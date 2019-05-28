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حر في ساعات الصيام.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ ص
الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء
الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية لطيف على السواحل الشرقية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط تكون خفيف لمعتدل وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل لمضطرب وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 20 36 شبين الكوم 20 36 طنطا 19 33 دمنهور 17 33 الإسكندرية 19 31 بلطيم 25 32 مطروح 16 28 السلوم 19 36 سيوة 20 38 بورسعيد 21 28 دمياط 21 28 الزقازيق 20 35 الاسماعيلية 18 36 السويس 18 35 العريش 19 29 رفح 19 27 رأس سدر 21 36 نخل
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بيتكوين (2)

قانون البنوك الجديد.. قيود على العملات المشفرة والنقود الإلكترونية

حظر مشروع قانون البنوك الجديد "قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي"، والذي يجري الانتهاء من إعداده حاليا، إنشاء أو تشغيل منصات إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها بدون الحصول على التراخيص اللازمة مسبقا، مع منح مجلس إدارة البنك المركزي المصري حق إصدار قواعد تنظيم وتداول والتعامل بتلك النوعية من العملات والنقود، وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، إن مشروع القانون الجديد أعطى أهمية كبيرة للتكنولوجيا المالية مواكبة للتطورات الكبيرة التي تشهدها صناعة الأنشطة المصرفية في العالم وتعزيزا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
سيولة-مرورية -

طريقك سالك.. تفاصيل حالة المرور بالقاهرة الكبرى اليوم

تشهد الطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، سيولة بحركة المرور، وسط تواجد رجال شرطة المرور في الشوارع والميادين لملاحظة الحركة وسير السيارات بالمحاور والكباري والطرق، وسحب أي كثافات مرورية قد تظهر فجأة، أو لوجود طوارئ، وظهرت السيولة المرورية، فى ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، إذ انتظمت حركة السيارات بجميع المداخل المؤدية لميدان التحرير، وكذلك أعلى مناطق كورنيش النيل، وللمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها في طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 28 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
جثة

العثور على جثة عامل زراعي داخل مسكنه بالقليوبية

عثر أهالي قرية كفر منصور التابعة لمدينة طوخ على جثة عامل زراعي، داخل مسكنه في القرية، تم إبلاغ رجال الشرطة وتحرر المحضر اللازم وتوّلت النيابة التحقيق. تلقى العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغًا من أهالي قرية كفر منصور، التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بانبعاث رائحة كريهة من مسكن المدعو "مصطفى.م"45 سنة، عامل زراعي، وعندما قاموا بفتحه وجدوه متوفيا داخل مسكنه، وجثته في حالة تعفن. تبين من تحريات العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، أن المتوفي كان يعيش بمفرده بعد ترك زوجته وأبنائه المسكن لإصابته بمرض الصرع.
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طقس-حار (1)

حر شديد في 14 مدينة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-معتدل

وسط تحذيرات.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، اليوم الأحد، ليسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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الحر مستمر ودرجاته تنخفض.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة، وباقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين،والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية.
التغلب-على-حر-الصيف

بداية موجة حر قاسية.. الأرصاد تعلن طقس 16 رمضان

تستعد البلاد بداية من اليوم الثلاثاء، لموجة حارة قاسية ترتفع فيها درجات الحرارة تدريجيا حتى تصل إلى 45 درجة، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، وتنشط على خليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.
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