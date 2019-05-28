رياضة

برشلونة يحدد خليفة فالفيردي في حال قرر الرحيل

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
إيرنيستو فالفيردي
إيرنيستو فالفيردي
لا يزال المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي مدربًا لفريق برشلونة، وذلك على الرغم من خيبات الأمل التي تعرض لها البرسا بنهاية الموسم المنقضي من خلال خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا على يد فالنسيا، إلى جانب توديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي بخسارة مهينة أمام ليفربول برباعية نظيفة، وعلى الرغم من دعم رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو له، إلى جانب دعم اللاعبين وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقاءه الموسم المقبل، فإن إدارة العملاق الكتالوني بدأت تحضر لاحتمالية أن يقرر فالفيردي نفسه الرحيل، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وفي حال قرر فالفيردي الرحيل، سيكون الخيار الأول لبرشلونة هو التعاقد مع روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، ويضع برشلونة خيارات أخرى تتمثل في رونالد كومان مدرب منتخب هولندا، وإيريك تين هاج مدرب أياكس، إلا أن ذلك لن يحدث إلا في حال قرر فالفيردي نفسه الرحيل. ويحظى فالفيردي بدعم كبير من قبل النجم الأرجنتيني
اقرأ المزيد
وليد-ازارو

مستشفى الأهلي.. جاهزية أزارو ورحلة ألمانية جديدة

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تنسيقية مساء اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام في التاسعة والنصف مساء، على ملعب التتش؛ وذلك لمواصلة التحضير للفترة المقبلة، والتنسيق في بعض الأمور الفنية قبل تطبيقها بشكل عملي في مران الفريق، وركز الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة على تصويب الأخطاء وتخصيص تدريبات إضافية لبعض اللاعبين، حيث شارك صلاح محسن في فقرة منفردة للتدريب على الكرات العرضية في مران أمس كما قام وليد سليمان بتنفيذ الضربات الثابتة.
وسط-امطار-غزيره-الأهلي-يتعادل-مع-الزمالك (3)

عامر عن لعب الدوري بعد كأس الأمم: زي الخضار المسلوق

تغنى محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة سموحة، بطارق حامد، نجم خط وسط الأمواج الزرقاء السابق، ونادي الزمالك الحالي، وذلك عقب تتويج القلعة البيضاء، بلقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.
رونالدو

رونالدو يعاني من أسوأ سجل تهديفي في آخر 10 سنوات

أنهى النجم كريستيانو رونالدو موسمه الأول مع يوفنتوس بأقل حصيلة تهديفية له في آخر 10 سنوات، وسجل رونالدو 28 هدفًا في 43 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وهو رقم تهديفي سيكون مبهرا بالنسبة لأي لاعب آخر، ولكن ذلك الرقم ليس جيدًا على الإطلاق بالنسبة لما اعتاد عليه النجم البرتغالي منذ أن كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، ففي 9 سنوات قضاها في ريال مدريد، لم يسجل أقل من 33 هدفًا التي سجلها في موسمه الأول مع الريال موسم 2009- 2010، وسجل أكثر من 40 هدفًا في 6 مواسم مع الريال، بل سجل 60 هدفًا و61 هدفًا في موسمي 2011- 2012 و2014- 2015 على الترتيب.
اقرأ المزيد من الأخبار
اياكس و توتنهام نصف نهائى دورى الابطال (10)

تطورات جديدة تقرب دي ليخت من مانشستر يونايتد

يمر برشلونة بأسبوع محبط للغاية، وذلك بعد خسارته أمس في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا بنتيجة 2-1، ويحاول البارسا التعاقد مع مدافع أياكس الهولندي ماتياس دي ليخت منذ فترة، وتمتع المسؤولون في العملاق الكتالوني بالتفاؤل الكبير من إمكانية ضم اللاعب بعد التعاقد مع زميله في الفريق، فرينكي دي يونج، إلا أن هذا الأسبوع أبى إلا أن يوجه ضربات تلو الأخرى لبرشلونة، إذ أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أنه بات قريبًا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد، حتى لو لم يتم الإعلان عن أي شيء بشكل رسمي حتى الآن.
بيكيه

بيكيه: لا أعذار.. برشلونة مطالب بالفوز بكل شيء

يرى المدافع الإسباني جيرارد بيكيه أنه لا توجد أي أعذار مقبولة بشأن خسارة برشلونة أمس، نهائي كأس ملك إسبانيا بنتيجة 2-1 على يد فالنسيا، حتى لو عانى العملاق الكتالوني الكثير من الغيابات في ذلك اللقاء. وقال بيكيه في هذا الشأن: "عندما لا تحقق الانتصارات وتعاني من الغيابات، يمكن بسهولة إلقاء اللوم على ذلك، ولكني لا أرى أن هناك أي أعذار مقبولة، نحن برشلونة، وعلينا الفوز بكل شيء، خصوصًا أمام فالنسيا، يجب علينا التوجه بالتهنئة إليهم على ذلك اللقب، وأن نحاول الفوز بكل البطولات العام المقبل".
ايرنيستو-فالفيردي (2)

رئيس برشلونة يدافع عن فالفيردي بعد خسارة الكأس

تعرض المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي إلى انتقادات لاذعة عقب خسارته في نهائي كأس ملك إسبانيا، أمس السبت، أمام فالنسيا بنتيجة 2-1، إلا أن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، لا يرى أنه المسؤول عن تلك الهزيمة، قائلا: "بدأنا التفكير في الموسم المقبل منذ فترة، وهذه ليست اللحظة المناسبة للحديث عن ما سيحدث، تُوجنا بلقب الدوري الإسباني، ومن ثم كان الموسم مهما بالنسبة إلينا، وفالفيردي يملك عقدًا معنا وهو مدرب الفريق، وتلك الهزيمة أمام فالنسيا ليست خطأ المدرب، فنحن خلقنا الكثير من الفرص، إلا أن الكرة لم تسكن الشباك".
فالفيردي‎

فالفيردي عن خسارة الكأس: أفضل من الخروج بربع النهائي

أعرب مدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي عن ثقته بقدرته على قلب الأمور مع برشلونة، على الرغم من خيبة الأمل التي مر بها الفريق في نهاية الموسم، وكان آخرها أمس بخسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا بنتيجة 2-1، وهي الهزيمة التي زادت من أوجاع العملاق الكتالوني، الذي ودع قبلها دوري أبطال أوروبا بصورة مهينة أمام ليفربول برباعية نظيفة في نصف النهائي على ملعب الأنفيلد، لتأتي هزيمة أمس وتثير الكثير من الشكوك حول مستقبله مع العملاق الكتالوني، ومع ذلك يبدو أن فالفيردي لا يخطط للرحيل، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org