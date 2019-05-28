إصابة 19 شخصا بينهم أطفال في حادث طعن باليابان

تحرير:وكالات ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ ص

الشرطة اليابانية - أرشيفية

أصيب 19 شخصًا على الأقل بجروح، بينهم أطفال، طعنًا بسكين في هجوم شنه رجل في مدينة كاوازاكي، الضاحية الجنوبية للعاصمة طوكيو، صباح الثلاثاء، بحسب ما أفادت به فرق الإطفاء. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، رجحت فرق الإطفاء أن يكون اثنان من الجرحى قد فارقا الحياة نظرا لأن «مؤشراتهما الحيوية معدومة». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن كييشي هاياكاوا، المتحدث باسم فرق الإطفاء في كاوازاكي، قوله إن «عدد الجرحى هو الآن 19، بينهم اثنان جروحهما بالغة ومؤشراتها الحيوية معدومة».

كما نقلت الوكالة ذاتها عن متحدث آخر باسم الدائرة نفسها، في وقت سابق، قوله إن «رجلا طعنهم بسكين»، وأضاف: «لقد تلقينا نداء استغاثة في الساعة 7:44 صباحا يفيد بأن 4 تلامذة في المرحلة الابتدائية تم طعنهم بسكين».أما الشرطة فقالت إنها اعتقلت مشتبها به، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.وبحسب شبكة «أن أتش كي»