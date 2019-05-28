ضبط 130 قضية تموينية خلال 24 ساعة بالجيزة

تحرير:محمد رشدي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

حملة أمنية لشرطة التموين

قامت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، بشن حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط الخارجين عن القانون في مختلف القضايا التموينية، وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 130 قضية، منها 30 عدم حمل شهادة صحية، و24 عدم الإعلان عن أسعار، و20 إدارة منشأة بدون ترخيص، و18 بيع بأعلى من السعر الرسمي، و17 عدم وجود قائمة بيانات، و13 عدم وجود سجل التفتيش، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما كلفت النيابة العامة بتشكيل لجنة لفحص صلاحية ومدى ملاءمة نصف طن لحوم تم ظبطها خلال حملة تموينية على محلات شهيرة بالجيزة، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وردت معلومات لمدير وضباط مباحث التموين بالقطاع، أكدتها التحريات بقيام "صبحي.ا.ف"، صاحب مخزن وثلاجة لحوم لتقديم الوجبات الجاهزة، دون ترخيص، دائرة شارع محمد متولي دائرة قسم العمرانية، بتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية (دواجن - لحوم) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتعبئتها وإعادة طرحها

وردت معلومات لمدير وضباط مباحث التموين بالقطاع، أكدتها التحريات بقيام "صبحي.ا.ف"، صاحب مخزن وثلاجة لحوم لتقديم الوجبات الجاهزة، دون ترخيص، دائرة شارع محمد متولي دائرة قسم العمرانية، بتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية (دواجن - لحوم) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتعبئتها وإعادة طرحها للبيع بالأسواق، مدخلا الغش والخداع على جمهور المواطنين، مسببا أضرارا جسيمة بصحة المواطنين، بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.



تم القيام بحملة أمنية بمشاركة لجنة من الطب البيطري، استهدفت الثلاجة المشار إليها، وتم ضبط الآتي: 400 كجم دواجن ومقطعات دواجن (أوراك، كبد وقوانص، أجنحة، صدور، معبأة داخل أكياس، 100 كجم مقطعات لحوم، دون بيانات، 30 كجم لحوما مفرومة كفتة) بإجمالي 530 كجم، مقطعات لحوم ودواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



