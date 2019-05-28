رياضة

رسالة غامضة من مدرب بيراميدز لتركي آل الشيخ واللاعبين

تحرير:محمد عودة ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ ص
رامون دياز
رامون دياز
نشر الأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى لفريق بيراميدز، رسالة غامضة، وجه خلالها الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز. وكتب المدير الفنى لبيراميدز منشورا عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أود أن أشكر صديقى تركى آل الشيخ على هذه الفرصة فى فريق بيراميدز، ولاعبيه الذين بذلوا جهدا هائلا لتحقيق الأهداف، بما فى ذلك الفوز على الأهلى والزمالك.. سعيد لأننى استمتعت بثقافة هذا البلد العظيم.. تحياتى للجميع».
ولم يكشف دياز السر أو الهدف من وراء رسالته تلك، والتى يراها البعض إيذان بالرحيل عن تدريب الفريق، لا سيما وأن تقارير سعودية كانت قد ربطت اسمه بالانتقال إلى صفوف الوحدة السعودى بداية من الموسم الجديد، وهى الصفقة التى يدعمها آل الشيخ، الرئيس الفخرى للنادى السعودى.وفى يناير الماضى، أعلن تركى آل الشيخ، مالك
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أمير مرتضى لشوبير: ما هي مؤهلاتك.. الموضوع دمه تقيل

قال أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إنه يثق في بعض الأشخاص داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وعلى رأسهم هاني أبو ريدة، لكنه لا يثق في أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد. وأضاف أمير، خلال لقائه بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أنه لا يعرف ما هي مؤهلات شوبير حتى يصبح الشخص الثاني داخل اتحاد الكرة، متمًا: «إذا كان شوبير نجمًا سابقًا له تاريخ بالنادي الأهلي له احترامه، فليعمل في ناديه وليس في اتحاد الكرة».
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أمير مرتضى: لو معايا فلوس الشحات هشتري نجوم إفريقيا

قال أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، إن نادي الأهلي تعاقد مع حسين الشحات بمقابل مادي مبالغ فيه للغاية، ولا يستحقه أي لاعب مصري، خاصة أن الشحات خاض تجربة الاحتراف في الدوري الإماراتي لمدة موسم واحد، ولم يلعب في صفوف برشلونة على سبيل المثال. وأضاف أمير، خلال لقائه ببرنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «المحور»، أنه كان سيضم لاعبي قارة إفريقيا بالكامل بالمقابل الذي دفعه النادي الأحمر للتعاقد مع الشحات وحده، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك، اتهمه البعض بإهدار المال العام في وقت سابق بسبب بعض الصفقات التي أبرمها الزمالك.
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أمير مرتضى يكشف مفاجأة في عقد الزمالك مع جروس

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق ينتهي في 31 مايو الجاري، وأن الأخير هو الذي حدد موعد نهاية التعاقد، على الرغم من علمه بانتهاء الموسم الحالي عقب بطولة الأمم الإفريقية، التي تنتهي في يوليو المقبل. وأضاف امير، خلال لقائه بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن جروس تمسك بانتهاء عقد في الموعد المحدد، وأنه فضل حينها الانتظار حتى نهاية العقد رسميًا ثم التفاوض معه للبقاء شهرين إضافيين.
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رامون دياز مندهش من عدم انضمام نجم بيراميدز للفراعنة

أغلق الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز، الباب أمام تساؤلات رحيله عن الفريق، مؤكدًا أنه لا مجال للخوض في هذا الأمر، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، والأمر ليس محل نقاش في وسائل الإعلام، كما أبدى دياز دهشته من عدم انضمام علي جبر، مدافع بيراميدز، للمنتخب الوطني في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، مؤكدا أنه لاعب صاحب خبرات ويستحق الوجود في الفترة المقبلة، كما شدد رامون دياز على أنه تولى المهمة في منتصف الموسم وظهر الفريق بصورة جيدة وفاز على الأهلي والزمالك.
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بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
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تركي آل الشيخ يعلق على قائمة المنتخب الوطني

عبر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم مالك نادي بيراميدز والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي عن سعادته بانضمام هذا العدد من لاعبي بيراميدز لقوام المنتخب المصري وقائمته المختارة لخوض كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، حيث ضم المنتخب الوطني 5 لاعبين من نادي بيراميدز، وهم الحارس أحمد الشناوي، والمدافعين أحمد أيمن منصور وعمر جابر، ولاعبي الوسط عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا، لبدء معسكر الإعداد لكأس الأمم والذي ينطلق يوم 6 يونيو المقبل.
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تركي آل الشيخ يقرر إجراء ثورة تغيير في بيراميدز

قرر تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، إجراء تغييرات شاملة في الموسم الجديد، على كل المستويات بعد تبخر آماله في التتويج ببطولة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، قبل الفوز الذي حققه الأهلي على حساب إنبي بنتيجة 2-0، إذ رفع نادي القرن رصيده إلى 73 نقطة من 31 مباراة خاضها الفريق الأحمر، بينما يملك بيراميدز 66 نقطة من 32 مباراة، ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 66 نقطة من 29 مباراة، ويتبقى لبيراميدز مواجهة ضد النجوم، ثم لقاء آخر ضد حرس الحدود، وسيكون أقصى رصيد يصل إليه بيراميدز هو 72 نقطة، وهو ما يؤكد ضياع فرصة التتويج باللقب رسميا.
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