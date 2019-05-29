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كثافات مرورية متوسطة بشوارع القاهرة الكبرى اليوم

تحرير:سماح عوض الله ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ ص
سيولة مرورية - أرشيفية
سيولة مرورية - أرشيفية
رصدت غرفة المتابعة الميدانية بالإدارة العامة للمرور، كثافات مرورية متوسطة، أعلى المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة، وسط تعزيزات مرورية لمنع التكدسات بالتزامن مع وقت الذروة الصباحية التي تشهدها مناطق القاهرة الكبرى، وتم رصد زحام أعلى الطريق الدائري أمام القادم من طريقي الإسكندرية الزراعي والإسماعيلية الصحراوي المتجه إلى منطقة المرج والسلام، وظهرت كثافات متوسطة أعلى محور الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي، وشهد محور الكورنيش أمام القادم من مناطق جنوب القاهرة، زحاما مروريا بسبب توجه الموظفين إلى أعمالهم، وكذلك محور صلاح سالم.
تم رصد معدلات سير بنسبة 60% على محاور الربط بين محافظتي القاهرة والجيزة بكوبري أكتوبر، و 15 مايو، وكوبري الجلاء، وعباس كوبري الجامعة بسبب زيادة الأحمال. وتستمر أعمال إغلاق شارع وادي النيل لإنشاء محطة لمترو الأنفاق، وشارع أحمد عرابي لأعمال إنشاء محطة التوفيقية لمدة ثلاث سنوات، وشارع 26 يوليو لإنشاء محطة
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مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل أحكام إقامة الأجانب

نشرت الجريدة الرسمية قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1964 الصادر بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية، والخروج منها. جاء فى القرار (مادة 4): "يمنح الأجنبي من ذوى الإقامة بطاقة إقامة صالحة لمدة 10 سنوات، ويمنح الأجنبي من ذوى الإقامة العادية بطاقة إقامة صالحة لمدة 5 سنوات". كما نصت المادة "5" على أن "يكون التأشير بالإقامة المؤقتة للأجنبي بموجب كارت إقامة منفصل، أو بوضع إستيكر أو بصمة خاتم على جواز السفر، أو الوثيقة التى تقوم مقامه".
طقس (1)

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء.. واضطراب الملاحة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، على جميع الأنحاء، بينما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

كيف بدأ الإرهابي هشام عشماوي رحلة الدم؟ (تحليل نفسي)

تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية. ورافقت طائرة حربية اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، أثناء قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة بظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة المصرية، رفقة رجال المخابرات العامة والأمن المصري، قادما من ليبيا عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه في مطلع أكتوبر الماضي، لتتسلم مصر رسميا واحدًا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، والمطلوب الأول حاليًا لأجهزة الأمن المصرية.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

أول تعليق من نجلة الشهيد هشام بركات على تسلم عشماوي

علقت مروة، ابنة النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، على عملية تسلم السلطات المصرية للإرهابي هشام عشماوي من قبل الجيش الوطني الليبي. وكتبت ابنة الشهيد هشام بركات منشورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وتحدثت فيه بلسان حال والدها الشهيد: «إن كنتم قد أفسدتم عليا دنيايا وحرمتوا عائلتى منى وأكسبتونى لقب الشهيد الصائم البطل وأكسبتوا عائلتى لقب عائلة الشهيد البطل، فقد أفسدت عليكم دنياكم وآخرتكم». وتسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية.
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السيسي يبحث مع وزير الآثار نقل المومياوات الملكية وتطوير المواقع الأثرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار حيث بحث مجمل نشاط وخطط وزارة الآثار الحالية والمستقبلية، ووجه الرئيس بالارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في جميع ربوع مصر، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية على الصعيد الدولي، وانعكاسا للنقلة الحضارية التي تسعى مصر لتحقيقها.
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زحام بالطرق الرئيسية.. حالة المرور صباح اليوم

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة والطلاب إلى المدارس والجامعات. وتبين من خلال الحركة المرورية الصباحية انتظام حركة السير بالقاهرة الكبرى وضواحيها.
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حادثين وكثافات مرتفعة.. تعرف على حالة المرور اليوم

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، لتسهل عليهم معرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، حيث تسيطر كثافة مرورية مرتفعة على الطريق الدائرى الإقليمي، بسبب زيادة الأحمال من المحافظات إلى القاهرة، بينما ترتفع تلك الكثافة بنزلة الطريق إلى منطقة شبرا الخيمة، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك ظهرت كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام إلى القاهرة الجديدة.
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في الحر شوارع القاهرة خالية.. والمجد للشقيانين

يعاني المواطنون منذ أيام، بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد مع بداية الأسبوع، لتصل اليوم الخميس، إلى ذروتها، بدرجة حرارة 45 في الظل، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، إلى إعلان تأجيل امتحانات اليوم بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي ودبلومات الشهادات الثانوية الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، وأيضا طلبة دبلوم الخط العربي والثانوي الفني للبكم وضعاف السمع، كما كانت هناك بادرة من محافظة الوادي الجديد بإعلان اليوم إجازة في جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي تبنته بعض الشركات الخاصة بالجمهورية.
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