رياضة

بوكيتينو: نهائي دوري الأبطال بنفس أهمية المونديال

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
ماوريسيو بوكيتينو
ماوريسيو بوكيتينو
يحضر توتنهام لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم السبت المقبل، وتحدث مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو عن أهمية ذلك اللقاء، الذي قارنه بنهائي كأس العالم، مشيرًا إلى أنه اللقب الأهم في كرة القدم، قائلًا: "هذه أفضل مباراة يمكن أن يخوضها أي مدرب، أهم مباراتين في كرة القدم هما نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس العالم"، وعلى الرغم من الفترة الزمنية الكبيرة بين نهائي دوري الأبطال وآخر مباراة خاضها السبيرز يوم 12 مايو الماضي، فإن المدرب الأرجنتيني لا يجد أي مشكلة في ذلك.
وقال بوكيتينو: "أرى بأننا تمتعنا بالحظ لحصولنا على 3 أسابيع للتحضير، ففي الأسبوعين الماضيين، قضينا الكثير من الساعات يوميًا مع اللاعبين". وأضاف: "بدأ هاري كين يوجد معنا، ووضعه حاليًا إيجابي، ولدينا الوقت لتقييم حالته وسنرى، ولكن لا يمكنني القول بأنه جاهز بنسبة 100%". وواصل: "النهائي صعب وعلينا التركيز
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مستشفى الأهلي.. جاهزية أزارو ورحلة ألمانية جديدة

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تنسيقية مساء اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام في التاسعة والنصف مساء، على ملعب التتش؛ وذلك لمواصلة التحضير للفترة المقبلة، والتنسيق في بعض الأمور الفنية قبل تطبيقها بشكل عملي في مران الفريق، وركز الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة على تصويب الأخطاء وتخصيص تدريبات إضافية لبعض اللاعبين، حيث شارك صلاح محسن في فقرة منفردة للتدريب على الكرات العرضية في مران أمس كما قام وليد سليمان بتنفيذ الضربات الثابتة.
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عامر عن لعب الدوري بعد كأس الأمم: زي الخضار المسلوق

تغنى محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة سموحة، بطارق حامد، نجم خط وسط الأمواج الزرقاء السابق، ونادي الزمالك الحالي، وذلك عقب تتويج القلعة البيضاء، بلقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.
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رونالدو يعاني من أسوأ سجل تهديفي في آخر 10 سنوات

أنهى النجم كريستيانو رونالدو موسمه الأول مع يوفنتوس بأقل حصيلة تهديفية له في آخر 10 سنوات، وسجل رونالدو 28 هدفًا في 43 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وهو رقم تهديفي سيكون مبهرا بالنسبة لأي لاعب آخر، ولكن ذلك الرقم ليس جيدًا على الإطلاق بالنسبة لما اعتاد عليه النجم البرتغالي منذ أن كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، ففي 9 سنوات قضاها في ريال مدريد، لم يسجل أقل من 33 هدفًا التي سجلها في موسمه الأول مع الريال موسم 2009- 2010، وسجل أكثر من 40 هدفًا في 6 مواسم مع الريال، بل سجل 60 هدفًا و61 هدفًا في موسمي 2011- 2012 و2014- 2015 على الترتيب.
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خطة توتنهام تحسم مصير بوكيتينو مع الفريق

اعترف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بأن حلمه الأكبر هو تدريب ريال مدريد عندما يحين وقت انتهاء مسيرته مع توتنهام، ويستعد بوكيتينو لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم 1 يونيو المقبل، إذ يركز على تلك المباراة فقط في الوقت الحالي، إلا أنه لمّح إلى إمكانية رحيله عن السبيرز في المستقبل القريب، وأشار إلى إعجابه الشديد بالريال، بل وكشف عن حديثه مع رئيس الريال فلورنتينو بيريز عن إمكانية تدريبه الفريق مستقبلا، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
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مورينيو يخشى على كلوب خسارة نهائي دوري الأبطال

يرى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن هزيمة يورجين كلوب للمرة الثالثة في نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون أمرا من الصعب تقبّله بالنسبة للمدرب الألماني، ويستعد كلوب لخوض نهائي دوري الأبطال رفقة ليفربول أمام توتنهام يوم 1 يونيو المقبل، في مباراة تضع كلوب تحت ضغط كبير، بحسب مورينيو، خاصة أن كلوب خسر النهائي الموسم الماضي رفقة ليفربول أمام ريال مدريد، وخسر النهائي في عام 2013 رفقة بروسيا دورتموند أمام بايرن ميونيخ، وبشكل عام خسر كلوب 6 نهائيات من إجمالي 7 مباريات نهائية خاضها في جميع المسابقات.
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ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
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ماني: لم أحلم بالتتويج بالحذاء الذهبي

أعرب المهاجم السنغالي ساديو ماني، عن سعادته بالفوز بالحذاء الذهبي، مشيرًا إلى أنه دائمًا يسعى لتسجيل الكثير من الأهداف من أجل مساعدة الفريق، معربًا في الوقت ذاته عن عدم تمتع فريقه ليفربول بالحظ هذا الموسم بعد الفشل في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، الهدف الأبرز للفريق في بداية الموسم. وعن ذلك قال ماني: "في كرة القدم، عليك أن تحاول وتحاول مرة أخرى. نعم، لم نتوج هذه المرة، ولكن تمتعنا بالخبرة، ونوجد الآن في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو لقب مهم نرغب في تحقيقه أيضًا".
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