جريمة

ضبط 130 قضية تموينية خلال 24 ساعة بالجيزة

تحرير:محمد رشدي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص
حملة أمنية لشرطة التموين
حملة أمنية لشرطة التموين
قامت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، بشن حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط الخارجين عن القانون في مختلف القضايا التموينية، وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 130 قضية، منها 30 عدم حمل شهادة صحية، و24 عدم الإعلان عن أسعار، و20 إدارة منشأة بدون ترخيص، و18 بيع بأعلى من السعر الرسمي، و17 عدم وجود قائمة بيانات، و13 عدم وجود سجل التفتيش، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما كلفت النيابة العامة بتشكيل لجنة لفحص صلاحية ومدى ملاءمة نصف طن لحوم تم ظبطها خلال حملة تموينية على محلات شهيرة بالجيزة، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وردت معلومات لمدير وضباط مباحث التموين بالقطاع، أكدتها التحريات بقيام "صبحي.ا.ف"، صاحب مخزن وثلاجة لحوم لتقديم الوجبات الجاهزة، دون ترخيص، دائرة شارع محمد متولي دائرة قسم العمرانية، بتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية (دواجن - لحوم) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتعبئتها وإعادة طرحها
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

السيطرة على مشاجرة بالخرطوش فى الوايلي

تمكنت مباحث قسم شرطة الوايلى، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على مشاجرة بين عدد من المواطنين، استخدمت خلالها الأسلحة النارية، وضبط طرفيها والسلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيقات.. وتعود الواقعة، إلى تلقى قسم شرطة الوايلى، بلاغا بمشاجرة ومصابين بشارع الشيخ طه بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وأمكن تحديد الطرف الأول "عامل كاوتش" 30 سنة، مصاب برش خرطوش بالقدم اليمنى، وشقيقه "عامل" 45 سنة، مصاب برش خرطوش بأجزاء متفرقة من الجسم.
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«محصول الدم».. الابن العاق قتل والده بسبب «الذرة»

تجرد من مشاعره، وقتل والده، انهال عليه ضربا داخل أرض زراعية ملكه، بسبب خلاف على نوع المحصول الذي ستتم زراعته، نسي ما قدمه له طوال حياته، وتعبه وسهره بجواره عندما كان مريضا، وبدم بارد أمسكه بيد وانهال عليه ضربا بالأخرى، لم يتحمل المسن تلك اللكمات والضربات التي تأتيه من كل حدب وصوب، سقط على الأرض والدماء تسيل من جسده الواهن المتهالك، بسبب ما بذله من جهد فداء لهذا الابن العاق، حاول المقاومة لكن القدر كان قد كتب كلمة النهاية، ليتم القبض على الابن القاتل.
قتل

«الخال مش والد».. ذبح ابن أخته بسبب كلب في الوراق

تحولت مشادة بين طالب جامعي وخاله إلى جريمة قتل، راح ضحيتها الأول، إذ جلب الطالب كلبًا رغب فى الاحتفاظ به بالعقار محل سكن خاله، لكن الأخير رفض، مما تسبب فى نشوب مشاجرة بين الطرفين، قام خلالها الخال بطعن نجل شقيقته بطعنات غائرة فى الرقبة والصدر، مما تسبب فى مصرع المجني عليه على الفور، وذلك فى شارع إبراهيم الدسوقى، المتفرع من شارع أولاد أبو سعدة بمنطقة الوراق، وتم القبض على المتهم وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمتي القتل العمد وحيازة سلاح أبيض.
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«جثة على السحور».. «قمر» تذبح زوجها بمساعدة عشيقها

«بلطجية اقتحموا الشقة وقتلوا جوزي».. بتلك الكلمات وقفت «قمر» الزوجة العشرينية، أمام باب شقتها تستغيث بالجيران لنجدة زوجها، الذي فارق الحياة على الفور، وعلى الرغم من «تمثيلها» الجيد وروايتها المُحكمة عن قتل زوجها، فإن كذبها انكشف سريعا واتضح أنها اتفقت مع عشيقها على قتل زوجها، بعدما سئمت الحياة معه. «التحرير» انتقلت إلى شارع الزيتون بمنطقة الهرم للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث البشع الذي فجع الأهالي، والتقت عددا من جيران المجني عليه، الذين أجمعوا على أن الضحية كان "في حاله".
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هيروين وأفيون وأسلحة وذخائر في حملة أمنية بالجيزة

تواصل الإدارة العامة للمرور نشر حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، للحفاظ على سلامة المواطنين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، وعززت إدارة المرور من وجود الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية، كما شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملة مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون من محرزي المواد المخدرة والأسلحة.
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ضبط 120 قضية تموينية بالجيزة خلال 24 ساعة

قامت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بشن حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 120 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة 15 منشأة بدون ترخيص و8 ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.
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صاحب مصنع منظفات يغش الماركات الشهيرة بـ«مضروبة»

أوضحت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، فى واقعة ضبط صاحب مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية المغشوشة بأبو النمرس، تعبئة المنتجات بعبوات تحمل علامات تجارية لشركات شهيرة، لسهولة توزيعها فى الأسواق وأصحاب المحلات، كما توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المصنع غير حاصل على أى تراخيص من الجهات المختصة، واعترف صاحب المصنع المتهم، بأنه يصنع المنظفات الصناعية، خاصة منتج الزهرة الزرقاء، باستخدام مواد مجهولة المصدر، لتحقيق أرباح مادية طائلة، فتم حجز المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق.
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ضبط أكثر من 1000 قضية تموينية خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بشرطة التموين حملات أمنية مكثفة لمتابعة الأسواق، وضبط الأسعار داخل المجمعات الاستهلاكية، والمخالفات التموينية المختلفة، وأسفرت الحملات الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 1047 قضية تموينية متنوعة (مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).
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