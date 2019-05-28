جريمة

«التخابر مع حماس وولاية سيناء» أبرز محاكمات اليوم

التحقيقات نسبت لجمال اللبان استغلال سلطات وظيفية نظير مخالفته القوانين بإسناد توريد بغير حق لشركاتهم الخاصة بثمن يزيد عن المثل وصرف مستحقاتهم دون تنفيذ جانب من الأعمال
تحرير:سماح عوض الله ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ ص
محكمة جنايات- أرشيفية
محكمة جنايات- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في قضية التخابر مع حماس وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحاكمة، وتضمن الحكم الملغي إعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
ولاية سيناء  تسكمل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء. وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة
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ندم

زوجة تطلب الخلع لرفض زوجها ذهابها للكوافير

يهتم بمظهره اهتمامًا شديدًا، ويذهب إلى الحلاق أسبوعيًا، وكل فترة يغير قصة شعره، ومظهر لحيته، ويجلب للمنزل أقنعة لتنظيف وترطيب الوجه، لكن كل هذا محرم على زوجته، إذ محظور عليها الذهاب إلى صالونات التجميل النسائية، وهى ممنوعة من قص شعرها أو تغيير مظهره بصبغه أو غير ذلك، كما أنه يوبخها لو طلبت شراء مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة، إذ يصر الزوج على اعتبار صالونات التجميل النسائية، أماكن محل شبهة، تسيء إلى السيدة التى ترتادها، وهو ما لم تستطع ربة منزل متزوجة منذ عام واحد التفاهم فيه مع زوجها بما دفعها لإقامة دعوى خلع.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (2)

بالأسماء.. قتيلان و7 مصابين في حادث صحراوي بني سويف

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب سبعة آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي، بدائرة محافظة بنى سويف، وتلقى اللواء أشرف عزالعرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 أشخاص، ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المتوفين وهم طه حسن نمر، 45 عاما، فلاح، ومقيم محافظة المنيا، ومنصور جمال محمد، 45 عاما إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام والمصابين محمد إسماعيل محمد، 42 عاما، موظف، مصابا بجرح بالجبهة.
تصادم -5 -سيارات-بالبحيرة (1)

توقف حركة المرور بطريق الصف بسبب حادث سير

توقفت حركة السير بطريق الصف، بالجيزة، بشكل جزئي، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، ماتسبب في إصابة 3 أشخاص، واختناق الحركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الصف بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم إخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.
جثة

قاتل أمه بكفر الشيخ: طلبت مني أرجع مراتي الغضبانة

«طلبت منى أرجع مراتى الغضبانة مرة ثانية».. بتلك العبارة بدأت اعترافات قاتل والدته بكفر الشيخ، أمام مباحث قسم شرطة دسوق. وقال المتهم، خلال اعترافاته، إن خلافا يجمعه بزوجته، تركت على إثره مسكنهما منذ فترة، ما دعا والدته، ليلة الحادث، إلى مطالبته بأن يعيدها مرة أخرى، لكنه رفض، ولمعاناته من أزمة نفسية، يتردد بسببها على أحد الأطباء النفسيين منذ نحو سنتين، ألقى بها من بلكونة المنزل. بينما أفادت التحريات بأنه متهم فى 5 قضايا ما بين ضرب وبلطجة وسرقة، آخرهم القضية رقم 883 إدارى قسم شرطة دسوق «ضرب»، وأنه مهتز نفسيا، ويعالج لدى طبيب نفسى بالإسكندرية.
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محمد-مرسي (5)

«اقتحام الحدود وولاية سيناء» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصد منها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية والسجون"، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
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«تخابر مرسي وبيت المقدس» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها محاكمة المعزول محمد مرسى و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بـ"التخابر مع حماس"، ومن المنتظر النطق بالحكم على 6 متهمين، بينهم موظفون بالبنك الأهلي المصري بتهمة تقاضي رشوة 3 ملايين جنيه.
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«إعفاء الجثامين واقتحام الحدود».. أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات بداية الأسبوع، اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين، في قضية اقتحام الحدود الشرقية والسجون، ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم على 5 متهمين، بينهم موظفون بالبنك الأهلى المصرى، بتهمة تقاضى رشوة 3 ملايين جنيه. ويمر قطار المحاكمات بمجلس الدولة، حيث تبدأ محكمة القضاء الإداري نظر أولى جلسات دعوى تطالب بإعفاء نقل جثامين المتوفين من الخارج إلى داخل مصر من أي مصاريف أو رسوم أو التزامات مالية.
جلسة حبيب العادلى (4)

براءة حبيب العادلي في «الاستيلاء على أموال الداخلية»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ببراءة حبيب العادلي و 8 آخرين، في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية، وبمعاقبة نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليونا و 120 ألفا و 212 جنيها، والعزل من الوظيفة، وقضت المحكمة بمعاقبة كل من: "العادلي" و أحمد عبد النبي و محمد أحمد و بكري عبد المحسن وصلاح عبد القادر ونوال حلمي وعادل فتحي وعلا كمال ومحمد ضياء الدين بتغريم كل منهم مبلغ 500 جنيه عن التهمة المعدلة "الإهمال"، وبرائتهم من باقي الاتهامات.
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