بيريز: رونالدو أفضل صفة تعاقدت معها

تحدث فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن الكثير من القضايا المتعلقة برحيل كريستيانو رونالدو وعودة زين الدين زيدان وموسم الريال الصعب وإمكانية ضم إيدين هازارد

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

كريستيانو رونالدو

تحدث رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في حوار مع إذاعة إسبانية عن أزمات الفريق هذا الموسم ورحيل رونالدو قائلاً: "أعتقد أن رونالدو أراد خوض تحد جديد، وأعلن ذلك بوضوح في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، ولكني أرى أنه فكر في الأمر من قبلها بفترة، لم يفتعل رونالدو أي مشاكل طوال سنواته التسع التي قضاها مع الريال، ولم يصل متأخرًا ولو لمرة واحدة، هو أفضل لاعب تعاقدت معه للريال، ودائمًا ما ستجمعني علاقة رائعة معه، لا نعاني من أي مشاكل تتعلق بالمال، ولم نتحدث عن مشاكله الضريبية".

وعن انتقال رونالدو إلى يوفنتوس، أكد فلورنتينيو بيريز عدم تحدثه مع رونالدو منذ ذلك الحين، لعدم رغبته في التحدث في أمور شخصية. وعن رحيل زين الدين زيدان الموسم الماضي، قال بيريز: "أتى زيدان إلى مكتبى وأخبرني بالأمر، وعندما قرر ذلك، لم يكن هناك أي أمل أن يعدل عن قراره، وحينها لم يكن هناك الكثير من المدربين