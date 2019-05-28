إيهاب جلال يرفض استكمال الدوري بعد كأس الأمم

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

إيهاب جلال

قال إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، إن الفوز على الداخلية جاء بعد صيام دام 6 مباريات على الرغم من أن أداء اللاعبين كان جيدًا، ولكن سوء الحظ واجهنا بشكل غريب، وأضاف جلال أن استكمال مباريات الدوري بعد كأس الأمم الإفريقية أمر غير جيد، ومن الممكن أن يضر المصري نظرًا لتأجيل مباراتين لفريق المقاولون منافسه على المركز الرابع، ما يعود بالنفع على ذئاب الجبل، وواصل كان من ضمن اهتماماتي للموسم المقبل، المشاركة في الكونفيدرالية الإفريقية والتي اقتربت بنسبة كبيرة بعد الفوز على فريق الداخلية.

وكشف جلال عن تفاصيل عقده مع فريق المصري، حيث أكد أن عقده مع الفريق البورسعيدي مستمر لمدة موسم ونصف، ولكن يوجد شرط وهو أن يتفق الإدارة والجهاز في نهاية العقد والذي ينتهي يوم 31 مايو الجاري على تفاصيل عقد الموسم الجديد. واستطاع المصري الفوز على فريق الداخلية بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين