جريمة

«محصول الدم».. الابن العاق قتل والده بسبب «الذرة»

خلاف وقع بين الابن ونجله على نوع الذرة.. الأخير أصر على زراعة الذرة الصيفية وعندما رفض الأب قتله.. انهال عليه ضربا بيديه وآلة حادة حتى سقط قتيلا
تحرير:محمد الأشموني ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
جريمة قتل- أرشيفية
جريمة قتل- أرشيفية
تجرد من مشاعره، وقتل والده، انهال عليه ضربا داخل أرض زراعية ملكه، بسبب خلاف على نوع المحصول الذي ستتم زراعته، نسي ما قدمه له طوال حياته، وتعبه وسهره بجواره عندما كان مريضا، وبدم بارد أمسكه بيد وانهال عليه ضربا بالأخرى، لم يتحمل المسن تلك اللكمات والضربات التي تأتيه من كل حدب وصوب، سقط على الأرض والدماء تسيل من جسده الواهن المتهالك، بسبب ما بذله من جهد فداء لهذا الابن العاق، حاول المقاومة لكن القدر كان قد كتب كلمة النهاية، ليتم القبض على الابن القاتل.
قرية "دير عطية" بمحافظة المنيا، كانت على موعد مع جريمة ضد الإنسانية، أسكت فيها شاب ضميره وقتل مشاعره ومعها والده المسن. تعدت الساعة الثالثة عصرا، الأب يتحضر للذهاب لصلاة العصر، بينما يمسك بيده جوالا به كمية من بذور الذرة يستعد لغرسها في الأرض، وكلما هم أحدهم بمساعدته كان يخبرهم أنه في انتظار نجله، دون
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

السيطرة على مشاجرة بالخرطوش فى الوايلي

تمكنت مباحث قسم شرطة الوايلى، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على مشاجرة بين عدد من المواطنين، استخدمت خلالها الأسلحة النارية، وضبط طرفيها والسلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيقات.. وتعود الواقعة، إلى تلقى قسم شرطة الوايلى، بلاغا بمشاجرة ومصابين بشارع الشيخ طه بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وأمكن تحديد الطرف الأول "عامل كاوتش" 30 سنة، مصاب برش خرطوش بالقدم اليمنى، وشقيقه "عامل" 45 سنة، مصاب برش خرطوش بأجزاء متفرقة من الجسم.
قتل

«الخال مش والد».. ذبح ابن أخته بسبب كلب في الوراق

تحولت مشادة بين طالب جامعي وخاله إلى جريمة قتل، راح ضحيتها الأول، إذ جلب الطالب كلبًا رغب فى الاحتفاظ به بالعقار محل سكن خاله، لكن الأخير رفض، مما تسبب فى نشوب مشاجرة بين الطرفين، قام خلالها الخال بطعن نجل شقيقته بطعنات غائرة فى الرقبة والصدر، مما تسبب فى مصرع المجني عليه على الفور، وذلك فى شارع إبراهيم الدسوقى، المتفرع من شارع أولاد أبو سعدة بمنطقة الوراق، وتم القبض على المتهم وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمتي القتل العمد وحيازة سلاح أبيض.
تموين

ضبط 130 قضية تموينية خلال 24 ساعة بالجيزة

قامت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، بشن حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط الخارجين عن القانون في مختلف القضايا التموينية، وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 130 قضية، منها 30 عدم حمل شهادة صحية، و24 عدم الإعلان عن أسعار، و20 إدارة منشأة بدون ترخيص، و18 بيع بأعلى من السعر الرسمي، و17 عدم وجود قائمة بيانات، و13 عدم وجود سجل التفتيش، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما كلفت النيابة العامة بتشكيل لجنة لفحص صلاحية ومدى ملاءمة نصف طن لحوم تم ظبطها خلال حملة تموينية على محلات شهيرة بالجيزة، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
جثه -علي-الطريق (2)

«جثة على السحور».. «قمر» تذبح زوجها بمساعدة عشيقها

«بلطجية اقتحموا الشقة وقتلوا جوزي».. بتلك الكلمات وقفت «قمر» الزوجة العشرينية، أمام باب شقتها تستغيث بالجيران لنجدة زوجها، الذي فارق الحياة على الفور، وعلى الرغم من «تمثيلها» الجيد وروايتها المُحكمة عن قتل زوجها، فإن كذبها انكشف سريعا واتضح أنها اتفقت مع عشيقها على قتل زوجها، بعدما سئمت الحياة معه. «التحرير» انتقلت إلى شارع الزيتون بمنطقة الهرم للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث البشع الذي فجع الأهالي، والتقت عددا من جيران المجني عليه، الذين أجمعوا على أن الضحية كان "في حاله".
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اعدام

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
جثة-فى-شقة

انتحار طبيب بإلقاء نفسه من شرفة منزله في الإسكندرية

أقدم طبيب بشري في العقد الثامن من عمره، على الانتحار، مساء السبت، بإلقاء نفسه من شرفة منزله بالدور الثاني في منطقة جليم بشرق محافظة الإسكندرية، بسبب مروره بأزمة نفسية. تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول ببلاغ يفيد بانتحار طبيب في شارع عبدالحميد الديب بمنطقة جليم شرق المدينة، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم ترافقهم سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من المعاينة وجود جثة للمدعو "ع. أ. ح" 72 عامًا، طبيب بشري على المعاش، مسجاة أمام العقار المشار إليه.
جثة

«مستحملتش».. قاتل زوجة أبيه يكشف مفاجآت الجريمة

«بكرهها، كانت ست شرانية لسانها طويل، لديها من كيد النساء ما يكفي لخراب البيوت وموت خصومها قهرًا من مكائدها. حاولت مرارا وتكرارًا التجاوز عن أفعالها حتى نفد صبري أخيرا، فلم تعد والدتي موجودة لتقصيني عنها، ولم أعد أنا الصغير الذى عليه تحمل تعنيف والده بسبب مكائد زوجة أبيه وهو صامت عاجز عن الدفاع عن نفسه. استفزتني وأهانتنى فأطلقت يدي إليها بما تستحقه، قتلتها أخيرًا لتدفع ثمن شرورها نحوي ونحو أمي الراحلة» كان ذلك جانبا من اعترافات رجل أربعيني قتل زوجة أبيه المسنة.
يوسف-العربى

بينهما ضابط مفصول.. قاتلا «يوسف» يسلمان نفسيهما للأمن

سلم نجل نائب برلماني شهير، وضابط مفصول، نفسيهما إلى قوات الأمن بأكتوير، بعدما رفضت محكمة جنايات الجيزة بالأمس، معارضتهما على حكم سجنهما 7 سنوات بتهمة قتل الطفل يوسف العربي بالخطأ، فى ميدان الحصري بإمبابة فى مايو 2017، لتغيبهما عن حضور الجلسة واستمرار هروبهما، وأيدت المحكمة أول أمس حكم أول درجة القاضى بمعاقبة المتهمين خالد أحمد عبدالتواب، طالب، وطاهر محمد أبوطالب، ضابط مفصول، بالسجن لمدة 7 سنوات، واعتباره مازال قائمًا لهروبهما، وهو ما دفع المتهمين لتسليم نفسيهما، للاستفادة من درجة التقاضي القانونية بالمعارضة على الحكم حضوريًا.
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