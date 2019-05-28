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أبو جبل 22.. هل يسقط مصطفى شعبان في قبضة الشرطة؟

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
مصطفى شعبان من أبو جبل
مصطفى شعبان من أبو جبل
انطلقت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل أبو جبل، من بطولة الفنان مصطفى شعبان، بمواصلة الشرطة مطاردتها "حسن أبو جبل" -مصطفى شعبان- الذي أصبح متهما في جريمة قتل أطفاله وحرقه بيته، بدافع أن يغطي على سرقته 30 مليون جنيه مخبأة في منزل العائلة، لأن تلك الأموال ملك له ولشقيقيه. "حسن" رأى أنه سيثبت براءته إذا كان خارج السجن، لذا هرب ولجأ إلى "أم أحمد" -الفنانة فتحية طنطاوي- إلا أن الشرطة علمت بالمنطقة التي يوجد فيها، وفرضت رقابة عليه، فاضطر أن يهرب مجددًا إلى مكان آخر.
بينما وقعت مشادة كبيرة بين شقيقيه "رزق" و"سعد"، بعدما قام الأخير بصفع الأول، الذي ذكره بحال "حسن"، وفقدانه طفليه، ليقرر "رزق" أن يتركه نهائيًا. ونعود إلى "حسن" الذي كان مشغولًا بمحاولة الوصول إلى الجاني في تلك القضية، يجد نفسه مطالبًا الآن بإثبات براءته منها، في ظل مطاردة الشرطة له، ويبدو أن "وجيه"
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شبكة MBC

شبكة «MBC» تعلن إطلاق قناة جديدة لشمال إفريقيا

تستعد شبكة قنوات «MBC» لإطلاق قناة جديدة تحمل اسم «MBC شمال إفريقيا». وأعلنت شبكة «MBC»، خلال حفل السحور، الذى أقامته الشبكة فى أحد الفنادق الواقعة بجوار أهرامات الجيزة، عن اقتراب موعد إطلاق قناة خاصة لمنطقة شمال إفريقيا، وتكون تلك القناة موجهة لدول تونس والمغرب والجزائر. وتأتى تلك الخطة التى تقوم بها شبكة «MBC» بعد أسابيع عدة من قيامها بإطلاق قناة «MBC العراق». من جهته، أعلن سام بارنيت، الرئيس التنفيذى لشبكة قنوات «MBC»، اسم رئيس الشبكة الجديدة.
مسلسل-قابيل

قابيل حلقة 24.. محمد ممدوح يقع في فخ «آدم وسما»

بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "قابيل"، بذهاب "الضابط طارق" الذي يُجسده محمد ممدوح، إلى "عمر" الذي يُجسده علي قاسم، صديق "آدم" الذي يُجسده محمد فراج، ويسأله عنه، ولكن الأخير ينكر علاقته به أو التواصل معه منذ سنوات، ويخبره طارق بأن "آدم" قاتل، ويظهر على ملامح وجه "عمر" الاندهاش، وهنا يتأكد "طارق" أنهما يتقابلان وعلى تواصل، ويرحل ويترك لـ"عمر" رقم تليفونه الخاص للتحدث معه متى شاء، ويتحدث "عمر" مع "آدم" ويخبره بما حدث؛ ما يسبب خوفًا لـ"آدم" و"سما" التي تُجسدها أمينة خليل، حيث إنهما انكشفا والجميع سيعرف أنهما ما زالا حيين.
زي-الشمس (2)

زي الشمس حلقة 22.. عمر يصدم نور بسبب كارما

شهدت الحلقة الثانية والعشرون، من مسلسل "زي الشمس"، الذي يُعرض عبر فضائية MBC مصر، مشادة بين "عمر" الذي يُجسده الفنان أحمد صلاح السعدني، و"نور" التي تُجسدها الفنانة دينا الشربيني، بسبب تعنيفه لابنته "كارما" بعدما شاهدها مع صديقها "زين"، حيث قام "عمر" بتحذيره ألا يقترب منها مجددًا وإلا سيُبلغ والده ما يُسبب له أزمة، كما توعد "كارما" وأخبرها أنها لن تخرج من المنزل دون إذنه ومرافقة شقيقها "كريم"، وهو ما رفضته "نور" وأخبرته أنه بذلك سيجعل "كارما" تُقدم على تصرفات ليست في الحسبان، فرد عليها: "أنا بحاول أربي بنتي، ولا أسيبها تطلع زي أمها؟".
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زلزال (2)

«زلزال» يتصدر التريند.. و«أبو جبل» يلاحقه

تصدر مسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان، تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الحادية والعشرين من المسلسل، التي لاقت ردود أفعال واسعة، ثم جاء مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، في المركز الثاني، وبالمثل كانت آخر حلقة مذاعة من العمل السبب في دخوله التريند، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، خاصة مع قرب توديع الشهر الكريم، إذ أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.
ابو-جبل

«أبو جبل» يتصدر الترند.. وجورج وسوف حاضر بقوة

تصدر مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، ترند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الثامنة عشرة من المسلسل، والتي لاقت ردود أفعال واسعة، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور، كما كان المطرب اللبناني جورج وسوف حاضرًا أيضًا، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا ومنها رفضه الغناء لفيروز. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، مع اقترابنا من آخر عشرة أيام في الشهر الكريم، إذ أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.
أبو-جبل-مصطفى-شعبان (2)

«أبو جبل» يتصدر الترند.. و«كلبش 3» يلاحقه

تصدر مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، ترند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الثالثة عشرة من المسلسل، التي لاقت ردود أفعال واسعة، ثم جاء مسلسل "كلبش 3" بطولة الفنان أمير كرارة، في المركز الثاني، وبالمثل كانت آخر حلقة مذاعة من العمل السبب في دخوله الترند، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، خاصة مع اقترابنا من منتصف الشهر الكريم، حيث أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.
ابو-جبل

أبو جبل 13.. حسن يبلغ الشرطة عن وجيه

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل أبو جبل المذاع عبر فضائية "ON E" العديد من الأحداث المهمة، فقد قرر (حسن) الذي يجسده الفنان مصطفى شعبان أن يبحث عن القاتل الحقيقي لأبنائه؛ ليخلص شعبان الذي يجسده أحمد حبشي من تلك التهمة خصوصا بعد تحويله للمحكمة، وذهب إلى ضابط الشرطة وقال له إن (وجيه) الذي يجسده الفنان محمود البزاوي هو الذي ذهب إلى (شعبان) أحمد حبشي ووضع له مفتاح الشقة، كما توجه وجيه، بإيصالات الأمانة الخاصة بسعد الذي يجسده دياب إلى النيابة وتم القبض عليه.
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