صحف عربية: إيران تترنح.. والتحالف يتوعد الحوثيين

لا تزال تداعيات تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما استعرضت الصحف آخر تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا

تحرير:وفاء بسيوني ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

صحف عربية

تحت عنوان "ترامب يجدد دعوة إيران للحوار... ويوسّط اليابان"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إيران مجدداً، أمس الإثنين، خلال زيارته لليابان، إلى الحوار وطلب وساطة يابانية في المواجهة الحالية بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، في العاصمة اليابانية طوكيو، إنه يعتقد أن إيران "ترغب حقاً" في إبرام اتفاق نووي جديد، مضيفا "أعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً".

فيما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أنه بعد فشله في مقابلة الرئيس الأمريكي، لجأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى منصة تويتر، وعبر حسابه الرسمي بالتوسل للرئيس ترامب، عبر المنشن، بقوله: "إن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، موضحا أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي حظرها في فتوى"، مضيفا: "خامئني