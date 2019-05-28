جريمة

توقف حركة المرور بطريق الصف بسبب حادث سير

تحرير:محمد الأشموني ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص
توقف حركة المرور
توقف حركة المرور
توقفت حركة السير بطريق الصف، بالجيزة، بشكل جزئي، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، ماتسبب في إصابة 3 أشخاص، واختناق الحركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الصف بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم إخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.
ومن الصف لأسوان، حيث نظمت مديرية الأمن، اليوم الثلاثاء، حملة مرورية، شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن، تضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاءمحافظة أسوان.وتم توقيع الكشف الطبي على 25 سائقا للتأكد من تعاطيهم المخدرات
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