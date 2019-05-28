السعودية تسعى لتفادي الخروج المبكر في مونديال الشباب

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص

كأس العالم للشباب

تختتم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات لكأس العالم للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليًا في بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة، عندما تواجه بنما نظيرتها فرنسا في تمام الساعة 6:00 مساء، وتحتل فرنسا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على السعودية 2-0، أما بنما فتحتل المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الأولى مع مالي 1-1، وتحتاج فرنسا لتحقيق الانتصار لضمان التأهل مبكرًا إلى دور الـ16.

وضمن مباريات المجموعة الخامسة أيضًا، تواجه السعودية نظيرتها مالي في تمام الساعة 8:30 مساء، وتتذيل السعودية ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط، مقابل وجود مالي في المركز الثالث بنقطة واحدة. وتشهد المجموعة السادسة قمة مباريات اليوم عندما تواجه الأرجنتين نظيرتها البرتغال في تمام الساعة السادسة مساء، وتحتل

وضمن مباريات المجموعة الخامسة أيضًا، تواجه السعودية نظيرتها مالي في تمام الساعة 8:30 مساء، وتتذيل السعودية ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط، مقابل وجود مالي في المركز الثالث بنقطة واحدة.



وتشهد المجموعة السادسة قمة مباريات اليوم عندما تواجه الأرجنتين نظيرتها البرتغال في تمام الساعة السادسة مساء، وتحتل الأرجنتين صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على جنوب إفريقيا بنتيجة 5-2، بينما توجد البرتغال في المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضًا بعد التغلب على كوريا الجنوبية 1-0.



وضمن مباريات نفس المجموعة، تواجه كوريا الجنوبية نظيرتها جنوب إفريقيا في تمام الساعة 8:30 مساء، ولا يملك المنتخبان أي رصيد من النقاط.