أمير مرتضى: لو معايا فلوس الشحات هشتري نجوم إفريقيا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ ص

حسين الشحات

قال أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، إن نادي الأهلي تعاقد مع حسين الشحات بمقابل مادي مبالغ فيه للغاية، ولا يستحقه أي لاعب مصري، خاصة أن الشحات خاض تجربة الاحتراف في الدوري الإماراتي لمدة موسم واحد، ولم يلعب في صفوف برشلونة على سبيل المثال. وأضاف أمير، خلال لقائه ببرنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «المحور»، أنه كان سيضم لاعبي قارة إفريقيا بالكامل بالمقابل الذي دفعه النادي الأحمر للتعاقد مع الشحات وحده، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك، اتهمه البعض بإهدار المال العام في وقت سابق بسبب بعض الصفقات التي أبرمها الزمالك.

وكشف أمير أن النادي تعاقد مع أحمد سيد زيزو في انتقالات الشتوية الماضية مقابل 250 ألف دولار فقط، موضحًا أنه راهن على إمكانيات اللاعب ولم يخذله، ودخل في تحدٍ مع البعض بشأن هذه الصفقة، من بينهم رئيس النادي الذي قال له نصًا: «ستدفع مقابل التعاقد معه من مالك الخاص إذا لم ينجح مع الفريق». وتوج