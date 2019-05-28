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إصابة 19 شخصا بينهم أطفال في حادث طعن باليابان

تحرير:وكالات ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ ص
الشرطة اليابانية - أرشيفية
الشرطة اليابانية - أرشيفية
أصيب 19 شخصًا على الأقل بجروح، بينهم أطفال، طعنًا بسكين في هجوم شنه رجل في مدينة كاوازاكي، الضاحية الجنوبية للعاصمة طوكيو، صباح الثلاثاء، بحسب ما أفادت به فرق الإطفاء. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، رجحت فرق الإطفاء أن يكون اثنان من الجرحى قد فارقا الحياة نظرا لأن «مؤشراتهما الحيوية معدومة». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن كييشي هاياكاوا، المتحدث باسم فرق الإطفاء في كاوازاكي، قوله إن «عدد الجرحى هو الآن 19، بينهم اثنان جروحهما بالغة ومؤشراتها الحيوية معدومة».
كما نقلت الوكالة ذاتها عن متحدث آخر باسم الدائرة نفسها، في وقت سابق، قوله إن «رجلا طعنهم بسكين»، وأضاف: «لقد تلقينا نداء استغاثة في الساعة 7:44 صباحا يفيد بأن 4 تلامذة في المرحلة الابتدائية تم طعنهم بسكين».أما الشرطة فقالت إنها اعتقلت مشتبها به، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.وبحسب شبكة «أن أتش كي»
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سريلانكا: إيقاف العمل بحالة الطوارئ خلال شهر

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، اليوم الإثنين، أنه سيوقف العمل بحالة الطوارئ الصارمة خلال شهر، لأن الوضع الأمني عاد إلى طبيعته بنسبة 99% بعد اعتداءات عيد الفصح، قائلا: "إن قوات الأمن نجحت في استهداف جميع المسؤولين عن اعتداءات 21 أبريل، وتم إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع الأمني المباشر، إلا أنه لم يعد من الضروري تمديدها فترة أطول"، مشيرا إلى أنه يقوم بإعادة هيكلة قوات الأمن ليضمن عدم تكرار الهجمات الإرهابية التي هزت السلام الذي تشهده البلاد منذ عقد.
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البرلمان النمساوي يسحب الثقة من حكومة كورتس

وافق أعضاء البرلمان النمساوي على اقتراح بحجب الثقة عن حكومة المستشار المحافظ زيباستيان كورتس، الاثنين، وذلك بعد أيام من توليها إدارة البلاد بوصفها حكومة مؤقتة في أعقاب فضيحة تسجيل مصور. وأيد سحب الثقة نواب من الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الحرية اليميني المتطرف الذي كان متحالفاً مع حزب كورتس حتى أسبوع مضى، عندما تورط زعيمه في فضيحة تسجيل مصور دفعته للاستقالة. وأنهى كورتس تحالفهما وقاد ما كان فعلياً حكومة أقلية، بحسب موقع "العربية". كورتس، وحيد أبويه، فلا ذكر لأي فرد من العائلة سواه، إضافة لأبيه الذي كان يعمل مديرا بشركة، والأم كانت معلمة.
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إخلاء محطة قطارات شمال بروكسل بسبب وجود قنبلة

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الإثنين، إخلاء محطة القطارات الشمالية في العاصمة بروكسل، وذلك علي خلفية إنذار بوجود قنبلة. وقالت السلطات، في نبأ أوردته قناة "العربية الحدث"، إن "محطة القطارات الشمالية التي تم إخلاؤها بالكامل كبيرة جدا"، مضيفة أن "هناك معلومات عن وجود مواد مفخخة بمحطة القطارات، ولكن الشرطة لم تؤكد صحة تلك المعلومات بعد. وقالت الشرطة الفيدرالية إنها تجري عمليات تفتيش وتمشيط داخل المحطة. وكانت بروكسل قد شهدت سلسلة تفجيرات وقعت في 22 مارس عام 2016، حيث وقع في مطار بروكسل الدولي تفجيران وتفجير في محطة مترو مالبيك في بروكسل، بلجيكا.
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مصري ضمن فريق التحقيق في حادث «مسجدي نيوزيلندا»

اختير الخبير الأسترالي من أصل مصرى "نيك كالداس"، الذى كان يشغل منصب نائب مفوض شرطة، ضمن 3 خبراء سيشرفون على التحقيقات فى رد الشرطة النيوزيلاندية على حادث الاعتداء على مسجدى مدينة "كرايستشرش"، حسبما ذكرت شبكة "إس بى إس" الأسترالية. وأوضحت الشبكة الأسترالية أن "كالداس" أشرف على عديد من التحقيقات العالمية، أبرزها تحقيق محكمة العدل الدولية فى اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى، وكذا تحقيق الأمم المتحدة في استخدام الحكومة السورية الأسلحة الكيماوية.
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