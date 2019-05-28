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زي انهاردة.. نقل قيادة جيش الاحتلال المركزية للقدس

تحرير:محمد عودة ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
جيش الاحتلال في القدس
جيش الاحتلال في القدس
في مثل هذا اليوم 28 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1968: حكومة إسرائيل تعلن نقل القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي إلى القدس الشرقية. وفي عام 632: النبي محمد صلى الله عليه وسلم يولي أسامة بن زيد إمارة الجيش الذي أرسله لتأمين حدود شبه الجزيرة العربية من هجمات الروم. وفي عام 1736: الجيش الروسي يقوم بعملية تخريب واسعة في شبه جزيرة القرم التي كانت تابعة للدولة العثمانية.
وفي عام 1854: اندلاع حرب القرم والتي نجمت عن خلاف بين رجال الدين الأرثوذكس والكاثوليك حول الأماكن المقدسة.وفي عام 1940: بلجيكا تستسلم لجيش ألمانيا النازية وانسحاب بريطانيا من شمال فرنسا وسقوط باريس بيد القوات ألمانيا النازية وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.وفي عام 1941: الإنجليز يحبطون الثورة التي
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المجلس العسكري السوداني يتمسك بأغلبية ورئاسة «السيادي»

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، أنها طالبت المجلس العسكري الانتقالي بالأغلبية البسيطة والرئاسة للمدنيين بالمجلس السيادي لكنه تمسك بالأغلبية، بحسب "العربية . نت". وقالت "الحرية والتغيير"، مساء الإثنين، إن المجلس العسكري تمسك بالأغلبية والرئاسة بالمجلس السيادي، مؤكدة أن أي حديث عن انتخابات غير مقبول. واعتبرت قوى المعارضة أن الضامن للثورة هو الشعب والقانون وما يتم التوافق عليه، لافتة إلى أنه لا مشكلة لدى قوى التغيير مع المؤسسة العسكرية أو أشخاص المجلس العسكري.
قصف سوريا

غارات إسرائيلية جديدة على موقع للجيش السوري

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، مساء اليوم الإثنين، بمقتل عسكري وجرح آخر وتدمير آلية عسكرية، في قصف إسرائيلي على أحد المواقع العسكرية السورية شرق خان أرنبة فى ريف القنيطرة. وقال مصدر عسكري لقناة الإخبارية السورية، إنه "في تمام الساعة 21:10 (بالتوقيت المحلي) استهدف العدو الإسرائيلي أحد مواقعنا العسكرية شرق خان أرنبة"، مضيفا أن القصف أسفر عن مصرع مقاتل وإصابة آخر. وأعلنت دمشق مؤخرا، أن موقعا عسكريا في "مصياف"، استهدف بغارة جوية إسرائيلية أسفرت عن تدمير مبان وإصابة عسكريين بجروح.
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10 قواعد.. ما هي لائحة «الذوق العام» السعودية؟

بعد إقرارها، أثارت لائحة المحافظة على "الذوق العام"، ضجة بالمملكة العربية السعودية، دفعت وزارة الداخلية إلى نفي بدء العمل باللائحة، كما نفت ما تردد عن اعتقال أشخاص لارتدائهم "الشورتات" في أماكن عامة. وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية إنه "لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، والإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية، مضيفا أنه "سوف يتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 444"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
عادل-الكلباني

إمام الحرم المكي السابق يثير الجدل بسبب فتوى

أثار عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونتج عنه ردود فعل متباينة بين المغردين، وذلك بسبب دعوته، عبر قناة "SBC" السعودية، إلى عدم فصل الرجال عن النساء بساتر خلال الصلاة، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن يحدث في عهد النبي محمد، وتطرق أيضا إلى قضية مناداة المرأة باسمها مشيرا إلى أن نساء اليوم لسن بأكرم من زوجات الرسول والحلفاء الراشدين، قائلا إن الرسول لم يقل بوجوب فصل الرجال عن النساء بساتر، ووصف هذه العملية بأنها ناتجة عن "الوسوسة" حتى في الصلاة.
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جمال-عبد-الناصر

زي انهاردة.. أغلقت مصر خليج العقبة أمام إسرائيل

في مثل هذا اليوم 23 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1967: الرئيس المصري جمال عبدالناصر يعلن إغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية، وكان هذا الإغلاق سببا في نشوب حرب 1967. وفي عام 1926: إعلان قيام جمهورية لبنان وإعلان الدستور اللبناني، وشارل دباس يصبح أول رئيس للجمهورية اللبنانية. وفي عام 1920: بدأ الاحتلال الفرنسي لسوريا.
مجلس الأمن

زي انهاردة.. قرار بوقف إطلاق النار بين العرب واليهود

في مثل هذا اليوم 22 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1948: مجلس الأمن يصدر قراره رقم 49 الخاص بوقف إطلاق النار أثناء الحرب بين العرب واليهود. وفي عام 1176: طائفة الحشاشين تحاول اغتيال صلاح الدين الأيوبي قرب حلب. وفي عام 1945: الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن سياسته الخاصة بمحاربة الشيوعية.
محمود الزغبي - رئيس وزراء سوريا الأسبق

في مثل هذا اليوم.. انتحر رئيس وزراء سوريا الأسبق

في مثل هذا اليوم 21 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2000: انتحر رئيس وزراء سوريا الأسبق محمود الزعبي المتهم بتهم فساد والموجود بمنزله تحت الإقامة الجبرية. وفي عام 1291: المسلمون يستردون مدينة صيدا بقيادة الأشرف قلاوون من أيدي الصليبيين بعد استرداد عكا، وبذلك قضى على الوجود الصليبي تماما بالشام بعد أن ظل نحو 200 عام. وفي عام 1471: قتل هنري السادس ملك إنجلترا بالسجن.
الحرب

في مثل هذا اليوم.. أعلنت بريطانيا الحرب على فرنسا

في مثل هذا اليوم 18 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1803: بريطانيا تعلن الحرب على فرنسا بسبب تدخل نابليون بونابرت في شؤون إيطاليا وسويسرا. وفي عام 1000: أخذ البيعة لعبدالرحمن الداخل مؤسس الخلافة الأموية في الأندلس. وفي عام 1291: المماليك يسيطرون على مدينة عكا الفلسطينية بعد طرد الصليبيين منها. وفي عام 1910: الأرض تمر بمدارها بذيل المذنب هالي.
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