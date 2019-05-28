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الحلقة الـ 22 قمر هادي.. فيليب يقتل ابنة عم «هادي»

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
مسلسل قمر هادي
مسلسل قمر هادي
بدأت الحلقة الـ 22 من قمر هادي بجلسة صراحة بين تامر فرج "فيليب" وهاني سلامة "هادي"، بينما الأخير يسأله لماذا لم يقتله حتى الآن رغم العداوة الكبيرة بينهما، سخر منه "فرج" قائلًا إن حبه يمنعه من أن يؤذيه، فما كان من "هادي" إلا أن أجابه بأن هناك شخصا أكبر منه يمنعه من التعرض له، وأنه سوف يجد هذا الشخص ويتحالف معه ضده. وبدأت خيوط المؤامرة التي تدبر ضد "هادي" تتضح، عندما شاهدنا من خلال "فلاش باك" لقاء بين زوجة "هادي" المزيفة يسرا اللوزي، وغريمه فيليب قديمًا.
ويبدو أنه كانت هناك علاقة بين فيليب و"مريم"، وهو ما يعني أن "هادي" لم يفقد الذاكرة، وأن "فيليب" وحبيبته يسرا اللوزي دبرا مؤامرة معًا للانتقام من "هادي". وتطورت الأحداث بلقاء "هادي" بشقيقة زوجته "سلمى"، التي كانت مختفية لفترة وعادت لتفاجئه بسفرها لكندا خوفًا على نفسها، ورفضت أن تصرح بأي تفاصيل إضافية
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الحلقة22 «طلقة حظ»: عودة مصطفى خاطر بعد الخطف

بدأت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفي خاطر والذى يعرض عبر قنوات «cbc،dmc،ONE والحياة»، بعودة «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر إلى الفيلا التى يعيش فيها بعد أن تعرض للخطف فى الحلقة السابقة على يد عصابة رجل الأعمال «منصور» الفنان أحمد ماهر ، فى الوقت الذى تحاول «نرمين» الفنانة إيمي سالم معرفة أين ذهب «عبد الصبور» ولماذا تغيب عن الفيلا دون أن يخبرها. وتمر أحداث المسلسل ويتذكر «عباس» الفنان محمد أنور من بداية الأحداث والسبب الذى جعلهم متورطين فى العديد من الجرائم.
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أبو جبل 22.. هل يسقط مصطفى شعبان في قبضة الشرطة؟

انطلقت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل أبو جبل، من بطولة الفنان مصطفى شعبان، بمواصلة الشرطة مطاردتها "حسن أبو جبل" -مصطفى شعبان- الذي أصبح متهما في جريمة قتل أطفاله وحرقه بيته، بدافع أن يغطي على سرقته 30 مليون جنيه مخبأة في منزل العائلة، لأن تلك الأموال ملك له ولشقيقيه. "حسن" رأى أنه سيثبت براءته إذا كان خارج السجن، لذا هرب ولجأ إلى "أم أحمد" -الفنانة فتحية طنطاوي- إلا أن الشرطة علمت بالمنطقة التي يوجد فيها، وفرضت رقابة عليه، فاضطر أن يهرب مجددًا إلى مكان آخر.
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قمر هادي «14».. مروان يلقي طفله في الشارع

انطلقت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل «قمر هادي» بإخبار «فيروز» تجسدها ريم عبد القادر، والدها «هادي» يجسده هانى سلامة بأنه ليس والدها وأنها لا تعلم من والدها الحقيقي، بينما جلس الطبيب النفسي «وليد» يجسده أيمن عزب مع «هادى» وتحدث معه عن ابنته «فيروز»، وأكد له أنها تعانى من مرض نفسي بسبب معاملته السيئة لها ولأمها، هو ما جعله يشعر بالندم الشديد ويفكر فى التوقف عن تجارة المخدرات التى أفسدت حياته وجعلت ابنته تشك أنه والدها، لكن هذا القرار كان سببا فى تهديد المتعاملين مع «هادى» له، فى محاولة للضغط عليه حتى يورد لهم المخدرات.
هانى-سلامة -قمر هادى

«قمر هادي» الحلقة الـ13.. هاني سلامة ليس والد فيروز

بدأت الحلقة الـ13 من مسلسل قمر هادي، بمكالمة دكتور وليد عبد التواب لـ"مريم" زوجة هادي، يسرا اللوزي، ودخول "هادي" فجأة ليقاطع مكالمتهما ويسأل "وليد" من هو، ليكتشف أنه الطبيب النفسي الخاص بابنته "فيروز"، "ريم عبد القادر" وأنه اتفق مع زوجته "مريم" على أن يخفيا عنه أن "فيروز" تعالج نفسيًا. ويطلب "هادي" من "وليد" أن يلتقي به ليتعرف عليه، وبالفعل يذهب "هادي" لـ"وليد" في منزله، في محاولة ليفهم سر التغيرات التي تحدث لفيروز، والتي كانت السبب في قتلها كلبها "بينجو" رغم حبها الشديد له، وبكائها المستمر مؤخرًا، ورفضها أن تتحدث مع والدها.
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«قمر هادي» الحلقة الـ11| هاني سلامة يسرق أملاك والده

بدأت الحلقة الـ11 من مسلسل «قمر هادي» بـ"فلاش باك" لشقيق هادي "عصام"، يتذكر فيه زوجته المتوفاة "كاميليا" نورهان، وبداية تعرفه عليها. فبعد سنين قاطع فيها "عصام" محسن محيي الدين، الزواج، جاءت "كاميليا" لتغير رأيه تمامًا، وتحببه في الزواج والاستقرار، وبينما يتعارف الاثنان تمهيدًا للزواج، صارحته "كاميليا" بأنها تشعر بوجود سر بينه وبين شقيقه لا يعلمه أحد، وأنه ملاك بالنسبة لشقيقه "هادي" الذي يحب السهر وشرب الخمر، ليتذكر بعدها "عصام" كيف خدع "رجاء" رشدي الشامي، والده، قديمًا، وجعله يوقع على توكيل عام بأملاكه بحيلة ذكية.
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«قمر هادي» الحلقة السابعة.. بدء انكشاف اللغز

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل «قمر هادي» بلقاء مرتقب بين "هادي" هاني سلامة، والإمام الذي صلى في جنازة ابنته "فيروز" ريم عبد القادر، اعترف فيه الإمام، أنه رجل غلبان اتفق مع رجل يدعى "سطوحي" أن يمثل أنه إمام مقابل 2000 جنيه، ويصلي صلاة جنازة بابنة "هادي"، التي اتضح فيما بعد أنها ما زالت حية، ويصدقه "هادي" ويأمره أن يذهب معه إلى "سطوحي" كي يفهم لماذ يكذب عليه الجميع، وما هو سر المكيدة التي تدبرها له عائلته لإيهامه أنه مجنون وفاقد الذاكرة. وعندما يصل "هادي" إلى سطوحي أخيرًا، يفر الأخير منه، ويستغل الإمام الفرصة ويهرب أيضًا، بينما يلاحقه "هادي".
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