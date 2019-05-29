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دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك

تحرير:باهر القاضى ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
زينة رمضان
زينة رمضان
يجتهد الصائمون فى مشارق الأرض ومغاربها، فى شهر رمضان من كل عام، وبالأخص في العشر الأواخر، فى الإكثار بالدعاء والطاعات والحرص على أداء الصلوات الخمس، فضلا عن التراويح وقيام الليل، وذلك تقربا للمولى عز وجل، ومن أجل بلوغ ليلة القدر، تلك الليلة التى أخبر عنها الله تعالى، قائلا، عز وجل، فى كتابه الكريم: "ليلة القدر خير من ألف شهر"، ومع حلول يوم الرابع والعشرين، يستحب قراءة هذا الدعاء: "اللهُمَّ إنِّي أسألُكَ فيهِ ما يُرضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤذيكَ، وَأسألُكَ التَّوفيقَ فيهِ لِأَنْ أطيعَكَ وَلا أعْصِيَكَ، يا جواد السّائلينَ".
وكذلك من الأدعية المستحبة التى يرددها الصائم: اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.. اقرأ
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استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيفا إلى معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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ناجح إبراهيم: حل أزمة الخطاب الديني في الفكر الصوفي

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«الحاج عودة» قصة نجاح دورة بتبرعات أهالي شبرا الخيمة

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بركة 23.. هالة صدقي في المستشفى ومحاولة قتل عمرو سعد

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