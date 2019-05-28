جريمة

قاتل أمه بكفر الشيخ: طلبت مني أرجع مراتي الغضبانة

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
«طلبت منى أرجع مراتى الغضبانة مرة ثانية».. بتلك العبارة بدأت اعترافات قاتل والدته بمحافظة كفر الشيخ، أمام مباحث قسم شرطة دسوق. وقال المتهم، خلال اعترافاته، التى أدلى بها أمام المباحث، إن خلافا يجمعه بزوجته، تركت على إثره مسكنهما منذ فترة، ما دعا والدته، ليلة الحادث، إلى مطالبته بأن يعيدها مرة أخرى، لكنه رفض، ولمعاناته من أزمة نفسية، يتردد بسببها على أحد الأأطباء النفسيين منذ نحو سنتين، ألقى بها من بلكونة المنزل. كان بلاغ قد ورد إلى إدارة شرطة النجدة بكفر الشيخ من «مصطفى . ا»، 37 سنة، صاحب محل قطع غيار سيارات، بالحادث.
كما تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى بالحادث، وانتقلت قوة أمنية يترأسها المقدم هشام السمادونى، رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، وبمناقشة نجل المتوفاة، وهو صاحب البلاغ، أفاد بأنها سقطت من البلكونة، وبتطوير المناقشة اعترف بإلقائها
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حبس-متهمين-ارشيفية

عامل خردة يسرق 100 ألف جنيه من داخل شركة بعابدين

قررت نيابة عابدين، اليوم الثلاثاء، إحالة عامل إلى محكمة الجنح في اتهامه بسرقة 100 ألف جنيه من داخل شركة، واستلمت النيابة تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة، وكشفت الملابسات الكاملة لها، وتضمن قرار الإحالة الاعترفات التفصيلية التى أدلى بها عامل الخردة المتهم بالسرقة من داخل شركة في منطقة عابدين، واعترافاته أمام رجال المباحث، وقال المتهم إنه نظرًا لارتباطه بعلاقة عمل مع شركة توريد معدات النظافة، بحكم عمله في الخردة، اختمرت في عقله فكرة سرقة الشركة.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

معركة بين تجار مخدرات في حلوان بسبب «أسعار الكيف»

تشاجر شقيقان يعملان في تجارة المخدرات بمنطقة المعصرة في حلوان مع تاجر آخر منافس لهما، اليوم، بسبب الاختلاف على ثمن بيع المخدرات، وقام الشقيقان على أثرها بالصعود إلى مسكن المجني عليه، وإلقائه من البلكونة ليسقط من الطابق الثانى أرضًا، ولم يكتفيا بذلك، واستمرا بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وتركاه في الشارع ينزف وتجمع الأهالى وتم إبلاغ الشرطة. نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أطراف المشكلة وهم "توفيق. ف"، وشهرته "فرنسا"، وشقيقه أحمد. ف"، وشهرته "الشيخ"، مقيمان بدائرة القسم ومطلوب التنفيذ عليهما فى عدد من القضايا، وشخص أصيب جراء التعدى عليه بالأسلحة.
طعنات-سكين-جريمة

«قتل وذبح».. جرائم بشعة في العشر الأواخر من رمضان

لم يستطع ضعاف النفوس، أن تمر العشر الأواخر من رمضان على خير، فارتكبوا جرائم بشعة في حق أقرب الناس إليهم ولأسباب تافهة، فتجرأ فلاح وقتل والده بعدما تلاشت الرحمة من قلبه وفقد عقله بسبب الخلاف على نوع تقاوي الذرة لترتوي الأرض بدم والده العجوز، بينما مدرس فقد صبره وحكمته وضرب بصلة الرحم عرض الحائط وذبح نجل شقيقته في الشارع أمام المارة بحجة أن الزرع "ينقط" عليه من أعلى بلكونة، وثالث طعن زميله بائع الملابس بحجة أنه يستقطب من محله الزبائن المترددين عليه ونسي أن الله وحده هو من يوزع الأرزاق على خلقه، ومبلغ دفع شابا لقتل صاحب عمره.
حبس-متهمه

حبس سيدة لسرقتها 200 ألف بـ«طريقة الاحتكاك»

أمرت نيابة الدرب الأحمر، اليوم الإثنين، بحبس سيدة، لاتهامها بارتكاب واقعة سرقة 200 ألف جنيه من عاملين بأحد مراكز المنسوجات بالغورية، بالاشتراك مع ابنتها، عن طريق الاحتكاك بالمواطنين فى المواصلات العامة. وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من "عاملَين" بأحد مراكز المنسوجات كائن بمنطقة الغورية دائرة القسم، قالا فيه إنهما صرفا مبلغ مليون و150 ألف جنيه خاص بمحل عملهما من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وإيداعه داخل حقيبتين بلاستيكيتين.
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جثة-فتاة

شاب يلقي أمه من «البلكونة» في كفر الشيخ

"ألو شرطة النجدة أمي وقعت من البلكونة" بهذه الكلمات تلقت شرطة النجدة في كفر الشيخ بلاغا من "مصطفى . ا" ، 37 عامًا، صاحب محل قطع غيار سيارات مقيم في شارع المهدي المتفرع من شارع الجيش بمدينة دسوق، لتنطلق على الفور سيارات النجدة، ويتبين سقوط "يسرية . ا. م" في العقد السادس من العمر من بلكونة الدور الأول علوى. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي في المحافظة يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من شاب أكد سقوط والدته من "بلكونة" الدور الأول علوى.
السيطرة على حريق في قرية

9 مصابين في 29 حريقا نتيجة الموجة الحارة بكفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، التى شهدتها البلاد، أمس الخميس، فى اشتعال 29 حريقا بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد ارتفاع عدد بلاغات اشتعال الحرائق التى تلقتها شرطة النجدة ومراكز الشرطة وإدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ حتى مطلع فجر اليوم الجمعة. تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى والمراكز. على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى أماكن تلك الحرائق، تحت إشراف العميد رضا حبيب، مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة.
تسمم-طفله

تسمم 3 شقيقات تناولن «خوخ مرشوش» في كفر الشيخ

أصيبت 3 شقيقات، من محافظة كفر الشيخ، بحالة تسمم بعد تناولهن فاكهة الخوخ، التى سبق رشها بمبيد حشرى فى إحدى الأراضى الزراعية. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن استقبال مستشفى مطوبس المركزى لـ3 شقيقات مصابات بحالات تسمم. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من «ريتاج. هـ»، 5 سنوات، وشقيقتيها رانيا، 8 سنوات، وبسمله، 10 سنوات، بالتسمم بعد أكلهن فاكهة الخوخ.
حريق-مدرسة-إعدادية

10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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