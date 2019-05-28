رياضة

مدرب الإسماعيلي يعدد مكاسب لقاء الجونة

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
الإسماعيلي - الجونة
الإسماعيلي - الجونة
قال محمود جابر، القائم بمهام المدير الفني للإسماعيلي، إن لاعبي الفريق ظهروا بمستوى متواضع أمام الجونة، في لقاء الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، وأضاف جابر: "أهدرنا فرصًا بالجملة أمام الجونة على الرغم من الأداء المتواضع من لاعبي الفريق على عكس المستوى أمام الأهلي"، وتابع مدرب الدراويش أن تراجع مستوى معظم اللاعبين في مباراة اليوم يرجع إلى حالة الإجهاد التي نعاني منها نظرًا لضغط المباريات وضيق الوقت خلال الفترة الماضية، بجانب الغيابات المؤثرة.
وواصل مدرب الدراويش بأن مواجهة فريق الجونة لم تكن سهلة نظرًا لرغبتهم في الهروب من شبح الهبوط، مضيفًا حاولت التغلب على الغيابات من خلال الدفع ببعض الناشئين واللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في لقاء الأهلي، كما أعرب عن سعادته بالمستوى المميز الذي ظهر به اللاعبون الناشئون واعتبره أحد أهم المكاسب التي
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مستشفى الأهلي.. جاهزية أزارو ورحلة ألمانية جديدة

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تنسيقية مساء اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام في التاسعة والنصف مساء، على ملعب التتش؛ وذلك لمواصلة التحضير للفترة المقبلة، والتنسيق في بعض الأمور الفنية قبل تطبيقها بشكل عملي في مران الفريق، وركز الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة على تصويب الأخطاء وتخصيص تدريبات إضافية لبعض اللاعبين، حيث شارك صلاح محسن في فقرة منفردة للتدريب على الكرات العرضية في مران أمس كما قام وليد سليمان بتنفيذ الضربات الثابتة.
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عامر عن لعب الدوري بعد كأس الأمم: زي الخضار المسلوق

تغنى محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة سموحة، بطارق حامد، نجم خط وسط الأمواج الزرقاء السابق، ونادي الزمالك الحالي، وذلك عقب تتويج القلعة البيضاء، بلقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.
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رونالدو يعاني من أسوأ سجل تهديفي في آخر 10 سنوات

أنهى النجم كريستيانو رونالدو موسمه الأول مع يوفنتوس بأقل حصيلة تهديفية له في آخر 10 سنوات، وسجل رونالدو 28 هدفًا في 43 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وهو رقم تهديفي سيكون مبهرا بالنسبة لأي لاعب آخر، ولكن ذلك الرقم ليس جيدًا على الإطلاق بالنسبة لما اعتاد عليه النجم البرتغالي منذ أن كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، ففي 9 سنوات قضاها في ريال مدريد، لم يسجل أقل من 33 هدفًا التي سجلها في موسمه الأول مع الريال موسم 2009- 2010، وسجل أكثر من 40 هدفًا في 6 مواسم مع الريال، بل سجل 60 هدفًا و61 هدفًا في موسمي 2011- 2012 و2014- 2015 على الترتيب.
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الإسماعيلي يستعد اليوم للجونة بعد تعادله مع الأهلي

يبدأ فريق الإسماعيلي، في العاشرة مساء اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من بطولة الدوري الممتاز، ورفض الجهاز الفني للدراويش منح لاعبيه راحة سلبية عقب التعادل مع الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة عشرة من عمر الدوري الممتاز، وتقدم الأهلي بهدف المغربي وليد أزارو، في الدقيقة 73، لكن الإسماعيلي تعادل في الدقيقة 84 عن طريق كريم بامبو.
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الإسماعيلي يعسكر للأهلي في الإسكندرية

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فى معسكر مغلق بفندق الإقامة فور وصولهم محافظة الإسكندرية منذ قليل، ضمن البرنامج التحضيرى لمباراة القمة أمام الأهلى والمحدد لها مساء غد الأربعاء فى إطار مؤجلات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدورى الممتاز. وظهر خلال المعسكر علامات التركيز على كافة أعضاء الفريق؛ أملا فى استمرار النتائج الإيجابية، وداوم اللاعبون اثناء السفر وحتى التسكين على قراءة القرآن كأحد أبرز العادات خلال شهر رمضان المبارك ومن أجل الحفاظ على تركيزهم.
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مفاجآت في قائمة سموحة استعدادًا لمواجهة الأهلى

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة القائمة التي اختارها استعداداً لمواجهة فريقه أمام النادي الأهلي، المقرر إقامتها في العاشرة مساء السبت المقبل، على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، بينما يحتل الفريق السكندري المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة، ويأمل كلا الفريقين تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدارة الدوري بالنسبة الأهلي، بينما يسعى سموحة لتحسين مركزه في جدول الدوري.
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فرج عامر يعلن حرمان نجم سموحة من خوض لقاء الأهلي

أعلن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، حرمان نجم الأمواج الزرقاء من خوض غمار موقعة الأهلي، والمقرر إقامتها في الحادي عشر من مايو الجاري، على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بينهما ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، على استاد برج العرب، انتهى بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه الدولي التونسي علي معلول من ضربة جزاء، وكان يدرب الأمواج الزرقاء حينها طارق يحيى.
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