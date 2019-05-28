رياضة

بيريز: رونالدو أفضل صفة تعاقدت معها

تحدث فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن الكثير من القضايا المتعلقة برحيل كريستيانو رونالدو وعودة زين الدين زيدان وموسم الريال الصعب وإمكانية ضم إيدين هازارد
٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
تحدث رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في حوار مع إذاعة إسبانية عن أزمات الفريق هذا الموسم ورحيل رونالدو قائلاً: "أعتقد أن رونالدو أراد خوض تحد جديد، وأعلن ذلك بوضوح في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، ولكني أرى أنه فكر في الأمر من قبلها بفترة، لم يفتعل رونالدو أي مشاكل طوال سنواته التسع التي قضاها مع الريال، ولم يصل متأخرًا ولو لمرة واحدة، هو أفضل لاعب تعاقدت معه للريال، ودائمًا ما ستجمعني علاقة رائعة معه، لا نعاني من أي مشاكل تتعلق بالمال، ولم نتحدث عن مشاكله الضريبية".
وعن انتقال رونالدو إلى يوفنتوس، أكد فلورنتينيو بيريز عدم تحدثه مع رونالدو منذ ذلك الحين، لعدم رغبته في التحدث في أمور شخصية. وعن رحيل زين الدين زيدان الموسم الماضي، قال بيريز: "أتى زيدان إلى مكتبى وأخبرني بالأمر، وعندما قرر ذلك، لم يكن هناك أي أمل أن يعدل عن قراره، وحينها لم يكن هناك الكثير من المدربين
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مستشفى الأهلي.. جاهزية أزارو ورحلة ألمانية جديدة

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تنسيقية مساء اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام في التاسعة والنصف مساء، على ملعب التتش؛ وذلك لمواصلة التحضير للفترة المقبلة، والتنسيق في بعض الأمور الفنية قبل تطبيقها بشكل عملي في مران الفريق، وركز الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة على تصويب الأخطاء وتخصيص تدريبات إضافية لبعض اللاعبين، حيث شارك صلاح محسن في فقرة منفردة للتدريب على الكرات العرضية في مران أمس كما قام وليد سليمان بتنفيذ الضربات الثابتة.
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عامر عن لعب الدوري بعد كأس الأمم: زي الخضار المسلوق

تغنى محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة سموحة، بطارق حامد، نجم خط وسط الأمواج الزرقاء السابق، ونادي الزمالك الحالي، وذلك عقب تتويج القلعة البيضاء، بلقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.
رونالدو

رونالدو يعاني من أسوأ سجل تهديفي في آخر 10 سنوات

أنهى النجم كريستيانو رونالدو موسمه الأول مع يوفنتوس بأقل حصيلة تهديفية له في آخر 10 سنوات، وسجل رونالدو 28 هدفًا في 43 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وهو رقم تهديفي سيكون مبهرا بالنسبة لأي لاعب آخر، ولكن ذلك الرقم ليس جيدًا على الإطلاق بالنسبة لما اعتاد عليه النجم البرتغالي منذ أن كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، ففي 9 سنوات قضاها في ريال مدريد، لم يسجل أقل من 33 هدفًا التي سجلها في موسمه الأول مع الريال موسم 2009- 2010، وسجل أكثر من 40 هدفًا في 6 مواسم مع الريال، بل سجل 60 هدفًا و61 هدفًا في موسمي 2011- 2012 و2014- 2015 على الترتيب.
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بيريز يعول على زيدان لإقناع راموس بالبقاء

ارتبط اسم قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وذلك بسبب شعور المدافع الإسباني البالغ من العمر 33 عامًا، بالشكوك التي تحيط بمستقبله في قلعة سانتياجو بيرنابيو بعد الموسم المخيب للآمال الذي قدمه ريال مدريد في الموسم المنقضي، والذي خرج منه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، بعد توديع دوري أبطال أوروبا مبكرًا من دور الـ16 أمام أياكس الهولندي، واحتلال المركز الثالث في الدوري الإسباني، إلى جانب الخروج من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على يد الغريم برشلونة.
لفورنتينو-بيريز

ريال مدريد يقترب من تحطيم رقمه القياسي في الصفقات

يستعد ريال مدريد للدخول في صيف مزدحم بالصفقات لتعويض خيبة الأمل التي مر بها في الموسم المنقضي والخروج دون التتويج بأي لقب، وسبق وأن مر الريال بمواقف مشابهة حيث كان يحتاج إلى إنفاق الكثير من الأموال لإعادة بناء الفريق، وكان آخرها في عام 2009، عندما أنفق رئيس النادي فلورنتينو بيريز 254 مليون يورو لشراء كل من كريستيانو رونالدو وكاكا وكريم بنزيما بين الكثير من الصفقات الأخرى، وأنفق ريال مدريد هذا الموسم بالفعل 95 مليون يورو لضم رودريجو مقابل 45 مليون يورو وميليتاو مقابل 50 مليون يورو، ولا تزال هناك صفقات أخرى.
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اللعب المالي النظيف يدفع تشيلسي لبيع هازارد

ارتبط اسم النجم البلجيكي إيدين هازارد بالانتقال إلى ريال مدريد خلال هذا الصيف بقوة، حيث صرح هازارد نفسه بأنه أخبر نادي تشيلسي برغبته، حيث يرغب في أن يضع حدًا لمسيرة 7 سنوات قضاها في صفوف البلوز بعد خوض نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل أمام أرسنال، وذلك في الوقت الذي يرغب فيه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في التعاقد معه، من أجل إعادة بناء فريق ريال مدريد، بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به المرينجي هذا الموسم، وخروجه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب.
زين-الدين-زيدان

زين الدين زيدان يهدد بالرحيل عن ريال مدريد

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أنه إذا لم يتمكن من اختيار اللاعبين الذين سيلعبون في صفوف ريال مدريد، فسيرحل عن الفريق. وتأتي تلك التصريحات بعد التكهنات التي تشير إلى إملاء الإدارة على زيدان، أسماء اللاعبين الذين ترغب في بقائهم الموسم المقبل، خصوصًا في مركز حراسة المرمى، وعن ذلك قال الفرنسي: "أنا من سأختار الحارس الأول والثاني في ريال مدريد، هذا هو قراري، الأمر واضح مثل الماء، وإذا لم أتمكن من فعل ما أريده في فريقي، فسأرحل بكل تأكيد، هناك من سيتفاوضون على الصفقات، ولكن أنا من أحدد التشكيل الأساسي ومقاعد البدلاء ومن لن ينضم إلى القائمة".
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