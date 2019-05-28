أمير مرتضى لشوبير: ما هي مؤهلاتك.. الموضوع دمه تقيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ ص

أحمد شوبير

قال أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إنه يثق في بعض الأشخاص داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وعلى رأسهم هاني أبو ريدة، لكنه لا يثق في أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد. وأضاف أمير، خلال لقائه بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أنه لا يعرف ما هي مؤهلات شوبير حتى يصبح الشخص الثاني داخل اتحاد الكرة، متمًا: «إذا كان شوبير نجمًا سابقًا له تاريخ بالنادي الأهلي له احترامه، فليعمل في ناديه وليس في اتحاد الكرة».

وتابع: «ليس من المنطقي أن يعمل صباحًا في اتحاد الكرة، ثم يذهب لمشاهدة نجله في مران النادي الأهلي، ويستضيف ليلًا في برنامجه شخصًا لطرح أسئلة عليه، وهو يعمل في الوقت ذاته داخل اتحاد الكرة وكأنه ليس أحد أفراد العمل به، يجب أن يعمل في الموقع الذي يجيد فيه فقط، لأن الموضوع بقى دمه تقيل». وتوج