أمير مرتضى يكشف مفاجأة في عقد الزمالك مع جروس

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ ص

أمير مرتضى

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق ينتهي في 31 مايو الجاري، وأن الأخير هو الذي حدد موعد نهاية التعاقد، على الرغم من علمه بانتهاء الموسم الحالي عقب بطولة الأمم الإفريقية، التي تنتهي في يوليو المقبل. وأضاف امير، خلال لقائه بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن جروس تمسك بانتهاء عقد في الموعد المحدد، وأنه فضل حينها الانتظار حتى نهاية العقد رسميًا ثم التفاوض معه للبقاء شهرين إضافيين.

وأوضح أن النادي لن يوافق على التجديد لجروس بمقابل مادي أعلى، خاصة أن الأمر لن يدار بهذه الطريقة، لوجود ميزانية محددة ومتبعة لفريق الكرة، مشددًا أن الفريق الأبيض سيظل مستقرًا دون الارتباط بتواجد أو رحيل مدرب. وكان رئيس الزمالك قد أعلن عن نهاية مهمة جروس، وقال في تصريحات تليفزيونية: «جروس انتهت