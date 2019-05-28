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صحف عربية: إيران تترنح.. والتحالف يتوعد الحوثيين

لا تزال تداعيات تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما استعرضت الصحف آخر تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا
تحرير:وفاء بسيوني ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
صحف عربية
صحف عربية
تحت عنوان "ترامب يجدد دعوة إيران للحوار... ويوسّط اليابان"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إيران مجدداً، أمس الإثنين، خلال زيارته لليابان، إلى الحوار وطلب وساطة يابانية في المواجهة الحالية بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، في العاصمة اليابانية طوكيو، إنه يعتقد أن إيران "ترغب حقاً" في إبرام اتفاق نووي جديد، مضيفا "أعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً".
فيما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أنه بعد فشله في مقابلة الرئيس الأمريكي، لجأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى منصة تويتر، وعبر حسابه الرسمي بالتوسل للرئيس ترامب، عبر المنشن، بقوله: "إن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، موضحا أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي حظرها في فتوى"، مضيفا: "خامئني
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السودان - مطار الخرطوم

الإضراب سلاح السودانيين بعد تعثر المفاوضات

يأتي هذا الإضراب في إطار التصعيد الذي تنظمه قيادة الحراك لممارسة المزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي للاستجابة لمطالب قوى الحراك الشعبي بمجلس سيادي بأغلبية مدنية ورئاسة دورية. تجمع المهنيين السودانيين، أحد مكونات قوى "الحرية والتغيير" التي تقود الحراك الشعبي في السودان، كان قد أكد في بيان نشره عبر تويتر الإثنين، أن المفاوضات مع المجلس العسكري لم تتوقف بشكل نهائي، بل مؤقتا، ويمكن استئنافها في أي لحظة، موضحا شرط استئناف التفاوض، قائلا: "في أي وقت يوافق المجلس العسكري على المقترح بأن تكون رئاسة مجلس السيادة مدنية دورية سيتواصل التفاوض".
قصف سوريا

رغم التحالف.. صراع عسكري بين إيران وروسيا داخل سوريا

لا شك أن الصراعات التي استضافتها الأراضي السورية من عام 2011، كانت متشعبة وذات أهداف سياسية متنوعة للغاية، وهو الأمر الذي خلق شبكة من الصراعات العسكرية التي وضعت العناصر المتحالفة في مواجهات ضخمة. الروس، وهم أكثر من وقف بجانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد، اصطدموا بإيران التي كان لها تأثيرها أيضا في عمليات استرجاع النظام للأراضي التي كانت تخضع لسيطرة عدد من التنظيمات والميليشيات المسلحة خلال السنوات القليلة الماضية، والتي لم تنته إلا بتدخل روسي قوي مساند للأسد.
جيش الاحتلال في القدس

زي انهاردة.. نقل قيادة جيش الاحتلال المركزية للقدس

في مثل هذا اليوم 28 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1968: حكومة إسرائيل تعلن نقل القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي إلى القدس الشرقية. وفي عام 632: النبي محمد صلى الله عليه وسلم يولي أسامة بن زيد إمارة الجيش الذي أرسله لتأمين حدود شبه الجزيرة العربية من هجمات الروم. وفي عام 1736: الجيش الروسي يقوم بعملية تخريب واسعة في شبه جزيرة القرم التي كانت تابعة للدولة العثمانية.
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المجلس العسكري السوداني يتمسك بأغلبية ورئاسة «السيادي»

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، أنها طالبت المجلس العسكري الانتقالي بالأغلبية البسيطة والرئاسة للمدنيين بالمجلس السيادي لكنه تمسك بالأغلبية، بحسب "العربية . نت". وقالت "الحرية والتغيير"، مساء الإثنين، إن المجلس العسكري تمسك بالأغلبية والرئاسة بالمجلس السيادي، مؤكدة أن أي حديث عن انتخابات غير مقبول. واعتبرت قوى المعارضة أن الضامن للثورة هو الشعب والقانون وما يتم التوافق عليه، لافتة إلى أنه لا مشكلة لدى قوى التغيير مع المؤسسة العسكرية أو أشخاص المجلس العسكري.
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ترامب-وآبي

كيم والتجارة وإيران.. ملفات في حقيبة ترامب باليابان

السبت الماضي حطت طائرة الرئاسة الأمريكية في العاصمة اليابانية طوكيو، وعلى متنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، هي الثانية له إلى اليابان منذ توليه منصبه، التقى خلالها رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، والإمبراطور الجديد للبلاد ناروهيتو. الزيارة كان الهدف الرئيسي منها مناقشة العلاقات التجارية بين البلدين، إلا أنها لم تخلُ من مناقشة العديد من القضايا الأخرى وعلى رأسها قضية كوريا الشمالية، كما تطرق ترامب خلالها للوضع في الشرق الأوسط، وموقفه من إيران.
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ترامب: لا نسعى لتغيير نظام إيران.. واتفاق جديد معها

على الرغم من نشر الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، قوات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار تصاعد التوترات مع إيران خلال الفترة الماضية، مع تلويحات بالحرب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقد في طوكيو اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن واشنطن "لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران، وإنما تهدف إلى زوال الأسلحة النووية"،? كاشفا أن البيت الأبيض "سيبرم اتفاقا" مع إيران، مشيرا إلى إمكانية إجراء محادثات مع طهران.
دونالد ترامب

ترامب يتخذ قرارًا لـ«مرة واحدة» من أجل السعودية والإمارات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت المضي قدما في مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن في إجراء يتجاوز الكونجرس لأن أي تأخير يمكن أن يزيد المخاطر على شركاء الولايات المتحدة في وقت يشهد اضطرابات سببتها إيران، بحسب "رويترز". وأضاف بومبيو في بيان، الجمعة،”تلك المبيعات ستدعم حلفاءنا وتعزز الاستقرار بالشرق الأوسط وتساعد هذه الدول في ردع إيران والدفاع عن نفسها في مواجهتها“، مؤكدا أن قرار تجاوز الكونجرس هو إجراء ”لمرة واحدة“.
الحرس الثوري الإيراني - أرشيفية

الجيش الأمريكي: إيران مسئولة عن هجمات خليج عمان

أعلن الجيش الأمريكي، أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات التي تعرضت لها سفن لنقل النفط في خليج عمان قبالة دولة الإمارات، ما دفع أمريكا لنشر مزيد من القوات في المنطقة. وقال الجيش الأمريكي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن المعلومات الاستخباراتية تُرجِح أن حملة إيرانية تربط بين التهديدات في المنطقة. وأوردت وكالة "رويترز" عن الأميرال مايكل جيلداي مدير الأركان المشتركة قوله: "نحن ننسب الهجوم إلى الحرس الثوري الإيراني"، مضيفا أن وزارة الدفاع الأمريكية خلصت إلى أن ألغاما لاصقة استُخدمت في الهجوم، تعود للحرس الثوري.
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