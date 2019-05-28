زي انهاردة.. نقل قيادة جيش الاحتلال المركزية للقدس

تحرير:محمد عودة ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

جيش الاحتلال في القدس

في مثل هذا اليوم 28 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1968: حكومة إسرائيل تعلن نقل القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي إلى القدس الشرقية. وفي عام 632: النبي محمد صلى الله عليه وسلم يولي أسامة بن زيد إمارة الجيش الذي أرسله لتأمين حدود شبه الجزيرة العربية من هجمات الروم. وفي عام 1736: الجيش الروسي يقوم بعملية تخريب واسعة في شبه جزيرة القرم التي كانت تابعة للدولة العثمانية.

وفي عام 1854: اندلاع حرب القرم والتي نجمت عن خلاف بين رجال الدين الأرثوذكس والكاثوليك حول الأماكن المقدسة.وفي عام 1940: بلجيكا تستسلم لجيش ألمانيا النازية وانسحاب بريطانيا من شمال فرنسا وسقوط باريس بيد القوات ألمانيا النازية وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.وفي عام 1941: الإنجليز يحبطون الثورة التي