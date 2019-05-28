بيريز: رونالدو أفضل صفة تعاقدت معها

تحدث فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن الكثير من القضايا المتعلقة برحيل كريستيانو رونالدو وعودة زين الدين زيدان وموسم الريال الصعب وإمكانية ضم إيدين هازارد
تحدث رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في حوار مع إذاعة إسبانية عن أزمات الفريق هذا الموسم ورحيل رونالدو قائلاً: "أعتقد أن رونالدو أراد خوض تحد جديد، وأعلن ذلك بوضوح في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، ولكني أرى أنه فكر في الأمر من قبلها بفترة، لم يفتعل رونالدو أي مشاكل طوال سنواته التسع التي قضاها مع الريال، ولم يصل متأخرًا ولو لمرة واحدة، هو أفضل لاعب تعاقدت معه للريال، ودائمًا ما ستجمعني علاقة رائعة معه، لا نعاني من أي مشاكل تتعلق بالمال، ولم نتحدث عن مشاكله الضريبية".
وعن انتقال رونالدو إلى يوفنتوس، أكد فلورنتينيو بيريز عدم تحدثه مع رونالدو منذ ذلك الحين، لعدم رغبته في التحدث في أمور شخصية.
وعن رحيل زين الدين زيدان الموسم الماضي، قال بيريز: "أتى زيدان إلى مكتبى وأخبرني بالأمر، وعندما قرر ذلك، لم يكن هناك أي أمل أن يعدل عن قراره، وحينها لم يكن هناك الكثير من المدربين
وعن انتقال رونالدو إلى يوفنتوس، أكد فلورنتينيو بيريز عدم تحدثه مع رونالدو منذ ذلك الحين، لعدم رغبته في التحدث في أمور شخصية.
وعن رحيل زين الدين زيدان الموسم الماضي، قال بيريز: "أتى زيدان إلى مكتبى وأخبرني بالأمر، وعندما قرر ذلك، لم يكن هناك أي أمل أن يعدل عن قراره، وحينها لم يكن هناك الكثير من المدربين متوفرين، وكل المدربين لديهم عقود مع أنديتهم، وأردنا أن يأتي جوليان لوبيتيجي عقب كأس العالم".
وأضاف: "أراد لوبيتيجي
أن يعلن ذلك قبل المونديال، وتحدثنا مع رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس وأخبرنا بأنه مدرب مميز، وتغير الأمر في نفس اليوم بقرار إقالته، وبعدها لم نتحدث مع الاتحاد مرة أخرى، بعد إقالته لعدم حاجتنا لدفع شرط جزائي للاتحاد".
وتابع: "لم يستمر لوبيتيجي معنا طويلًا، وأتى من بعده سانتياجو سولاري، وكنا نعرف بأن الموسم قد انتهى بالنسبة لنا، وأردنا التحضير للموسم المقبل من خلال المباريات الـ11 الأخيرة بالتعاقد مع زيدان الذي امتلك رغبة العودة من جديد، وبدأ في تجربة لاعبين مختلفين بهدوء أكبر".
وفي نهاية المطاف بدا شكل موسم ريال مدريد أفضل بعض الشيء بالنظر إلى الكيفية التي أنهى بها برشلونة الموسم، إلا أن بيريز أكد أنه لم يشعر بسعادة كبيرة من خسارة البرسا أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.
وقال بيريز: "لم أشعر بالسعادة من تلك الخسارة، ولكن الحقيقة أن تلك النتيجة منحت قيمة إضافية للإنجاز الذي حققناه، بشكل عام أنا لا أشعر بالسعادة من حزن الآخرين".
وعن مستقبل ريال مدريد
والصفقات التي يبرمها، تطرق بيريز للحديث عن قائد الفريق سيرجيو راموس والعروض الآتية إليه من الصين وتوتر علاقته مع رئيس النادي عقب خسارة أياكس في دوري الأبطال.
وقال بيريز في هذا الشأن: "لم تحدث أي أزمة بعد مباراة أياكس، أخبرني الأشخاص المقربون منه عن امتلاكه عرضًا من الصين، ولكن ذلك النادي الصيني لم يكن قادرًا على دفع قيمة الصفقة لوجود بعض القوانين التي تنص على ضرورة دفعهم ضعف قيمة الصفقة، ماذا يمكنني أن أخبره، وبعيدًا عن ذلك من المستحيل لريال مدريد أن يترك قائده يرحل بالمجان، ستكون سابقة خطيرة، أنا أحب راموس كثيرًا، وفعلت كل شيء يمكنني القيام به من أجله".
وعن خاميس رودريجز وإمكانية عودته إلى ريال مدريد، قال بيريز: "لم نتخذ أي قرار بعد بشأنه، كل ما أعرفه بأن بايرن ميونيخ أكد أنه لن يفعل بند شراء الموجود في عقد إعارته، من أجل بيعه فقط، وهذا أمر جيد بالنسبة لريال مدريد".
وتحدث بيريز عن الحارس كيلور نافاس الذي يستعد للرحيل هذا الصيف: "لم أودعه، فأنا لا أعرف ما إذا كان سيرحل بالفعل أم لا".
وعن ضم النجم البلجيكي إيدين هازارد
: "كيف لي أن أتحدث عن لاعب في ناد يستعد لخوض مباراة نهائية، حاولنا في السنوات السابقة التعاقد معه وفشلنا، أحب بالطبع التعاقد مع هازارد وآمل في تحقيق ذلك، فهو واحد من أفضل اللاعبين".
وعن بيع جاريث بيل وشراء كيليان مبابي ونيمار: "لم نتلق أي عروض لبيل، ولم أتحدث مع زيدان عن مبابي أو نيمار، ولم أتحدث مع أي شخص عنهما ولم أتحدث مع مبابي نفسه، وقلت العام الماضي بأننا لا نريدهما وكذلك الحال هذا العام، وإذا أردنا التعاقد مع أي لاعب فسنتواصل مع ناديه".