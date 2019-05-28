رياضة

جاتوزو يرحل عن ميلان بعد الغياب عن دوري الأبطال

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
جينارو جاتوزو
جينارو جاتوزو
يستعد الإيطالي جينارو جاتوزو للرحيل عن تدريب ميلان، وذلك بعد لقائه مع المدير التنفيذي للنادي إيفان جازيديز أمس الإثنين، وذلك حسب "سكاي" الإيطالية، وفشل ميلان في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وذلك للموسم السادس على التوالي، وذلك بعدما أنهى الموسم بفارق نقطة واحدة عن كل من إنتر وأتلانتا اللذين حجزا بطاقة التأهل إلى المسابقة الأوروبية الأعرق على صعيد القارة العجوز الموسم المقبل، وتولى جاتوزو تدريب ميلان في نوفمبر من عام 2017، وأنهى الموسم الماضي في المركز السادس وهذا الموسم في المركز الخامس.
ويمتد عقد جاتوزو البالغ من العمر 41 عامًا مع ميلان حتى عام 2021، وتقرر في اجتماعه أمس مع جازيديز أن يرحل عن صفوف الروسونيري. ويبدو أن فشل ميلان في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، سينهي أيضًا مسيرة المدير الرياضي ليوناردو، الذي بات قريبًا من تقديم استقالته. يذكر أن جاتوزو لعب 387 مباراة
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نيمار

البرازيل تجرد نيمار من شارة قيادة المنتخب

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن سحب شارة قيادة المنتخب من النجم نيمار ومنحها إلى داني ألفيس أثناء مشاركة السليساو في كوبا أمريكا التي تستضيفها الشهر المقبل، وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان صدر أمس الإثنين: "داني ألفيس سيكون قائد البرازيل في المباراتين الوديتين أمام كل من قطر وهندوراس إضافة إلى كوبا أمريكا 2019، وتم إخبار نيمار بذلك القرار من قبل مدرب المنتخب تيتي يوم السبت الماضي"، ويأتي ذلك بعد أن أعلن تيتي أن نيمار سيكون قائد المنتخب الدائم عقب خروج البرازيل من ربع نهائي كأس العالم العام الماضي أمام بلجيكا.
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هازارد يبحث عن الوداع المثالي عبر الدوري الأوروبي

يبدو أن التتويج بلقب الدوري الأوروبي أمام أرسنال، سيكون الوداع المثالي بالنسبة لإيدين هازارد مع تشيلسي، في حال قرر الرحيل عن البلوز هذا الصيف، وكشف النجم البلجيكي بنهاية الموسم المنقضي عن اتخاذه قرارًا بشأن مستقبله، منتظرًا أن يتم حسم الأمور مباشرة عقب المباراة النهائية غدًا الأربعاء، ويرغب تشيلسي في الحصول على 130 مليون جنيه إسترليني لبيع هازارد، إلا أن ريال مدريد يرغب في الحصول على خدماته مقابل 88 مليون إسترليني خاصة أنه يمكن التعاقد معه بالمجان في صيف العام المقبل، وذلك حسب "سكاي سبورتس".
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السعودية تسعى لتفادي الخروج المبكر في مونديال الشباب

تختتم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات لكأس العالم للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليًا في بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة، عندما تواجه بنما نظيرتها فرنسا في تمام الساعة 6:00 مساء، وتحتل فرنسا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على السعودية 2-0، أما بنما فتحتل المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الأولى مع مالي 1-1، وتحتاج فرنسا لتحقيق الانتصار لضمان التأهل مبكرًا إلى دور الـ16.
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من يحسم صراع دوري الأبطال في الكالتشيو اليوم؟

تختتم، اليوم الأحد، مباريات موسم 2018- 2019 في الدوري الإيطالي "كالتشيو"، إذ ستحسم خلال مواجهات اليوم هوية الفريق الذي سيتأهل إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، إلى جانب الفرق الهابطة، وضمن يوفنتوس بالفعل التتويج بلقب البطولة، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا رفقة نابولي الوصيف، وسيكون الصراع مشتعلا على خطف المركزين الثالث والرابع للتأهل لدوري الأبطال، ويحتل أتلانتا المركز الثالث برصيد 66 وهو نفس رصيد إنتر في المركز الرابع، ويملك ميلان 65 نقطة في المركز الخامس، وروما 63 نقطة في المركز السادس.
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ديبالا يؤكد رغبته في البقاء مع يوفنتوس

أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا رغبته في الاستمرار في صفوف يوفنتوس الموسم المقبل، وذلك على الرغم من تقلص عدد دقائق مشاركته في المباريات الموسم المنقضي بعد وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف ريال مدريد الصيف الماضي، لتنتشر العديد من التقارير في الآونة الأخيرة التي تفيد رغبة النجم الأرجنتيني في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن يوفنتوس وهي التقارير التي أكدها شقيقه، قبل أن يخرج ديبالا لينفي كل تلك التقارير، ويؤكد استمراره في صفوف السيدة العجوز الموسم المقبل، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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ماسيمليانو أليجري يكشف أسباب رحيله عن يوفنتوس

قال المدرب ماسيمليانو أليجري إن إدارة يوفنتوس هي التي قررت رحيله عن الفريق، بعد 5 سنوات توج خلالها بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، وقال أليجري: "أرحل عن مجموعة انتصارية قادرة على تكرار نجاحها في إيطاليا، وعلى أن تحظى بحملة جيدة في دوري الأبطال. لسوء الحظ، بعض المواقف حرمتنا من الذهاب بعيدًا في دوري الأبطال هذا الموسم، تحدثنا وناقشنا الأفكار في ما يخص الأفضل لمستقبل يوفنتوس، وقررت الإدارة أن الأفضل هو عدم وجودي، الموسم المقبل".
انتر-وميلان‎

صراع دوري الأبطال يشعل مباريات الكالتشيو اليوم

تتواصل اليوم مباريات الجولة رقم 37 من الدوري الإيطالي، من خلال العديد من المباريات البارزة التي ستحدد نتائجها إلى حد كبير ملامح الفريق الذي سيتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويستقبل يوفنتوس بطل المسابقة برصيد 89 نقطة، نظيره أتلانتا الرابع برصيد 65 نقطة على ملعب أليانز ستاديوم في تمام الساعة 8:30 مساءً، بينما يستقبل نابولي الوصيف برصيد 76 نقطة، نظيره إنتر الثالث برصيد 66 نقطة على ملعب سان باولو في تمام الساعة 8:30 مساءً أيضا، أما ميلان السادس برصيد 62 نقطة فيستقبل فروسينوني على ملعب سان سيرو في تمام الساعة 6:00 مساءً.
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