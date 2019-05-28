توقف حركة المرور بطريق الصف بسبب حادث سير
تحرير:محمد الأشموني
٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص
توقف حركة المرور
توقفت حركة السير بطريق الصف، بالجيزة، بشكل جزئي، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، ماتسبب في إصابة 3 أشخاص، واختناق الحركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الصف بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم إخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.
ومن الصف لأسوان، حيث نظمت مديرية الأمن، اليوم الثلاثاء، حملة مرورية، شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن، تضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاءمحافظة أسوان.وتم توقيع الكشف الطبي على 25 سائقا للتأكد من تعاطيهم المخدرات
ومن الصف لأسوان، حيث نظمت مديرية الأمن، اليوم الثلاثاء، حملة مرورية، شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن، تضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاءمحافظة أسوان.
وتم توقيع الكشف الطبي على 25 سائقا للتأكد من تعاطيهم المخدرات من عدمه، بنقطة "تحرير كيما" دائرة قسم شرطة ثان أسوان، وتبين إيجابية حالتين.
فيما أسفرت الحملة عن تحرير 575 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 4 مركبات "توك توك" ودراجة نارية بدون ترخيص،
كما تضمنت الحملة تحرير 104 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 69 مخالفة وتحرير 110 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 75حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 210 مخالفة متنوعة.