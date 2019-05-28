أمير مرتضى يكشف مفاجأة في عقد الزمالك مع جروس

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق ينتهي في 31 مايو الجاري، وأن الأخير هو الذي حدد موعد نهاية التعاقد، على الرغم من علمه بانتهاء الموسم الحالي عقب بطولة الأمم الإفريقية، التي تنتهي في يوليو المقبل.
وأضاف امير، خلال لقائه بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن جروس تمسك بانتهاء عقد في الموعد المحدد، وأنه فضل حينها الانتظار حتى نهاية العقد رسميًا ثم التفاوض معه للبقاء شهرين إضافيين.
وأوضح أن النادي لن يوافق على التجديد لجروس بمقابل مادي أعلى، خاصة أن الأمر لن يدار بهذه الطريقة، لوجود ميزانية محددة ومتبعة لفريق الكرة، مشددًا أن الفريق الأبيض سيظل مستقرًا دون الارتباط بتواجد أو رحيل مدرب.
وكان رئيس الزمالك قد أعلن عن نهاية مهمة جروس، وقال في تصريحات تليفزيونية: «جروس انتهت
وأوضح أن النادي لن يوافق على التجديد لجروس بمقابل مادي أعلى، خاصة أن الأمر لن يدار بهذه الطريقة، لوجود ميزانية محددة ومتبعة لفريق الكرة، مشددًا أن الفريق الأبيض سيظل مستقرًا دون الارتباط بتواجد أو رحيل مدرب.
وكان رئيس الزمالك قد أعلن عن نهاية مهمة جروس، وقال في تصريحات تليفزيونية: «جروس انتهت قصته مع الزمالك اليوم بنهاية الكونفيدرالية».
وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة (5-3) بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري تجاوز الـ60 ألف مشجع، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف، ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.