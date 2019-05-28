رياضة

هازارد يبحث عن الوداع المثالي عبر الدوري الأوروبي

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص
إيدين هازارد
إيدين هازارد
يبدو أن التتويج بلقب الدوري الأوروبي أمام أرسنال، سيكون الوداع المثالي بالنسبة لإيدين هازارد مع تشيلسي، في حال قرر الرحيل عن البلوز هذا الصيف، وكشف النجم البلجيكي بنهاية الموسم المنقضي عن اتخاذه قرارًا بشأن مستقبله، منتظرًا أن يتم حسم الأمور مباشرة عقب المباراة النهائية غدًا الأربعاء، ويرغب تشيلسي في الحصول على 130 مليون جنيه إسترليني لبيع هازارد، إلا أن ريال مدريد يرغب في الحصول على خدماته مقابل 88 مليون إسترليني خاصة أنه يمكن التعاقد معه بالمجان في صيف العام المقبل، وذلك حسب "سكاي سبورتس".
وأكد هازارد عدم حسم أي شيء يتعلق بمستقبله، إلا أنه يرغب بشدة في التتويج بلقب الدوري الأوروبي، قائلًا: "هذه مسابقة أوروبية، وبالتالي بالنسبة لي وللنادي وللمدرب وللجماهير، هي بطولة هامة". وأضاف: "عندما تلعب النهائي، لا تفرق ما إذا كان في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو حتى كأس الرابطة، أنت ترغب
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جينارو جاتوزو (6)

جاتوزو يرحل عن ميلان بعد الغياب عن دوري الأبطال

يستعد الإيطالي جينارو جاتوزو للرحيل عن تدريب ميلان، وذلك بعد لقائه مع المدير التنفيذي للنادي إيفان جازيديز أمس الإثنين، وذلك حسب "سكاي" الإيطالية، وفشل ميلان في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وذلك للموسم السادس على التوالي، وذلك بعدما أنهى الموسم بفارق نقطة واحدة عن كل من إنتر وأتلانتا اللذين حجزا بطاقة التأهل إلى المسابقة الأوروبية الأعرق على صعيد القارة العجوز الموسم المقبل، وتولى جاتوزو تدريب ميلان في نوفمبر من عام 2017، وأنهى الموسم الماضي في المركز السادس وهذا الموسم في المركز الخامس.
نيمار

البرازيل تجرد نيمار من شارة قيادة المنتخب

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن سحب شارة قيادة المنتخب من النجم نيمار ومنحها إلى داني ألفيس أثناء مشاركة السليساو في كوبا أمريكا التي تستضيفها الشهر المقبل، وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان صدر أمس الإثنين: "داني ألفيس سيكون قائد البرازيل في المباراتين الوديتين أمام كل من قطر وهندوراس إضافة إلى كوبا أمريكا 2019، وتم إخبار نيمار بذلك القرار من قبل مدرب المنتخب تيتي يوم السبت الماضي"، ويأتي ذلك بعد أن أعلن تيتي أن نيمار سيكون قائد المنتخب الدائم عقب خروج البرازيل من ربع نهائي كأس العالم العام الماضي أمام بلجيكا.
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السعودية تسعى لتفادي الخروج المبكر في مونديال الشباب

تختتم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات لكأس العالم للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليًا في بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة، عندما تواجه بنما نظيرتها فرنسا في تمام الساعة 6:00 مساء، وتحتل فرنسا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على السعودية 2-0، أما بنما فتحتل المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الأولى مع مالي 1-1، وتحتاج فرنسا لتحقيق الانتصار لضمان التأهل مبكرًا إلى دور الـ16.
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ديفيد لويز يدعم ساري للبقاء في تشيلسي

دعم المدافع البرازيلي ديفيد لويز، مدربه ماوريسيو ساري، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مستقبله مع الفريق بسبب ضعف نتائج تشيلسي معه هذا الموسم وتعرضه لهزائم ثقيلة برباعية نظيفة أمام بورنموث وبسداسية نظيفة أمام مانشستر سيتي. وقال لويز في هذا الشأن: "أعتقد أنه يقدم عملا رائعًا، ويقدم موسما مميزا معنا، بدأنا بصورة جيدة، والكل شعر بالإثارة وقال إن تشيلسي سينافس على لقب الدوري هذا الموسم، ومن ثم مررنا بتذبذب في المستوى، ولكننا أنهينا الموسم بصورة جيدة في الدوري، ونملك فرصة للتتويج بلقب في الدوري الأوروبي".
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تشيلسي يطالب بـ130 مليون إسترليني للتخلي عن هازارد

طالب نادي تشيلسي بالحصول على 130 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على رحيل نجمه البلجيكي إيدين هازارد، وذلك على الرغم من أن ريال مدريد أبرز المهتمين بضم هازارد، لا يقيمه بأكثر من 88 مليون إسترليني خاصة أنه عقده ينتهي مع تشيلسي العام المقبل، وبالتالي من حقه أن يوقع لأي فريق بالمجان في شهر يناير المقبل، وأوضح موقع "سكاي سبورتس"، أن تشيلسي لا يضع نفسه تحت ضغط البيع، حيث بدأ في تعديل شروط رحيل إيدين هازارد البالغ من العمر 28 عامًا من قبل مدير النادي مارينا جرانوفسكايا.
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تشيك يستعد للعودة إلى تشيلسي من جديد هذا الصيف

أشار موقع "سكاي سبورتس" البريطاني إلى عودة الحارس التشيكي بيتر تشيك، إلى صفوف نادي تشيلسي من جديد، الصيف المقبل، ولكن في منصب المدير الرياضي، وأعلن الحارس البالغ من العمر 37 عامًا، عن اعتزاله اللعب نهاية الموسم الجاري، إذ سيخوض آخر مباراة في مسيرته يوم الأربعاء المقبل في أذربيجان، وتحديدا في نهائي الدوري الأوروبي رفقة فريقه أرسنال أمام فريقه المستقبلي تشيلسي، ولا يوجد في تشيلسي مدير تقني منذ استقالة مايكل إيمينالو في شهر نوفمبر من عام 2017، ومنذ ذلك الحين تولت مارينا جرانوفسكايا معظم مهام إيمينالو.
ارسنال

رسميا.. نجم أرسنال يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي رسميا، استبعاد النجم الأرميني هنريك مخيتاريان، من قائمة الجانرز لمواجهة نظيره تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي، والمقرر إقامتها على ملعب باكو الأوليمبى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، وجاء سبب غياب اللاعب عن السفر مع بعثة آرسنال لمواجهة تشلسي في أذربيجان لأسباب أمنية، وسيحصل كل لاعب من المدفعجية على نصف مليون جنيه إسترليني في حال التتويج باللقب القاري الأول لأرسنال منذ عام 1994، وحينها توج المدفعجية بلقب كأس الكؤوس الأوروبية.
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