رياضة

البرازيل تجرد نيمار من شارة قيادة المنتخب

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص
نيمار
نيمار
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن سحب شارة قيادة المنتخب من النجم نيمار ومنحها إلى داني ألفيس أثناء مشاركة السليساو في كوبا أمريكا التي تستضيفها الشهر المقبل، وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان صدر أمس الإثنين: "داني ألفيس سيكون قائد البرازيل في المباراتين الوديتين أمام كل من قطر وهندوراس إضافة إلى كوبا أمريكا 2019، وتم إخبار نيمار بذلك القرار من قبل مدرب المنتخب تيتي يوم السبت الماضي"، ويأتي ذلك بعد أن أعلن تيتي أن نيمار سيكون قائد المنتخب الدائم عقب خروج البرازيل من ربع نهائي كأس العالم العام الماضي أمام بلجيكا.
ويبدو أن نيمار البالغ من العمر 27 عامًا يعاني من ضغوطات كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب الأزمات التأديبية التي يمر بها، حيث تم إيقافه 3 مباريات من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بسبب تعديه على مشجع، عقب خسارة باريس سان جيرمان نهائي كأس فرنسا أمام ستاد رين، ودخل بعدها في مشادات مع زملائه في الفريق. يذكر
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جينارو جاتوزو (6)

جاتوزو يرحل عن ميلان بعد الغياب عن دوري الأبطال

يستعد الإيطالي جينارو جاتوزو للرحيل عن تدريب ميلان، وذلك بعد لقائه مع المدير التنفيذي للنادي إيفان جازيديز أمس الإثنين، وذلك حسب "سكاي" الإيطالية، وفشل ميلان في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وذلك للموسم السادس على التوالي، وذلك بعدما أنهى الموسم بفارق نقطة واحدة عن كل من إنتر وأتلانتا اللذين حجزا بطاقة التأهل إلى المسابقة الأوروبية الأعرق على صعيد القارة العجوز الموسم المقبل، وتولى جاتوزو تدريب ميلان في نوفمبر من عام 2017، وأنهى الموسم الماضي في المركز السادس وهذا الموسم في المركز الخامس.
هازارد (1)

هازارد يبحث عن الوداع المثالي عبر الدوري الأوروبي

يبدو أن التتويج بلقب الدوري الأوروبي أمام أرسنال، سيكون الوداع المثالي بالنسبة لإيدين هازارد مع تشيلسي، في حال قرر الرحيل عن البلوز هذا الصيف، وكشف النجم البلجيكي بنهاية الموسم المنقضي عن اتخاذه قرارًا بشأن مستقبله، منتظرًا أن يتم حسم الأمور مباشرة عقب المباراة النهائية غدًا الأربعاء، ويرغب تشيلسي في الحصول على 130 مليون جنيه إسترليني لبيع هازارد، إلا أن ريال مدريد يرغب في الحصول على خدماته مقابل 88 مليون إسترليني خاصة أنه يمكن التعاقد معه بالمجان في صيف العام المقبل، وذلك حسب "سكاي سبورتس".
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

السعودية تسعى لتفادي الخروج المبكر في مونديال الشباب

تختتم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات لكأس العالم للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليًا في بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة، عندما تواجه بنما نظيرتها فرنسا في تمام الساعة 6:00 مساء، وتحتل فرنسا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على السعودية 2-0، أما بنما فتحتل المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الأولى مع مالي 1-1، وتحتاج فرنسا لتحقيق الانتصار لضمان التأهل مبكرًا إلى دور الـ16.
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جريزمان-مبابى-فرنسا

صحف العالم بين قضية نيمار ومبابي وسرقة زانيولو

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على قضية نيمار ومبابي، ثنائي باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية، وتوحيد الصفوف في برشلونة للتتويج بكأس الملك، وكُتب على الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت": "توحيد الصفوف"، وقالت: "غرفة خلع الملابس تدعم فالفيردي، وميسي وبيكيه سيظهران معًا اليوم في المؤتمر الصحفي، لإعطاء صورة عن اتحاد الفريق"، وتابعت: "بارتوميو يؤكد ثقته بالمدرب، وصرح: نحن نثق تماما بالمدرب، والفوز بالليجا له ميزة خاصة جدا"، واستكملت: "توقيع مميز للبارسا (ب) بضم لودوفيت ريس".
مبابي (5)

توخيل يطالب مبابي بتحمل المزيد من المسؤولية

توجهت أنظار عشاق كرة القدم تجاه النجم الفرنسي كيليان مبابي وتصريحاته الأخيرة التي لمّح من خلالها إلى احتمالية خوض تجربة جديدة، وذلك بعدما تبين أنه يشعر بالضيق من مدربه توماس توخيل، الذي يرى أنه حرمه من الفوز بالحذاء الذهبي بإراحته في الكثير من المباريات هذا الموسم، ليرد توخيل قائلا: "لديّ مشاعر مختلفة، مبابي لديه أهداف عديدة يسعى إلى تحقيقها، ويملك ثقة كبيرة، لذلك قرر إرسال تلك الرسالة، هو يملك أفكاره الخاصة وهو لاعب ذكي بكل تأكيد ويعرف ماذا يريد أن يفعل وفي أي توقيت"، وذلك نقلا عن صحيفة "ماركا" الإسبانية.
باريس-سان-جيرمان

توخيل يلمح إلى إمكانية رحيل نيمار ومبابي

لم يستبعد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق الكرة بنادي باريس سان جيرمان، إمكانية رحيل نجمي الفريق، البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، في الصيف المقبل. وقال توخيل، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم الخميس، إن كرة القدم تحتمل أي مفاجآت، وبالتالي رحيل نيمار ومبابي وارد، كحال ما يحدث في سوق انتقالات اللاعبين، متمًا: «لكنني بالطبع كمدرب أتمنى بقاءهما مع الفريق». وتابع: «في حال رحيل، فمن المؤكد أن النادي سيبحث عن البدائل وسيجدها، وهذا لا يقلل من العلاقة الجيدة التي تجمعني بكلا اللاعبين والاحترام بيننا».
نيمار

تنفيذ شرط بيريز = تحرك ريال مدريد لضم نيمار

وضع رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، شرطا للتحرك نحو نجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، في ظل توقعات بأن تحدد الأسابيع القليلة المقبلة مستقبل النجم البرازيلي بالبقاء أو الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية. ويأتي نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا كأبرز الأسماء التي يرصدها رادار الميرنجي منذ مدة طويلة، لا سيما أن البرازيلي لم يغلق الباب بالمرة أمام انتقال محتمل إلى فريق العاصمة الإسبانية في يوم من الأيام، وأورد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن رئيس الريال لن يدخل في مفاوضات مع سان جيرمان إلا عندما يقوم نيمار دا سيلفا بالخطوة الأولى.
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