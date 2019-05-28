قاتل أمه بكفر الشيخ: طلبت مني أرجع مراتي الغضبانة

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ ص

جثة - أرشيفية

«طلبت منى أرجع مراتى الغضبانة مرة ثانية».. بتلك العبارة بدأت اعترافات قاتل والدته بمحافظة كفر الشيخ، أمام مباحث قسم شرطة دسوق. وقال المتهم، خلال اعترافاته، التى أدلى بها أمام المباحث، إن خلافا يجمعه بزوجته، تركت على إثره مسكنهما منذ فترة، ما دعا والدته، ليلة الحادث، إلى مطالبته بأن يعيدها مرة أخرى، لكنه رفض، ولمعاناته من أزمة نفسية، يتردد بسببها على أحد الأأطباء النفسيين منذ نحو سنتين، ألقى بها من بلكونة المنزل. كان بلاغ قد ورد إلى إدارة شرطة النجدة بكفر الشيخ من «مصطفى . ا»، 37 سنة، صاحب محل قطع غيار سيارات، بالحادث.

كما تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى بالحادث، وانتقلت قوة أمنية يترأسها المقدم هشام السمادونى، رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، وبمناقشة نجل المتوفاة، وهو صاحب البلاغ، أفاد بأنها سقطت من البلكونة، وبتطوير المناقشة اعترف بإلقائها