شبكة «MBC» تعلن إطلاق قناة جديدة لشمال إفريقيا

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ ص

شبكة MBC

تستعد شبكة قنوات «MBC» لإطلاق قناة جديدة تحمل اسم «MBC شمال إفريقيا». وأعلنت شبكة «MBC»، خلال حفل السحور، الذى أقامته الشبكة فى أحد الفنادق الواقعة بجوار أهرامات الجيزة، عن اقتراب موعد إطلاق قناة خاصة لمنطقة شمال إفريقيا، وتكون تلك القناة موجهة لدول تونس والمغرب والجزائر. وتأتى تلك الخطة التى تقوم بها شبكة «MBC» بعد أسابيع عدة من قيامها بإطلاق قناة «MBC العراق». من جهته، أعلن سام بارنيت، الرئيس التنفيذى لشبكة قنوات «MBC»، اسم رئيس الشبكة الجديدة.

وقال بارنيت أن محمد عبد المتعال سيتولى منصب رئيس الشبكة، وذلك بعد النجاح العظيم الذى حققه فى إدارة شبكة قنوات «MBC مصر»، على مدار السنوات الخمس الماضية، وهو ما أكده مازن الحايك، المتحدث باسم المجموعة.يذكر أن «MBC شمال إفريقيا»، وهى القناة الخاصة بشمال إفريقيا، ستعمل على إنتاج وتقديم محتوى متنوع يعتمد