أبو جبل 22.. هل يسقط مصطفى شعبان في قبضة الشرطة؟

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

مصطفى شعبان من أبو جبل

انطلقت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل أبو جبل، من بطولة الفنان مصطفى شعبان، بمواصلة الشرطة مطاردتها "حسن أبو جبل" -مصطفى شعبان- الذي أصبح متهما في جريمة قتل أطفاله وحرقه بيته، بدافع أن يغطي على سرقته 30 مليون جنيه مخبأة في منزل العائلة، لأن تلك الأموال ملك له ولشقيقيه. "حسن" رأى أنه سيثبت براءته إذا كان خارج السجن، لذا هرب ولجأ إلى "أم أحمد" -الفنانة فتحية طنطاوي- إلا أن الشرطة علمت بالمنطقة التي يوجد فيها، وفرضت رقابة عليه، فاضطر أن يهرب مجددًا إلى مكان آخر.

بينما وقعت مشادة كبيرة بين شقيقيه "رزق" و"سعد"، بعدما قام الأخير بصفع الأول، الذي ذكره بحال "حسن"، وفقدانه طفليه، ليقرر "رزق" أن يتركه نهائيًا. ونعود إلى "حسن" الذي كان مشغولًا بمحاولة الوصول إلى الجاني في تلك القضية، يجد نفسه مطالبًا الآن بإثبات براءته منها، في ظل مطاردة الشرطة له، ويبدو أن "وجيه"