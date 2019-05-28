جريمة

زوجة تطلب الخلع لرفض زوجها ذهابها للكوافير

صاحبة الدعوى: معقد بيهتم بنفسه ويغير قصات شعره ويمنعني من استخدام أدوات التجميل ويعتبر صالونات التجميل أماكن مشبوهة.. ورغم ذلك يوبخني على مظهرى ويمدح مظاهر قريباتي
تحرير:سماح عوض الله ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
ندم زوجة- تعبيرية
ندم زوجة- تعبيرية
يهتم بمظهره اهتمامًا شديدًا، ويذهب إلى الحلاق أسبوعيًا، وكل فترة يغير قصة شعره، ومظهر لحيته، ويجلب للمنزل أقنعة لتنظيف وترطيب الوجه، لكن كل هذا محرم على زوجته، إذ محظور عليها الذهاب إلى صالونات التجميل النسائية، وهى ممنوعة من قص شعرها أو تغيير مظهره بصبغه أو غير ذلك، كما أنه يوبخها لو طلبت شراء مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة، إذ يصر الزوج على اعتبار صالونات التجميل النسائية، أماكن محل شبهة، تسيء إلى السيدة التى ترتادها، وهو ما لم تستطع ربة منزل متزوجة منذ عام واحد التفاهم فيه مع زوجها بما دفعها لإقامة دعوى خلع.
حاولت الزوجة مرارًا وتكرارًا إفهامه أن الأمر بالنسبة لها احتياج طبيعي، مثلما يذهب هو إلى الحلاق ويضع كريمات "وماسكات"، لكن حجته أن ذقنه تطول بسرعة، وأن الكريمات التى لا يضعها لمنع التهابات بشرته بعد الحلاقة، وليست للتجميل والزينة، معتبرًا أن الأمر بالنسبة إليه احتياج، وليست رفاهية كالتى تطلبها الزوجة،
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (2)

بالأسماء.. قتيلان و7 مصابين في حادث صحراوي بني سويف

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب سبعة آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي، بدائرة محافظة بنى سويف، وتلقى اللواء أشرف عزالعرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 أشخاص، ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المتوفين وهم طه حسن نمر، 45 عاما، فلاح، ومقيم محافظة المنيا، ومنصور جمال محمد، 45 عاما إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام والمصابين محمد إسماعيل محمد، 42 عاما، موظف، مصابا بجرح بالجبهة.
تصادم -5 -سيارات-بالبحيرة (1)

توقف حركة المرور بطريق الصف بسبب حادث سير

توقفت حركة السير بطريق الصف، بالجيزة، بشكل جزئي، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، ماتسبب في إصابة 3 أشخاص، واختناق الحركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الصف بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم إخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.
شهود-فى-محكمة (3)

«التخابر مع حماس وولاية سيناء» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في قضية التخابر مع حماس وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحاكمة، وتضمن الحكم الملغي إعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
جثة

قاتل أمه بكفر الشيخ: طلبت مني أرجع مراتي الغضبانة

«طلبت منى أرجع مراتى الغضبانة مرة ثانية».. بتلك العبارة بدأت اعترافات قاتل والدته بكفر الشيخ، أمام مباحث قسم شرطة دسوق. وقال المتهم، خلال اعترافاته، إن خلافا يجمعه بزوجته، تركت على إثره مسكنهما منذ فترة، ما دعا والدته، ليلة الحادث، إلى مطالبته بأن يعيدها مرة أخرى، لكنه رفض، ولمعاناته من أزمة نفسية، يتردد بسببها على أحد الأطباء النفسيين منذ نحو سنتين، ألقى بها من بلكونة المنزل. بينما أفادت التحريات بأنه متهم فى 5 قضايا ما بين ضرب وبلطجة وسرقة، آخرهم القضية رقم 883 إدارى قسم شرطة دسوق «ضرب»، وأنه مهتز نفسيا، ويعالج لدى طبيب نفسى بالإسكندرية.
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ندم

زوجة تقيم دعوى خلع لرفض زوجها استعانتها بخادمة

أقامت موظفة فى إحدى الشركات الخاصة دعوى خلع ضد زوجها، وذلك لرفضه استعانتها بخادمة فى أعمال المنزل، إذ إنها تتمسك بعملها وترفض التفرغ لتلبية احتياجات أسرتها، وفى نفس الوقت تعجز عن تلبية جميع متطلبات منزلها وابنيها، من نظافة وطهي ورعاية للصغيرين، ولذلك فكرت فى الاستعانة بخادمة، لكن زوجها متمسك بعدم دخول شخص آخر في المنزل، ومصر على قيام زوجته بطهي الطعام، ويوبخها على ما يراه منها من إهمال، ويرفض مساعدتها ولو برعاية ابنيهما لوقت محدود لحين تمكين الزوجة من إعداد الطعام، مع إصرار شديد على تركها عملها دون إرادتها.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (4)

خلعته لعدم شرائه «بوكس هدية» وتقبيل يدها بعد الولادة

أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، بسبب محبة زوجها لأخته فى الرضاعة وتدليله لها واهتمامه بها، فى حين أنه كان يحبها سابقًا ويرغب فى الزواج منها، حتى علم أنها أخته، وثارت خلافات طاحنة وقتها بينه وبين والدته، إذ عاتبها على إرضاع فتاة ليست ابنتها، بما جعلها محرمة عليه، وبعد أن تقبلا الوضع وباتا يتعاملان كشقيقين، رأت زوجته أن زوجها يتجاوز فى التعامل مع أخته فى الرضاعة تلك، إذ يقبل يديها وجبينها، ويعاملها كأميرة، بطريقة لا يعامل بها شقيقاته ولا هى كونها زوجته.
ندم

عدت على القهوة.. أغرب حالة خلع بين زوجين

من منا لا يصادف مقاهي حين يسير فى الشارع؟ ومن منا لا يضطر إلى العبور من أمامها، خاصة إذا كان يسير على الرصيف فى جهة مقصده، وفى ميدان مزدحم يعج شارعه بحركة سيارات الأجرة ومواقف السرفيس والباعة الجائلين كذلك، وهل مطلوب منى كزوجة وأم تسير بأبنائها فى الشارع أن تشق الأرض وتسير فى باطنها، لو صادفت فى طريقها مقهى مرت عليه؟ هذه الأسئلة كانت كفيلة لدفع ربة منزل إلى إقامة دعوى خلع ضد زوجها، الذى سبها وأهانها فى الشارع حين تصادف مرورها على مقهى بميدان رمسيس.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

طبيبة أجبرتها حماتها على مسح السلالم فخلعت ابنها

تزوجت طبيبة من زميلها فى العمل، بعدما قررت التغاضى عن ظروفه المادية السيئة، معتبرة أن تعليمه وثقافته سيرتقيان به، وعن الفارق الاجتماعي بين أسرتيهما، لكنها اصطدمت بعد الزواج بمشكلات أهله بقيادة حماتها، التى بدأت تفتعل مشكلات بين الزوجين من الشهر الأول للزواج، وهو ما دفع العروس إلى قصد المحكمة لإنهاء علاقتها الزوجية بالخلع، رافضة أى وساطات أو محاولات للصلح، بمجرد أن انساق زوجها وراء آراء والدته وحاول إجبارها عليها، وكان من ضمنها إجبارها على مسح سلالم المنزل.
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