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وفاة مؤسس «هيومن رايتس ووتش» عن عمر 96 عاما

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص
روبرت برنشتاين مؤسس «هيومن رايتس ووتش»
روبرت برنشتاين مؤسس «هيومن رايتس ووتش»
توفي الأمريكي روبرت برنشتاين، أكبر مدافع عن المعارضة السياسية وحرية التعبير، مؤسس "هيومن رايتس ووتش"، أكبر المنظمات المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، وذلك عن عمر يناهز 96 عاما داخل احدى مستشفيات مدينة "نيويورك" الأمريكية، إذ ذكر راديو "فرنسا الدولي" صباح اليوم الثلاثاء، أن أبناء "برنشتاين" أكدوا نبأ وفاته لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مضيفا أن ""برنشتاين" أسس منظمة "هيومن رايتس ووتش" خلال الحرب الباردة. ويعمل بها أكثر من 150 مختصاً متفرغاً في مختلف أنحاء العالم، بحسب موقع المنظمة الرسمي.
ويجري باحثو رايتس ووتش، تحقيقاتٍ لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وتقوم المنظمة بنشر النتائج التي تتوصل إليها في عشراتٍ الكتب والتقارير كل عام، وهي تستقطب اهتماما شاملا في وسائل الإعلام المحلية والدولية.وبدأت هيومن رايتس ووتش عملها عام 1978 تحت اسم "هلسنكي ووتش" لمراقبة
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الشرطة اليابانية

إصابة 19 شخصا بينهم أطفال في حادث طعن باليابان

أصيب 19 شخصًا على الأقل بجروح، بينهم أطفال، طعنًا بسكين في هجوم شنه رجل في مدينة كاوازاكي، الضاحية الجنوبية للعاصمة طوكيو، صباح الثلاثاء، بحسب ما أفادت به فرق الإطفاء. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، رجحت فرق الإطفاء أن يكون اثنان من الجرحى قد فارقا الحياة نظرا لأن «مؤشراتهما الحيوية معدومة». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن كييشي هاياكاوا، المتحدث باسم فرق الإطفاء في كاوازاكي، قوله إن «عدد الجرحى هو الآن 19، بينهم اثنان جروحهما بالغة ومؤشراتها الحيوية معدومة».
تفجيرات-سريلانكا (1)

سريلانكا: إيقاف العمل بحالة الطوارئ خلال شهر

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، اليوم الإثنين، أنه سيوقف العمل بحالة الطوارئ الصارمة خلال شهر، لأن الوضع الأمني عاد إلى طبيعته بنسبة 99% بعد اعتداءات عيد الفصح، قائلا: "إن قوات الأمن نجحت في استهداف جميع المسؤولين عن اعتداءات 21 أبريل، وتم إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع الأمني المباشر، إلا أنه لم يعد من الضروري تمديدها فترة أطول"، مشيرا إلى أنه يقوم بإعادة هيكلة قوات الأمن ليضمن عدم تكرار الهجمات الإرهابية التي هزت السلام الذي تشهده البلاد منذ عقد.
شرطة-النمسا

البرلمان النمساوي يسحب الثقة من حكومة كورتس

وافق أعضاء البرلمان النمساوي على اقتراح بحجب الثقة عن حكومة المستشار المحافظ زيباستيان كورتس، الاثنين، وذلك بعد أيام من توليها إدارة البلاد بوصفها حكومة مؤقتة في أعقاب فضيحة تسجيل مصور. وأيد سحب الثقة نواب من الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الحرية اليميني المتطرف الذي كان متحالفاً مع حزب كورتس حتى أسبوع مضى، عندما تورط زعيمه في فضيحة تسجيل مصور دفعته للاستقالة. وأنهى كورتس تحالفهما وقاد ما كان فعلياً حكومة أقلية، بحسب موقع "العربية". كورتس، وحيد أبويه، فلا ذكر لأي فرد من العائلة سواه، إضافة لأبيه الذي كان يعمل مديرا بشركة، والأم كانت معلمة.
شرطه-بلجيكا (2)

إخلاء محطة قطارات شمال بروكسل بسبب وجود قنبلة

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الإثنين، إخلاء محطة القطارات الشمالية في العاصمة بروكسل، وذلك علي خلفية إنذار بوجود قنبلة. وقالت السلطات، في نبأ أوردته قناة "العربية الحدث"، إن "محطة القطارات الشمالية التي تم إخلاؤها بالكامل كبيرة جدا"، مضيفة أن "هناك معلومات عن وجود مواد مفخخة بمحطة القطارات، ولكن الشرطة لم تؤكد صحة تلك المعلومات بعد. وقالت الشرطة الفيدرالية إنها تجري عمليات تفتيش وتمشيط داخل المحطة. وكانت بروكسل قد شهدت سلسلة تفجيرات وقعت في 22 مارس عام 2016، حيث وقع في مطار بروكسل الدولي تفجيران وتفجير في محطة مترو مالبيك في بروكسل، بلجيكا.
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محمد-أبو صالحة

كيف هاجم الكونجرس طبيبا مسلما فقد ابنتيه بحادث عنصري

"جرائم الكراهية وصعود القومية البيضاء"، هذا كان عنوان جلسة استماع عقدتها اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، في التاسع من أبريل الماضي، لمناقشة تصاعد الأفكار العنصرية في المجتمع الأمريكي ضد المسلمين والأقليات الأخرى. الجلسة شهدت حضور الطبيب محمد أبو صالحة، للإدلاء بشهادته، حول العنصرية التي تعرضت لها أسرته بعد مقتل ابنتيه وزوج إحداهما على يد متطرف يميني عام 2015، إلا أن الجلسة شهدت تحولا غير متوقع، حيث اضطر أبو صالحة إلى الدفاع عن نفسه، وعقيدته، بعد هجوم من أعضاء اللجنة عليه.
وزير-الخارجية-الأميركي-مايك-بومبيو

شرط وحيد.. أمريكا جاهزة للتدخل عسكريا في فنزويلا

دخلت الولايات المتحدة مجددا على خط أزمة فنزويلا التي تصاعدت مؤخرا، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن العمل العسكري "ممكن" و"مطروح على الطاولة" في البلد اللاتيني، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الأحداث الأخيرة. وقال بومبيو في تصريحات لشبكة "فوكس بيزنس"، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "كان واضحا للغاية وصادقا بشأن العمل العسكري إذا كان هذا هو المطلوب، وهذا ما ستفعله الولايات المتحدة". وأضاف بومبيو: "نحاول أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب العنف. نفضل الانتقال السلمي للسلطة".
بيل-بار (1)

وزير العدل الأمريكي يرفض الشهادة بشأن تقرير مولر

أعلن وزير العدل الأمريكي بيل بار، أنه لن يدلي بشهادته أمام مجلس النواب بشأن طريقة تعامله مع تقرير روبرت مولر، المحقق الخاص في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، في موقف ينذر بمعركة شرسة مع المعارضة الديمقراطية. وقال رئيس لجنة العدل في مجلس النواب النائب الديمقراطي جيري نادلر، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية، اليوم الخميس، إن الوزير رفض، أيضا، تسليم اللجنة نسخة غير منقحة من تقرير مولر، مهددا باستدعائه للمثول أمام اللجنة رغما عنه إذا لم تفض المفاوضات معه خلال الأيام المقبلة إلى حل.
بار وترامب

مطالب بمحاكمة وزير العدل الأمريكي بسبب تحقيق «مولر»

في مارس الماضي، أرسل وزير العدل الأمريكي ويليام بار، رسالة تتضمن ملخص التقرير النهائي للمحقق الخاص روبرت مولر، والذي تضمن النتائج النهائية للتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، والتي أوصلت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منصبه، ملخص بار أشار إلى أن التحقيق برأ ترامب بشكل كامل من التهم الموجهة إليه، إلا أنه تم الكشف عن رسالة موجهة لوزير العدل، أعرب فيها مولر عن عدم رضاه عن هذا الملخص الذي جاء في أربع صفحات وبرأ ترامب من التهم الموجهة إليه.
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