البرازيل تجرد نيمار من شارة قيادة المنتخب

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

نيمار

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن سحب شارة قيادة المنتخب من النجم نيمار ومنحها إلى داني ألفيس أثناء مشاركة السليساو في كوبا أمريكا التي تستضيفها الشهر المقبل، وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان صدر أمس الإثنين: "داني ألفيس سيكون قائد البرازيل في المباراتين الوديتين أمام كل من قطر وهندوراس إضافة إلى كوبا أمريكا 2019، وتم إخبار نيمار بذلك القرار من قبل مدرب المنتخب تيتي يوم السبت الماضي"، ويأتي ذلك بعد أن أعلن تيتي أن نيمار سيكون قائد المنتخب الدائم عقب خروج البرازيل من ربع نهائي كأس العالم العام الماضي أمام بلجيكا.

ويبدو أن نيمار البالغ من العمر 27 عامًا يعاني من ضغوطات كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب الأزمات التأديبية التي يمر بها، حيث تم إيقافه 3 مباريات من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بسبب تعديه على مشجع، عقب خسارة باريس سان جيرمان نهائي كأس فرنسا أمام ستاد رين، ودخل بعدها في مشادات مع زملائه في الفريق. يذكر

ويبدو أن نيمار البالغ من العمر 27 عامًا يعاني من ضغوطات كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب الأزمات التأديبية التي يمر بها، حيث تم إيقافه 3 مباريات من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بسبب تعديه على مشجع، عقب خسارة باريس سان جيرمان نهائي كأس فرنسا أمام ستاد رين، ودخل بعدها في مشادات مع زملائه في الفريق.



يذكر أن ألفيس البالغ من العمر 36 عامًا، خاض 138 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، وارتدى شارة قيادة منتخب بلاده 4 مرات من قبلها، آخرها في الفوز الودي على ألمانيا العام الماضي.



وتستقبل البرازيل كوبا أمريكا هذا الصيف، وستخوض المباراة الافتتاحية للبطولة بمواجهة بوليفيا في ساو باولو يوم 14 يونيو المقبل.



