركى آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادى بيراميدز، الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على فوزه بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربى فى إياب كأس الكونفدرالية الإفريقية، مساء الأحد، حيث توج الفريق الأبيض ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمواجهة.
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مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مواجهته مع نهضة بركان المغربي ، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية والتي ستقام، في تمام العاشرة مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث شهد التشكيل أكثر من مفاجأة وهي البدء بمحمد إبراهيم بدلًا من محمود عبدالعزيز "زيزو"، وشهد التشكيل استبعاد حازم إمام الظهير الأيمن مع وجود الثلاثي محمد عبدالغني ومحمود علاء ومحمود الونش كما اختار جروس حميد أحداد لقيادة هجوم الفريق.
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الزمالك يعلن موعد السفر إلى الإسكندرية

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية للاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليًا، حيث قام بشرح بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين من أجل تنفيذها خلال التدريبات اليوم تمهيدًا لتطبيقها في اللقاء القادم أمام نهضة بركان الأحد المقبل بإياب نهائي البطولة الكونفدرالية. كما طالب جروس الجميع بالالتزام وتنفيذ التعليمات، مؤكدًا أن أمامهم خطوة واحدة للتتويج بلقب البطولة الكونفدرالية وأنهم رجال ودائمًا على قدر المسئولية.
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