رياضة

أمير مرتضى لشوبير: ما هي مؤهلاتك.. الموضوع دمه تقيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
قال أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إنه يثق في بعض الأشخاص داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وعلى رأسهم هاني أبو ريدة، لكنه لا يثق في أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد. وأضاف أمير، خلال لقائه بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أنه لا يعرف ما هي مؤهلات شوبير حتى يصبح الشخص الثاني داخل اتحاد الكرة، متمًا: «إذا كان شوبير نجمًا سابقًا له تاريخ بالنادي الأهلي له احترامه، فليعمل في ناديه وليس في اتحاد الكرة».
وتابع: «ليس من المنطقي أن يعمل صباحًا في اتحاد الكرة، ثم يذهب لمشاهدة نجله في مران النادي الأهلي، ويستضيف ليلًا في برنامجه شخصًا لطرح أسئلة عليه، وهو يعمل في الوقت ذاته داخل اتحاد الكرة وكأنه ليس أحد أفراد العمل به، يجب أن يعمل في الموقع الذي يجيد فيه فقط، لأن الموضوع بقى دمه تقيل». وتوج
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رامون- دياز‎ (4)

رسالة غامضة من مدرب بيراميدز لتركي آل الشيخ واللاعبين

نشر الأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى لفريق بيراميدز، رسالة غامضة، وجه خلالها الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز. وكتب المدير الفنى لبيراميدز منشورا عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أود أن أشكر صديقى تركى آل الشيخ على هذه الفرصة فى فريق بيراميدز، ولاعبيه الذين بذلوا جهدا هائلا لتحقيق الأهداف، بما فى ذلك الفوز على الأهلى والزمالك.. سعيد لأننى استمتعت بثقافة هذا البلد العظيم.. تحياتى للجميع».
حسين-الشحات

أمير مرتضى: لو معايا فلوس الشحات هشتري نجوم إفريقيا

قال أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، إن نادي الأهلي تعاقد مع حسين الشحات بمقابل مادي مبالغ فيه للغاية، ولا يستحقه أي لاعب مصري، خاصة أن الشحات خاض تجربة الاحتراف في الدوري الإماراتي لمدة موسم واحد، ولم يلعب في صفوف برشلونة على سبيل المثال. وأضاف أمير، خلال لقائه ببرنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «المحور»، أنه كان سيضم لاعبي قارة إفريقيا بالكامل بالمقابل الذي دفعه النادي الأحمر للتعاقد مع الشحات وحده، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك، اتهمه البعض بإهدار المال العام في وقت سابق بسبب بعض الصفقات التي أبرمها الزمالك.
امير-مرتضى-منصور

أمير مرتضى يكشف مفاجأة في عقد الزمالك مع جروس

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق ينتهي في 31 مايو الجاري، وأن الأخير هو الذي حدد موعد نهاية التعاقد، على الرغم من علمه بانتهاء الموسم الحالي عقب بطولة الأمم الإفريقية، التي تنتهي في يوليو المقبل. وأضاف امير، خلال لقائه بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن جروس تمسك بانتهاء عقد في الموعد المحدد، وأنه فضل حينها الانتظار حتى نهاية العقد رسميًا ثم التفاوض معه للبقاء شهرين إضافيين.
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امير-مرتضى-منصور

أمير مرتضى يكشف مفاجأة في عقد الزمالك مع جروس

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق ينتهي في 31 مايو الجاري، وأن الأخير هو الذي حدد موعد نهاية التعاقد، على الرغم من علمه بانتهاء الموسم الحالي عقب بطولة الأمم الإفريقية، التي تنتهي في يوليو المقبل. وأضاف امير، خلال لقائه بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن جروس تمسك بانتهاء عقد في الموعد المحدد، وأنه فضل حينها الانتظار حتى نهاية العقد رسميًا ثم التفاوض معه للبقاء شهرين إضافيين.
جماهير الزمالك

سويلم: الدولة ستساند الزمالك للتتويج بالكونفدرالية

كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن مخاطبة الجبلاية الجهات الأمنية من أجل حضور 60 ألف مشجع في نهائي الكونفدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان، في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب. وقال سويلم في تصريحات لبرنامج «كلام في الجون» الذي يقدمه ماركو مراد، على إذاعة «ميجا إف إم»: «الدولة كلها ستساند الزمالك من أجل التتويج بالكونفدرالية.. وسيكون هناك دعم من كل الجهات المعنية، ومن المؤكد أن مدرجات برج العرب ستمتلئ بجمهور مصر وليس الزمالك فقط».
احمد-شوبير

أحمد شوبير يدعم الزمالك قبل موقعة نهضة البركان

دعم الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، فريق نادي الزمالك في اللقاء الذي يخوضه مساء اليوم أمام فريق نهضة البركان المغربي، على ملعب البلدي بالأراضي المغربية، في ذهاب المباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، وجاء دعم شوبير للزمالك من خلال موقع التدوينات القصيرة «تويتر» وقال: «صباح الخير وكل التوفيق لنادي الزمالك النهارده في ذهاب نهائي الكونفدرالية، وإن شاء الله يرجع مصر بنتيجة إيجابية تساهم في التتويج على أرض أم الدنيا، بإذن الله البطولة مصرية».
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى: فخورون بما قدمناه في الكونفدرالية

أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق الأبيض لديهم حالة تركيز شديدة قبل مواجهة نهضة بركان، في الثانية عشرة من منتصف ليل اليوم الأحد. وأضاف أمير، خلال تصريحاته بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الفريق خاض مشوارًا طويلا في بطولة الكونفدرالية حتى الوصول للنهائي، ويعاني في هذه المرحلة من ظروف صعبة بسبب الغيابات الكثيرة التي ضربت صفوفه، بداية من مصطفى فتحي، وفرجاني ساسي، وخالد بوطيب، مرورًا بجنش، وعماد السيد مؤخرًا.
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