بعد تثبيت الفائدة.. عائد أدوات الدين يواصل الصعود

استمرت أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة المحلية في الصعود، خاصة عقب قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يوم الخميس الماضي

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

أدوات دين

واصلت أسعار العائد على أدوات الدين التى تصدرها الحكومة المصرية ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي، لتصل في عطاء البنك المركزي الذى طرحه الأسبوع الجاري إلى مستوى 17.37%، في مقابل 17.17% خلال عطاء الأسبوع الماضي، فيما استمر تراجع معدل الفائدة على سندات الخزانة طويلة الأجل بواقع 24 و14 نقطة أساس بالنسبة لطرح آجال 5 و10 سنوات، ليصل إلى مستوى 16.06%، في مقابل نحو 16.31% خلال عطاء الأسبوع الماضي، ويأتى ذلك بالتزامن مع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض.

استمرار صعود معدل الفائدة على أذون الخزانة ارتفع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.039 نقطة مئوية، مسجلا %17.375 الأسبوع الماضى مقابل %17.176 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تحسن معدل تغطية الطرح إلى 1.98 مرة فى المتوسط مقابل 1.56 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 18.3 مليار جنيه