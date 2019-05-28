رياضة

ميدو: سأترشح لرئاسة الزمالك والأهلي بطل الدوري بشرط

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
أحمد حسام «ميدو»
أحمد حسام «ميدو»
كشف أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، عن تلقيه عرضاً إماراتياً، بجانب أنه مطلوب في عدد من أندية الدوري المصري، مؤكداً أن أمنية حياته هي التدريب في الدوريات الأوروبية، وحول الدوري المصري قال في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك سيتوج باللقب في حالة تأجيل المباريات لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، أما في حالة ضغط الدوري وإقامته دون الدوليين فسيحصل الأهلي على اللقب، وكشف ميدو: "سأعتزل التدريب نهائيا وأنا في سن الـ46 عامًا لرغبتي في الترشح لرئاسة نادي الزمالك، وهو هدفي في هذه السن".
وأكد أحمد حسام أن مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، أكثر مدرب أجنبي ظلم بمصر في السنوات الأخيرة لأنه تولى قيادة الفريق الأحمر وهو في أسوأ حالاته.   وواصل ميدو: "الأهلي تعاقد خلال انتقالات يناير الماضية مع أكثر من 10 لاعبين، ثم جلب لاسارتي الذي تسلم الفريق الأحمر وهو في أسوأ حالاته، بجانب
اقرأ المزيد
وليد-ازارو

مستشفى الأهلي.. جاهزية أزارو ورحلة ألمانية جديدة

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تنسيقية مساء اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام في التاسعة والنصف مساء، على ملعب التتش؛ وذلك لمواصلة التحضير للفترة المقبلة، والتنسيق في بعض الأمور الفنية قبل تطبيقها بشكل عملي في مران الفريق، وركز الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة على تصويب الأخطاء وتخصيص تدريبات إضافية لبعض اللاعبين، حيث شارك صلاح محسن في فقرة منفردة للتدريب على الكرات العرضية في مران أمس كما قام وليد سليمان بتنفيذ الضربات الثابتة.
وسط-امطار-غزيره-الأهلي-يتعادل-مع-الزمالك (3)

عامر عن لعب الدوري بعد كأس الأمم: زي الخضار المسلوق

تغنى محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة سموحة، بطارق حامد، نجم خط وسط الأمواج الزرقاء السابق، ونادي الزمالك الحالي، وذلك عقب تتويج القلعة البيضاء، بلقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.
رونالدو

رونالدو يعاني من أسوأ سجل تهديفي في آخر 10 سنوات

أنهى النجم كريستيانو رونالدو موسمه الأول مع يوفنتوس بأقل حصيلة تهديفية له في آخر 10 سنوات، وسجل رونالدو 28 هدفًا في 43 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وهو رقم تهديفي سيكون مبهرا بالنسبة لأي لاعب آخر، ولكن ذلك الرقم ليس جيدًا على الإطلاق بالنسبة لما اعتاد عليه النجم البرتغالي منذ أن كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، ففي 9 سنوات قضاها في ريال مدريد، لم يسجل أقل من 33 هدفًا التي سجلها في موسمه الأول مع الريال موسم 2009- 2010، وسجل أكثر من 40 هدفًا في 6 مواسم مع الريال، بل سجل 60 هدفًا و61 هدفًا في موسمي 2011- 2012 و2014- 2015 على الترتيب.
اقرأ المزيد من الأخبار
جروس (2)

ميدو يؤكد رحيل جروس عن الزمالك ويسعى لخلافته

قال أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، إن الأبيض قام بريمونتادا تاريخية في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية التي توج الفريق بلقبها مؤخرا بالفوز على نهضة بركان المغربي، وتابع في تصريحات تليفزيونية: "هدف يوسف أوباما في مرمى بترو أتلتيكو، هو الذي أعاد الفريق الأبيض إلى البطولة بعدما توقع الجميع خروجه مبكرا، وحصول الزمالك على اللقب يرجع لعدة عوامل أهمها استقرار الفريق والحفاظ على المدير الفني السويسري كريستيان جروس لنهاية البطولة، خاصة أنه مدرب كبير واستطاع مواجهة كل الصعوبات بثقة، وهذا الأمر لا يقوم به إلا مدرب كبير مثله".
لعيبة-الزمالك‎

ميدو: عدم ضم نجم الزمالك للمنتخب كارثي

يرى أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، أن عدم اختيار عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، لقائمة الـ25 للفراعنة، كارثي، وتم اختيار 25 لاعبًا لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
هدف ا-زمالك (5)

ميدو يضع روشتة استمرار البطولات في الزمالك

وضع أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، روشتة استمرار النجاح للقلعة البيضاء، بعد التتويج بلقب الكونفيدرالية عقب تغلب أبناء ميت عقبة على نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55، ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.
هدف ا-زمالك (4)

ميدو: الزمالك فاز بلقب الكونفيدرالية لهذا السبب

يرى أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، أن تتويج القلعة البيضاء بلقب الكونفيدرالية يرجع للتنظيم الدفاعي، وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org