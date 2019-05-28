أبو جبل 22.. هل يسقط مصطفى شعبان في قبضة الشرطة؟
تحرير:التحرير
٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
مصطفى شعبان من أبو جبل
انطلقت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل أبو جبل، من بطولة الفنان مصطفى شعبان، بمواصلة الشرطة مطاردتها "حسن أبو جبل" -مصطفى شعبان- الذي أصبح متهما في جريمة قتل أطفاله وحرقه بيته، بدافع أن يغطي على سرقته 30 مليون جنيه مخبأة في منزل العائلة، لأن تلك الأموال ملك له ولشقيقيه.
"حسن" رأى أنه سيثبت براءته إذا كان خارج السجن، لذا هرب ولجأ إلى "أم أحمد" -الفنانة فتحية طنطاوي- إلا أن الشرطة علمت بالمنطقة التي يوجد فيها، وفرضت رقابة عليه، فاضطر أن يهرب مجددًا إلى مكان آخر.
بينما وقعت مشادة كبيرة بين شقيقيه "رزق" و"سعد"، بعدما قام الأخير بصفع الأول، الذي ذكره بحال "حسن"، وفقدانه طفليه، ليقرر "رزق" أن يتركه نهائيًا.
ونعود إلى "حسن" الذي كان مشغولًا بمحاولة الوصول إلى الجاني في تلك القضية، يجد نفسه مطالبًا الآن بإثبات براءته منها، في ظل مطاردة الشرطة له، ويبدو أن "وجيه"
بينما وقعت مشادة كبيرة بين شقيقيه "رزق" و"سعد"، بعدما قام الأخير بصفع الأول، الذي ذكره بحال "حسن"، وفقدانه طفليه، ليقرر "رزق" أن يتركه نهائيًا.
ونعود إلى "حسن" الذي كان مشغولًا بمحاولة الوصول إلى الجاني في تلك القضية، يجد نفسه مطالبًا الآن بإثبات براءته منها، في ظل مطاردة الشرطة له، ويبدو أن "وجيه" -الفنان محمود البزاوي- يقف وراء تلك المؤامرة عليه، خاصة أنه يريد الانتقام منه بعدما باع له شركة المقاولات بالخسارة.
"حسن"، الذي ذهب إلى منزل حماه، حيث التقى زوجته، التي أخبرته أنها حامل، وانتهت الحلقة بمداهمة الشرطة للبيت. (اقرأ أيضًا.. «زلزال» يتصدر التريند.. و«أبو جبل» يلاحقه)
يذكر أن مسلسل "أبو جبل" يقوم ببطولته مصطفى شعبان ومحمد دياب ومحمد على رزق ونجلاء بدر وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.