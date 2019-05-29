كثافات مرورية متوسطة بشوارع القاهرة الكبرى اليوم

تحرير:سماح عوض الله ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ ص

سيولة مرورية - أرشيفية

رصدت غرفة المتابعة الميدانية بالإدارة العامة للمرور، كثافات مرورية متوسطة، أعلى المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة، وسط تعزيزات مرورية لمنع التكدسات بالتزامن مع وقت الذروة الصباحية التي تشهدها مناطق القاهرة الكبرى، وتم رصد زحام أعلى الطريق الدائري أمام القادم من طريقي الإسكندرية الزراعي والإسماعيلية الصحراوي المتجه إلى منطقة المرج والسلام، وظهرت كثافات متوسطة أعلى محور الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي، وشهد محور الكورنيش أمام القادم من مناطق جنوب القاهرة، زحاما مروريا بسبب توجه الموظفين إلى أعمالهم، وكذلك محور صلاح سالم.

تم رصد معدلات سير بنسبة 60% على محاور الربط بين محافظتي القاهرة والجيزة بكوبري أكتوبر، و 15 مايو، وكوبري الجلاء، وعباس كوبري الجامعة بسبب زيادة الأحمال. وتستمر أعمال إغلاق شارع وادي النيل لإنشاء محطة لمترو الأنفاق، وشارع أحمد عرابي لأعمال إنشاء محطة التوفيقية لمدة ثلاث سنوات، وشارع 26 يوليو لإنشاء محطة