مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادثين بالقاهرة

تحرير:يونس محمد ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

أرشيفية

لقي عامل مصرعه، وأصيب شخصان آخران، فى حادثين منفصلين بمنطقتي حلوان وآخر أعلى محور جوزيف تيتو بالنزهة، اليوم الثلاثاء، وتوقفت الحركة المرورية ودفعت الإدارة العامة للمرور بخدمات أمنية لإعادة حركة السير، وسحب الكثافات من الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.. حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور جوزيف تيتو بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

بانتقال الأجهزة الأمنية، تبين إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى المحور، مما أدى إلى توقف حركة السير، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى. كما لقى عامل مصرعه، بعدما صدمته سيارة في أثناء عبوره طريق كورنيش حلوان، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وتم رفع حطام