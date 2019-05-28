ميدو يؤكد رحيل جروس عن الزمالك ويسعى لخلافته

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

كريستيان جروس

قال أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، إن الأبيض قام بريمونتادا تاريخية في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية التي توج الفريق بلقبها مؤخرا بالفوز على نهضة بركان المغربي، وتابع في تصريحات تليفزيونية: "هدف يوسف أوباما في مرمى بترو أتلتيكو، هو الذي أعاد الفريق الأبيض إلى البطولة بعدما توقع الجميع خروجه مبكرا، وحصول الزمالك على اللقب يرجع لعدة عوامل أهمها استقرار الفريق والحفاظ على المدير الفني السويسري كريستيان جروس لنهاية البطولة، خاصة أنه مدرب كبير واستطاع مواجهة كل الصعوبات بثقة، وهذا الأمر لا يقوم به إلا مدرب كبير مثله".

وأكمل ميدو: "الزمالك يمتلك مديرا فنيا كبيرا ولكن له سلبياته التي تتمثل في الاعتماد على عدد معين من اللاعبين، وهو ما يتسبب في إصابة بعضهم نتيجة ضغط المباريات، أما إيجابياته فتتمثل في تثبيت التشكيل وهو ما يساعد على الانسجام سريعاً وإتقان طريقة اللعب". وأشار إلى أن جروس سيرحل بالفعل عن الزمالك،