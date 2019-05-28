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قانون البنوك الجديد.. قيود على العملات المشفرة والنقود الإلكترونية

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
بيتكوين
بيتكوين
حظر مشروع قانون البنوك الجديد "قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي"، والذي يجري الانتهاء من إعداده حاليا، إنشاء أو تشغيل منصات إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها بدون الحصول على التراخيص اللازمة مسبقا، مع منح مجلس إدارة البنك المركزي المصري حق إصدار قواعد تنظيم وتداول والتعامل بتلك النوعية من العملات والنقود، وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، إن مشروع القانون الجديد أعطى أهمية كبيرة للتكنولوجيا المالية مواكبة للتطورات الكبيرة التي تشهدها صناعة الأنشطة المصرفية في العالم وتعزيزا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
وأضاف أن القانون الجديد أضفى حجية قانونية لعمليات المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع الإلكتروني وأوامر التحويل وقبول الشروط اللازمة والأحكام الخاصة بها وكذلك التسوية الإلكترونية للشيكات وإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية وأوامر الخصم الإلكترونية على أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزي
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سيولة-مرورية -

طريقك سالك.. تفاصيل حالة المرور بالقاهرة الكبرى اليوم

تشهد الطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، سيولة بحركة المرور، وسط تواجد رجال شرطة المرور في الشوارع والميادين لملاحظة الحركة وسير السيارات بالمحاور والكباري والطرق، وسحب أي كثافات مرورية قد تظهر فجأة، أو لوجود طوارئ، وظهرت السيولة المرورية، فى ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، إذ انتظمت حركة السيارات بجميع المداخل المؤدية لميدان التحرير، وكذلك أعلى مناطق كورنيش النيل، وللمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها في طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات.
طقس-حار (2)

حر في ساعات الصيام.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية لطيف على السواحل الشرقية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط تكون خفيف لمعتدل وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل لمضطرب وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 28 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
جثة

العثور على جثة عامل زراعي داخل مسكنه بالقليوبية

عثر أهالي قرية كفر منصور التابعة لمدينة طوخ على جثة عامل زراعي، داخل مسكنه في القرية، تم إبلاغ رجال الشرطة وتحرر المحضر اللازم وتوّلت النيابة التحقيق. تلقى العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغًا من أهالي قرية كفر منصور، التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بانبعاث رائحة كريهة من مسكن المدعو "مصطفى.م"45 سنة، عامل زراعي، وعندما قاموا بفتحه وجدوه متوفيا داخل مسكنه، وجثته في حالة تعفن. تبين من تحريات العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، أن المتوفي كان يعيش بمفرده بعد ترك زوجته وأبنائه المسكن لإصابته بمرض الصرع.
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رشوة

هل تورط مصرفي كبير في قضية التلاعب الكبرى بسبب زوجته؟

شهدت الأيام الماضية تحركات برلمانية مكثفة من جانب عدد من أعضاء مجلس النواب ضد مسئول كبير في الأوساط المصرفية وزوجته الوزيرة السابقة، على خلفية قضية تلاعب كبرى تطرح أمام الجهات الرقابية التي وجهت في السنوات الأخيرة، ضربات قوية لرؤوس الفساد وحققت نجاحات مدوية في محاربته بكل أشكاله دون النظر إلى هويات أو مناصب المتورطين أو مكانتهم، إذ اتهم النواب المسؤول باستغلال منصبه ونفوذه لمساعدة زوجته في عملية تسوية لإحدى شركات الكيماويات المتعثرة، عن طريق شركة استشارات تديرها الزوجة.
البنك-المركزى

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.75 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 1.750 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. ومن المقرر طرح سندات خزانة بقيمة مليار جنيه لأجل3 سنوات، كما سيتم طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل7 سنوات.
دولار

فقد 79 قرشا أمام الجنيه| لماذا يواصل الدولار تراجعه؟

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال الـ5 أشهر الماضية، ليفقد ما يقرب من نحو 79 قرشا من قيمته منذ بداية العام الجاري 2019، ليسجل أقل سعر في البنوك نحو 17.16 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية ديسمبر 2018. وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن قيمة الجنيه المصري ارتفعت مقارنة بقيمته في ديسمبر الماضي، ليهبط سعر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2017. ويبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك حاليا نحو 17.18 جنيه للبيع، و17.08 جنيه للشراء، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
أسعار-الفائدة (2)

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 17 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، إذ تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
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