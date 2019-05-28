مدرب الإسماعيلي يعدد مكاسب لقاء الجونة

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

الإسماعيلي - الجونة

قال محمود جابر، القائم بمهام المدير الفني للإسماعيلي، إن لاعبي الفريق ظهروا بمستوى متواضع أمام الجونة، في لقاء الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، وأضاف جابر: "أهدرنا فرصًا بالجملة أمام الجونة على الرغم من الأداء المتواضع من لاعبي الفريق على عكس المستوى أمام الأهلي"، وتابع مدرب الدراويش أن تراجع مستوى معظم اللاعبين في مباراة اليوم يرجع إلى حالة الإجهاد التي نعاني منها نظرًا لضغط المباريات وضيق الوقت خلال الفترة الماضية، بجانب الغيابات المؤثرة.

وواصل مدرب الدراويش بأن مواجهة فريق الجونة لم تكن سهلة نظرًا لرغبتهم في الهروب من شبح الهبوط، مضيفًا حاولت التغلب على الغيابات من خلال الدفع ببعض الناشئين واللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في لقاء الأهلي، كما أعرب عن سعادته بالمستوى المميز الذي ظهر به اللاعبون الناشئون واعتبره أحد أهم المكاسب التي