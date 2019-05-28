بوكيتينو: نهائي دوري الأبطال بنفس أهمية المونديال

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

ماوريسيو بوكيتينو

يحضر توتنهام لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم السبت المقبل، وتحدث مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو عن أهمية ذلك اللقاء، الذي قارنه بنهائي كأس العالم، مشيرًا إلى أنه اللقب الأهم في كرة القدم، قائلًا: "هذه أفضل مباراة يمكن أن يخوضها أي مدرب، أهم مباراتين في كرة القدم هما نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس العالم"، وعلى الرغم من الفترة الزمنية الكبيرة بين نهائي دوري الأبطال وآخر مباراة خاضها السبيرز يوم 12 مايو الماضي، فإن المدرب الأرجنتيني لا يجد أي مشكلة في ذلك.

وقال بوكيتينو: "أرى بأننا تمتعنا بالحظ لحصولنا على 3 أسابيع للتحضير، ففي الأسبوعين الماضيين، قضينا الكثير من الساعات يوميًا مع اللاعبين". وأضاف: "بدأ هاري كين يوجد معنا، ووضعه حاليًا إيجابي، ولدينا الوقت لتقييم حالته وسنرى، ولكن لا يمكنني القول بأنه جاهز بنسبة 100%". وواصل: "النهائي صعب وعلينا التركيز