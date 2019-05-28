رسالة غامضة من مدرب بيراميدز لتركي آل الشيخ واللاعبين

تحرير:محمد عودة ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ ص

رامون دياز

نشر الأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى لفريق بيراميدز، رسالة غامضة، وجه خلالها الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز. وكتب المدير الفنى لبيراميدز منشورا عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أود أن أشكر صديقى تركى آل الشيخ على هذه الفرصة فى فريق بيراميدز، ولاعبيه الذين بذلوا جهدا هائلا لتحقيق الأهداف، بما فى ذلك الفوز على الأهلى والزمالك.. سعيد لأننى استمتعت بثقافة هذا البلد العظيم.. تحياتى للجميع».

ولم يكشف دياز السر أو الهدف من وراء رسالته تلك، والتى يراها البعض إيذان بالرحيل عن تدريب الفريق، لا سيما وأن تقارير سعودية كانت قد ربطت اسمه بالانتقال إلى صفوف الوحدة السعودى بداية من الموسم الجديد، وهى الصفقة التى يدعمها آل الشيخ، الرئيس الفخرى للنادى السعودى.وفى يناير الماضى، أعلن تركى آل الشيخ، مالك