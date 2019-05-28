رياضة

إيهاب جلال يرفض استكمال الدوري بعد كأس الأمم

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
إيهاب جلال
إيهاب جلال
قال إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، إن الفوز على الداخلية جاء بعد صيام دام 6 مباريات على الرغم من أن أداء اللاعبين كان جيدًا، ولكن سوء الحظ واجهنا بشكل غريب، وأضاف جلال أن استكمال مباريات الدوري بعد كأس الأمم الإفريقية أمر غير جيد، ومن الممكن أن يضر المصري نظرًا لتأجيل مباراتين لفريق المقاولون منافسه على المركز الرابع، ما يعود بالنفع على ذئاب الجبل، وواصل كان من ضمن اهتماماتي للموسم المقبل، المشاركة في الكونفيدرالية الإفريقية والتي اقتربت بنسبة كبيرة بعد الفوز على فريق الداخلية.
وكشف جلال عن تفاصيل عقده مع فريق المصري، حيث أكد أن عقده مع الفريق البورسعيدي مستمر لمدة موسم ونصف، ولكن يوجد شرط وهو أن يتفق الإدارة والجهاز في نهاية العقد والذي ينتهي يوم 31 مايو الجاري على تفاصيل عقد الموسم الجديد. واستطاع المصري الفوز على فريق الداخلية بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين
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مستشفى الأهلي.. جاهزية أزارو ورحلة ألمانية جديدة

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تنسيقية مساء اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام في التاسعة والنصف مساء، على ملعب التتش؛ وذلك لمواصلة التحضير للفترة المقبلة، والتنسيق في بعض الأمور الفنية قبل تطبيقها بشكل عملي في مران الفريق، وركز الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة على تصويب الأخطاء وتخصيص تدريبات إضافية لبعض اللاعبين، حيث شارك صلاح محسن في فقرة منفردة للتدريب على الكرات العرضية في مران أمس كما قام وليد سليمان بتنفيذ الضربات الثابتة.
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عامر عن لعب الدوري بعد كأس الأمم: زي الخضار المسلوق

تغنى محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة سموحة، بطارق حامد، نجم خط وسط الأمواج الزرقاء السابق، ونادي الزمالك الحالي، وذلك عقب تتويج القلعة البيضاء، بلقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.
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رونالدو يعاني من أسوأ سجل تهديفي في آخر 10 سنوات

أنهى النجم كريستيانو رونالدو موسمه الأول مع يوفنتوس بأقل حصيلة تهديفية له في آخر 10 سنوات، وسجل رونالدو 28 هدفًا في 43 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وهو رقم تهديفي سيكون مبهرا بالنسبة لأي لاعب آخر، ولكن ذلك الرقم ليس جيدًا على الإطلاق بالنسبة لما اعتاد عليه النجم البرتغالي منذ أن كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، ففي 9 سنوات قضاها في ريال مدريد، لم يسجل أقل من 33 هدفًا التي سجلها في موسمه الأول مع الريال موسم 2009- 2010، وسجل أكثر من 40 هدفًا في 6 مواسم مع الريال، بل سجل 60 هدفًا و61 هدفًا في موسمي 2011- 2012 و2014- 2015 على الترتيب.
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المصري يختتم مبارياته بالدوري بثلاثية في الداخلية

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره الداخلية، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع أبناء إيهاب جلال رصيدهم إلى 52 نقطة في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب الذي يتبقى له مباراتان أمام الأهلي وبتروجيت، في المقابل تجمد رصيد الداخلية الذي هبط إلى القسم الثاني في وقت سابق، عند 27 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
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المصري يسعى لعبور كمين الداخلية في الدوري

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الداخلية أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة على استاد هيئة قناة السويس، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث أحرز حينها هدف الفريق البورسعيدي محمد عبد اللطيف جريندو، فيما أحرز هدف الداخلية حسام سلامة من ضربة جزاء، وأدرها الحكم إبراهيم نور الدين، وأشهر حينها 6 بطاقات صفراء.
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بعد سموحة.. 3 أندية تتضامن مع بيان الأهلي

أعلن سموحة تضامنه مع البيان الصادر عن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بعد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، وأعلن الأهلي انسحابه من الدوري، حال تأجيل أي مباراة له بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وكتب فرج عامر، رئيس سموحة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سموحة يعلن تضامنه مع ما جاء ببيان النادي الأهلي والذي يؤكد ضرورة عدالة المنافسة والتعامل مع الجميع بمبدأ المساواة.. متضامنون مع الأهلي وملتزمون بما جاء ببيانه".
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سموحة يعلن تضامنه مع بيان الأهلي الناري

أعلن نادي سموحة السكندري تضامنه مع البيان الصادر عن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بعد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، وأعلن الأهلي انسحابه من الدوري، حال تأجيل أي مباراة له بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وذلك بعد أن أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، حسم موقف مواعيد المباريات المتبقية بالدوري يوم الإثنين المقبل، بعد أن تسلم تصورًا من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، حول شكل المسابقة.
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