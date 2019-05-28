طريقك سالك.. تفاصيل حالة المرور بالقاهرة الكبرى اليوم

تحرير:سماح عوض الله ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ ص

سيولة مرورية - أرشيفية

تشهد الطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، سيولة بحركة المرور، وسط تواجد رجال شرطة المرور في الشوارع والميادين لملاحظة الحركة وسير السيارات بالمحاور والكباري والطرق، وسحب أي كثافات مرورية قد تظهر فجأة، أو لوجود طوارئ، وظهرت السيولة المرورية، فى ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، إذ انتظمت حركة السيارات بجميع المداخل المؤدية لميدان التحرير، وكذلك أعلى مناطق كورنيش النيل، وللمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها في طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات.

ويشهد كوبري أكتوبر وميادين روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات. وفى الجيزة أيضًا سادت حالة من السيولة المرورية، فى شارعي فيصل والهرم، فيما شهد ميدان الجيزة كثافات مرورية فوق المتوسطة، استمرت وصولًا إلى شارع النيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم. وسادت سيولة مرورية بمناطق