في أول رد رسمي.. إيران تحرج ترامب وترفض عرضه الجديد
٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص
الرئيس الإيراني حسن روحاني
في أول رد رسمي، على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران إلى الحوار وتأكيده الحفاظ على استقارار السلطة في طهران مع الإشارة إلى إمكانية التوصل لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، لإنهاء الأزمة الراهنة، قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بعد 24 ساعة من تصريحات ترامب، إن طهران لا ترى مجالا أو أي فرصة لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما نقلته "رويترز" عن وكالة "فارس" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري.
وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقد في طوكيو أمس، أن واشنطن "لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران، وإنما تهدف إلى زوال الأسلحة النووية"،? كاشفا أنه "سيبرم اتفاقا" مع إيران، مشيرا إلى إمكانية إجراء محادثات مع طهران. (المزيد)وتظهر تصريحات موسوي، تناقضا مع التصريحات والتحركات الإيرانية خلال اليومين الماضيين،
وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقد في طوكيو أمس، أن واشنطن "لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران، وإنما تهدف إلى زوال الأسلحة النووية"،? كاشفا أنه "سيبرم اتفاقا" مع إيران، مشيرا إلى إمكانية إجراء محادثات مع طهران. (المزيد)
وتظهر تصريحات موسوي، تناقضا مع التصريحات والتحركات الإيرانية خلال اليومين الماضيين، إذ سعت إلى بعث رسائل دبلوماسية، بعدما وجدت تشددا أمريكيا ورفضا أوروبيا للخروج من الاتفاق النووي.
وأرسلت طهران وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، إلى العراق، حيث قال إن إيران مستعدة لتوقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول الخليج العربي، كما أرسلت نائب ظريف، عباس عراقجي في جولة خليجية تشمل عُمان والكويت وقطر.
وعلق ترامب على التحركات الإيرانية، مؤكدا خلال كلمته في اليابان "أعتقد أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضا".