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قبل إخراجها.. كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر

دار الإفتاء ومركز الأزهر للفتوى يجيبان عما هى زكاة الفطر؟ وما مشروعيتها؟ أحكام زكاة الفطر.. وقت وجوب زكاة الفطر.. كيفية إخراجها.. مصارف زكاة الفطر
تحرير:باهر القاضى ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
فانوس رمضان
فانوس رمضان
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن زكاة الفطر هي صدقة فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على كل فرد مسلم كبير أو صغير ذكر أو أنثى بمقدار محدد من غالب قوت أهل البلد يجب إخراجها قبل صلاة عيد الفطر، لما ورد عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "فَرَضَ الرسول عليه السلام زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ".
الحكمة من زكاة الفطر وعن الحكمة من مشروعيتها، أجاب المركز ردا على سؤال «التحرير»، ما زكاة الفطر؟.. وما الحكمة من مشروعيتها؟ قائلا: إنها تطهر الصائم من اللغو والرفث والذنوب الصغيرة التي وقع فيها في أثناء صومه طوال الشهر، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
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