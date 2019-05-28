رياضة

أمير مرتضى: لو معايا فلوس الشحات هشتري نجوم إفريقيا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ ص
حسين الشحات
حسين الشحات
قال أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، إن نادي الأهلي تعاقد مع حسين الشحات بمقابل مادي مبالغ فيه للغاية، ولا يستحقه أي لاعب مصري، خاصة أن الشحات خاض تجربة الاحتراف في الدوري الإماراتي لمدة موسم واحد، ولم يلعب في صفوف برشلونة على سبيل المثال. وأضاف أمير، خلال لقائه ببرنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «المحور»، أنه كان سيضم لاعبي قارة إفريقيا بالكامل بالمقابل الذي دفعه النادي الأحمر للتعاقد مع الشحات وحده، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك، اتهمه البعض بإهدار المال العام في وقت سابق بسبب بعض الصفقات التي أبرمها الزمالك.
وكشف أمير أن النادي تعاقد مع أحمد سيد زيزو في انتقالات الشتوية الماضية مقابل 250 ألف دولار فقط، موضحًا أنه راهن على إمكانيات اللاعب ولم يخذله، ودخل في تحدٍ مع البعض بشأن هذه الصفقة، من بينهم رئيس النادي الذي قال له نصًا: «ستدفع مقابل التعاقد معه من مالك الخاص إذا لم ينجح مع الفريق». وتوج
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أمير مرتضى يكشف مفاجأة في عقد الزمالك مع جروس

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق ينتهي في 31 مايو الجاري، وأن الأخير هو الذي حدد موعد نهاية التعاقد، على الرغم من علمه بانتهاء الموسم الحالي عقب بطولة الأمم الإفريقية، التي تنتهي في يوليو المقبل. وأضاف امير، خلال لقائه بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن جروس تمسك بانتهاء عقد في الموعد المحدد، وأنه فضل حينها الانتظار حتى نهاية العقد رسميًا ثم التفاوض معه للبقاء شهرين إضافيين.
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صدقي: سعيد بالبقاء.. والجونة يستحق مركزًا أفضل

قال حمادة صدقي، المدير الفني لنادي الجونة، إنه سعيد بحصول فريقه على نقطة ثمينة بالتعادل أمام الإسماعيلي، لأنها ضمنت له البقاء في الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى الوصول لمركز أفضل هذا الموسم. ونجا الجونة، من الهبوط للدرجة الثانية، بتعادله أمام الإسماعيلي، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الإثنين، على ملعبه بمدينة الغردقة. وأضاف صدقي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن فريقه كان يستحق التواجد في مكانة أفضل من ذلك، خصوصا وأنه يقدم كرة قدم جيدة، ويملك لاعبين على مستوى عال، لكن التوفيق لم يحالفهم في مباريات كثيرة.
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المصري يختتم مبارياته بالدوري بثلاثية في الداخلية

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره الداخلية، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع أبناء إيهاب جلال رصيدهم إلى 52 نقطة في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب الذي يتبقى له مباراتان أمام الأهلي وبتروجيت، في المقابل تجمد رصيد الداخلية الذي هبط إلى القسم الثاني في وقت سابق، عند 27 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
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ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.
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أمير مرتضى لسيد عبدالحفيظ: حاسس بيك وهشوفلك دكتور

سخر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعدما خرج الأخير وهاجمه في تصريحات له على قناة ناديه، عقب نهاية مباراة فريقه التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت أمام إنبي، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، وحسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين نظيفين، ورفع رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق 7 نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني ونفس فارق النقاط عن بيراميدز الثالث.
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بعد فوز الأهلي على إنبي.. تعرف على جدول ترتيب الدوري

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره إنبي، بهدفين نظيفين، سجلهما حسين الشحات ومروان محسن، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق 7 نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني ونفس فارق النقاط عن بيراميدز الثالث، وفي المقابل تجمد رصيد الفريق البترولي عند 36 نقطة، وظل في المركز التاسع بفارق نقطتين عن أقرب مراكز الهبوط.
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عبد الحفيظ لأمير مرتضى: جبت الثقة دي منين؟

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مكاسب فريقه من الفوز على إنبي مساء الخميس، عديدة، لكن يبقى حصد الثلاث نقاط أهم شيء، خاصة أن المرحلة الحالية من الموسم تشهد ارتفاعا وهبوطا في الأداء، لكن سمات الفرق الكبيرة ألا يكون التباين في المستوى كبير. وأشار مدير الكرة بالقلعة الحمراء، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، إلى أنه لا يريد التعليق على قرارات التحكيم في اللقاء، لكنه يعتقد بأن الحكم محمد عادل حرم فريقه من ركلتي جزاء صحيحتين.
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