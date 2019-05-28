«محصول الدم».. الابن العاق قتل والده بسبب «الذرة»

خلاف وقع بين الابن ونجله على نوع الذرة.. الأخير أصر على زراعة الذرة الصيفية وعندما رفض الأب قتله.. انهال عليه ضربا بيديه وآلة حادة حتى سقط قتيلا

تحرير:محمد الأشموني ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

جريمة قتل- أرشيفية

تجرد من مشاعره، وقتل والده، انهال عليه ضربا داخل أرض زراعية ملكه، بسبب خلاف على نوع المحصول الذي ستتم زراعته، نسي ما قدمه له طوال حياته، وتعبه وسهره بجواره عندما كان مريضا، وبدم بارد أمسكه بيد وانهال عليه ضربا بالأخرى، لم يتحمل المسن تلك اللكمات والضربات التي تأتيه من كل حدب وصوب، سقط على الأرض والدماء تسيل من جسده الواهن المتهالك، بسبب ما بذله من جهد فداء لهذا الابن العاق، حاول المقاومة لكن القدر كان قد كتب كلمة النهاية، ليتم القبض على الابن القاتل.

قرية "دير عطية" بمحافظة المنيا، كانت على موعد مع جريمة ضد الإنسانية، أسكت فيها شاب ضميره وقتل مشاعره ومعها والده المسن. تعدت الساعة الثالثة عصرا، الأب يتحضر للذهاب لصلاة العصر، بينما يمسك بيده جوالا به كمية من بذور الذرة يستعد لغرسها في الأرض، وكلما هم أحدهم بمساعدته كان يخبرهم أنه في انتظار نجله، دون