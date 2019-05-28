بعد تثبيت الفائدة.. عائد أدوات الدين يواصل الصعود

استمرت أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة المحلية في الصعود، خاصة عقب قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يوم الخميس الماضي
واصلت أسعار العائد على أدوات الدين التى تصدرها الحكومة المصرية ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي، لتصل في عطاء البنك المركزي الذى طرحه الأسبوع الجاري إلى مستوى 17.37%، في مقابل 17.17% خلال عطاء الأسبوع الماضي، فيما استمر تراجع معدل الفائدة على سندات الخزانة طويلة الأجل بواقع 24 و14 نقطة أساس بالنسبة لطرح آجال 5 و10 سنوات، ليصل إلى مستوى 16.06%، في مقابل نحو 16.31% خلال عطاء الأسبوع الماضي، ويأتى ذلك بالتزامن مع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض.
استمرار
صعود معدل الفائدة على أذون الخزانة
ارتفع
متوسط الفائدة على أذون 357 يوما
بمعدل 0.039 نقطة
مئوية، مسجلا %17.375 الأسبوع
الماضى مقابل %17.176 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تحسن معدل تغطية
الطرح إلى 1.98 مرة
فى المتوسط مقابل 1.56 مرة
فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة
الاكتتاب بقيمة 18.3 مليار
جنيه
استمرار
صعود معدل الفائدة على أذون الخزانة
ارتفع
متوسط الفائدة على أذون 357 يوما
بمعدل 0.039 نقطة
مئوية، مسجلا %17.375 الأسبوع
الماضى مقابل %17.176 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تحسن معدل تغطية
الطرح إلى 1.98 مرة
فى المتوسط مقابل 1.56 مرة
فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة
الاكتتاب بقيمة 18.3 مليار
جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على
طلبات بقيمة 9.25 مليار
جنيه نفس القيمة المستهدفة من العطاء.
كما
زاد متوسط الفائدة على أذون 266 يوما
بنحو 21 نقطة
أساس ليسجل %17.575 فى
تعاملات الأسبوع الماضى من %17.366 فى آخر طرح، واستقر معدل تغطية العطاء إلى
مستوى 1.8 مرة
فى المتوسط من 1.3 مرة
فى السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات
المختلفة الاكتتاب بقيمة 15.18 مليار
جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية 8.3 مليار،
نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
وصعد
أيضا متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا
بنحو 10 نقاط
أساس ليصل إلى %17.517 فى
تعاملات الأسبوع الماضى من %17.441 متوسط
الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى،
وصعد معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة
للطرح بشكل طفيف إلى مستوى 1.75 مرة
فى المتوسط من 1.26 مرة
قبل الأخير، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات
المختلفة للاكتتاب 15.3 مليار
جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية 8.75 مليار جنيه نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
تعديل ضريبة
الدخل
ترى
وحدة أبحاث بنك الاستثمار "شعاع" أن
تطبيق التعديلات الجديدة لضريبة الدخل
يسهم في ارتفاع معدل العائد الذى تطلبه
البنوك بعطاءات أدوات الدين، بما يعادل 335 نقطة
لتعويض ارتفاع مصروفات الضرائب الناتج
عن التعديلات الضريبية، أو تلجأ البنوك
إلى تخفيض استثماراتها فى أدوات الدين،
وما سيترتب عليه ارتفاع العائد والمساهمة
نوعيا فى استعادة معدلات ربحية البنوك.
وقالت
رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك
الاستثمار فاروس، إن تعديلات ضريبة الدخل
دفعت البنوك إلى رفع العائد المطلوب فى
عطاءات الخزانة، متوقعة أن تتجه البنوك
إلى التقليل من معدلات الإيداع بهدف تعويض
الانخفاض فى مستويات الربحية.
فيما
أكد محمد ماهر المحلل المالي أن ارتفاع
أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية أسهم بشكل ملحوظ في عودة استثمارات
الأجانب للصعود منذ بداية العام الجاري.
وفي
فبراير الماضي، بدأت وزارة المالية في
تطبيق تعديلات قانون الضرائب على الدخل،
وذلك على خلفية تصديق الرئيس عبد الفتاح
السيسي على تعديلات القانون، والتي تضمنت
تعديلا للمادتين 58 و148،
ليتماشى التطبيق الفعلي لقانون الضرائب
مع الممارسات الدولية، إلى جانب تعزيز
سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية
للعاملين بمصلحة الضرائب عبر منحه صفة
الشخصية الاعتبارية.
وفي
ظل التعديلات الجديدة لضريبة الدخل،
يتعين الفصل بين العائد على فوائد استثمارات
الخزانة ومصروفاتها المناظرة، مع استمرار
فرض ضريبة بواقع 20%،
إضافة إلى ذلك، سيتم إضافة الأرباح بعد
خصم الضريبة لاحتساب صافي معدل التكلفة،
على بيان أرباح الشركات بهدف إضافة ناتج
هذ الحسبة إلى الوعاء الضريبي مجددًا
بسعر 22.5%.
وتحتسب
الضريبة كالآتي: ضريبة
على الدخل من الاستثمار في أدوات الدين
الحكومية بواقع 20%،
مضافا إليها ضريبة على الدخل من العمليات
الأخرى بواقع 22.5%.