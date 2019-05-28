الحلقة الـ 22 قمر هادي.. فيليب يقتل ابنة عم «هادي»

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

مسلسل قمر هادي

بدأت الحلقة الـ 22 من قمر هادي بجلسة صراحة بين تامر فرج "فيليب" وهاني سلامة "هادي"، بينما الأخير يسأله لماذا لم يقتله حتى الآن رغم العداوة الكبيرة بينهما، سخر منه "فرج" قائلًا إن حبه يمنعه من أن يؤذيه، فما كان من "هادي" إلا أن أجابه بأن هناك شخصا أكبر منه يمنعه من التعرض له، وأنه سوف يجد هذا الشخص ويتحالف معه ضده. وبدأت خيوط المؤامرة التي تدبر ضد "هادي" تتضح، عندما شاهدنا من خلال "فلاش باك" لقاء بين زوجة "هادي" المزيفة يسرا اللوزي، وغريمه فيليب قديمًا.

ويبدو أنه كانت هناك علاقة بين فيليب و"مريم"، وهو ما يعني أن "هادي" لم يفقد الذاكرة، وأن "فيليب" وحبيبته يسرا اللوزي دبرا مؤامرة معًا للانتقام من "هادي". وتطورت الأحداث بلقاء "هادي" بشقيقة زوجته "سلمى"، التي كانت مختفية لفترة وعادت لتفاجئه بسفرها لكندا خوفًا على نفسها، ورفضت أن تصرح بأي تفاصيل إضافية