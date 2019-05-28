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شبكة «MBC» تعلن إطلاق قناة جديدة لشمال إفريقيا

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ ص
شبكة MBC
شبكة MBC
تستعد شبكة قنوات «MBC» لإطلاق قناة جديدة تحمل اسم «MBC شمال إفريقيا». وأعلنت شبكة «MBC»، خلال حفل السحور، الذى أقامته الشبكة فى أحد الفنادق الواقعة بجوار أهرامات الجيزة، عن اقتراب موعد إطلاق قناة خاصة لمنطقة شمال إفريقيا، وتكون تلك القناة موجهة لدول تونس والمغرب والجزائر. وتأتى تلك الخطة التى تقوم بها شبكة «MBC» بعد أسابيع عدة من قيامها بإطلاق قناة «MBC العراق». من جهته، أعلن سام بارنيت، الرئيس التنفيذى لشبكة قنوات «MBC»، اسم رئيس الشبكة الجديدة.
وقال بارنيت أن محمد عبد المتعال سيتولى منصب رئيس الشبكة، وذلك بعد النجاح العظيم الذى حققه فى إدارة شبكة قنوات «MBC مصر»، على مدار السنوات الخمس الماضية، وهو ما أكده مازن الحايك، المتحدث باسم المجموعة.يذكر أن «MBC شمال إفريقيا»، وهى القناة الخاصة بشمال إفريقيا، ستعمل على إنتاج وتقديم محتوى متنوع يعتمد
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مسلسل-قابيل

قابيل حلقة 24.. محمد ممدوح يقع في فخ «آدم وسما»

بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "قابيل"، بذهاب "الضابط طارق" الذي يُجسده محمد ممدوح، إلى "عمر" الذي يُجسده علي قاسم، صديق "آدم" الذي يُجسده محمد فراج، ويسأله عنه، ولكن الأخير ينكر علاقته به أو التواصل معه منذ سنوات، ويخبره طارق بأن "آدم" قاتل، ويظهر على ملامح وجه "عمر" الاندهاش، وهنا يتأكد "طارق" أنهما يتقابلان وعلى تواصل، ويرحل ويترك لـ"عمر" رقم تليفونه الخاص للتحدث معه متى شاء، ويتحدث "عمر" مع "آدم" ويخبره بما حدث؛ ما يسبب خوفًا لـ"آدم" و"سما" التي تُجسدها أمينة خليل، حيث إنهما انكشفا والجميع سيعرف أنهما ما زالا حيين.
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زي الشمس حلقة 22.. عمر يصدم نور بسبب كارما

شهدت الحلقة الثانية والعشرون، من مسلسل "زي الشمس"، الذي يُعرض عبر فضائية MBC مصر، مشادة بين "عمر" الذي يُجسده الفنان أحمد صلاح السعدني، و"نور" التي تُجسدها الفنانة دينا الشربيني، بسبب تعنيفه لابنته "كارما" بعدما شاهدها مع صديقها "زين"، حيث قام "عمر" بتحذيره ألا يقترب منها مجددًا وإلا سيُبلغ والده ما يُسبب له أزمة، كما توعد "كارما" وأخبرها أنها لن تخرج من المنزل دون إذنه ومرافقة شقيقها "كريم"، وهو ما رفضته "نور" وأخبرته أنه بذلك سيجعل "كارما" تُقدم على تصرفات ليست في الحسبان، فرد عليها: "أنا بحاول أربي بنتي، ولا أسيبها تطلع زي أمها؟".
ليلى-عز-العرب

ليلى عز العرب: كان نفسي اشتغل «سواق ميكروباص»

حلت الفنانة ليلى عز العرب، ضيفة في ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية extra news، مساء الإثنين، وقالت إنها كانت تتمنى أن تعمل "سائقة ميكروباص"، ووصفت المهنة بالتجربة الرائعة، وأنها تتمنى تجسيدها في عمل فني، مشيرة إلى أن أكثر ما يعجبها بقيادة السيارات التواصل مع الناس بطريقة مميزة، مضيفة أن حبها للتمثيل هو الذي منعها عن امتهانها، موضحة أن عملها لسنوات طويلة داخل البنوك كان يقربها من عملها كممثلة، خاصة أن العمل في المجالين يتطلب التفرغ الكامل.
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رامز في الشلال.. وائل جسار يتعرض لإصابة قوية (فيديو)

في حلقة اليوم الأربعاء، ثالث أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنان اللبناني وائل جسار، وفي الحلقة تعرض الفنان لإصابة قوية، وذلك في أثناء الانزلاق بالقارب في أحد المناطق المائية بين الصخور، وأثناء جلوس رامز بجواره، والذي كان يضايق جسار، ما دفعه إلى سبه وشتمه، لدرجة أن القناة حذفت هذه الألفاظ، كما تحدث جسار باللبنانية قائلا: "يا عم ابعدوا عني.. يا أخ روح عني.. ما في حدا هون ما في حدا؟".
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تعرف على الضحية الثالثة لـ«رامز في الشلال»

يستضيف الفنان رامز جلال، في حلقة اليوم الأربعاء، ثالث أيام شهر رمضان الكريم، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي تم تصويره في إندونيسيا ويعرض على شاشة "mbc مصر"، الفنان اللبناني وائل جسار. واستطاع رامز جلال هذا العام أن يوقع في شباكه العديد من النجوم، وبينهم: أحمد رزق، شيماء سيف، أحمد فتحي، سلوى خطاب، خالد الصاوي، ياسمين الخطيب، فيفي عبده، محمد أنور، شهيرة، تامر حبيب، أحمد حجازي، حسين الشحات، رضا عبد العال، وغيرهم من نجوم الفن والرياضة والإعلام.
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أول ظهور للراحل وائل نور في «شقة فيصل» (فيديو)

عرضت قناة تطبيق "شاهد" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" مشهدًا من مسلسل "شقة فيصل"، الذي يذاع عبر شاشة قناة MBC مصر، ويسجل أول ظهور للفنان الراحل خلال أحداث المسلسل، إذ يكشف فيه عن اسم شخصيته وهو "أيمن ريموت"، كما ظهر في المشهد أيضًا الفنان كريم محمود عبد العزيز. المسلسل أُنتج عام 2012 لكن صناعه لم يتمكنوا من تسويقه لكي تتم إذاعته عبر أي من الشاشات خلال مواسم رمضان الماضية، وفي عام 2016 رحل عن عالمنا الفنان وائل نور، ولم يرَ هذا العمل يخرج إلى النور، ليذاع بعد وفاته.
رضا-عبد العال

رامز جلال يسخر من رضا عبد العال: جاي لنا حامل

في حلقة اليوم الثلاثاء، ثاني أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الكابتن رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، وفي الحلقة، سخر جلال من الوزن الزائد لكابتن الأهلي عند تركيب الميكرفون له قائلا: "إيه الكرش ده جايي لنا حامل مش لعيب كورة". وفي لقطة أخرى حين طلب رضا عبد العال كوبا من المياه خلال أحداث البرنامج، علق رامز بسخرية أيضا قائلا: "ده خلص الكوباية كلها، أنت واكل رنجة ولا إيه".
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