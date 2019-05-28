رونالدو يعاني من أسوأ سجل تهديفي في آخر 10 سنوات

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

كريستيانو رونالدو

أنهى النجم كريستيانو رونالدو موسمه الأول مع يوفنتوس بأقل حصيلة تهديفية له في آخر 10 سنوات، وسجل رونالدو 28 هدفًا في 43 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وهو رقم تهديفي سيكون مبهرا بالنسبة لأي لاعب آخر، ولكن ذلك الرقم ليس جيدًا على الإطلاق بالنسبة لما اعتاد عليه النجم البرتغالي منذ أن كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، ففي 9 سنوات قضاها في ريال مدريد، لم يسجل أقل من 33 هدفًا التي سجلها في موسمه الأول مع الريال موسم 2009- 2010، وسجل أكثر من 40 هدفًا في 6 مواسم مع الريال، بل سجل 60 هدفًا و61 هدفًا في موسمي 2011- 2012 و2014- 2015 على الترتيب.

وبشكل عام لعب رونالدو 43 مباراة في جميع المسابقات مع اليوفي، وبلغ معدله التهديفي 0,65 هدف في المباراة الواحدة، ويقترب ذلك المعدل من موسم 2008- 2009، عندما سجل 26 هدفًا في 53 مباراة مع مانشستر يونايتد بمعدل 0,49 هدف في المباراة الواحدة. وفشل رونالدو في التتويج بلقب هداف الدوري الإيطالي، الذي ذهب إلى

وبشكل عام لعب رونالدو 43 مباراة في جميع المسابقات مع اليوفي، وبلغ معدله التهديفي 0,65 هدف في المباراة الواحدة، ويقترب ذلك المعدل من موسم 2008- 2009، عندما سجل 26 هدفًا في 53 مباراة مع مانشستر يونايتد بمعدل 0,49 هدف في المباراة الواحدة.



وفشل رونالدو في التتويج بلقب هداف الدوري الإيطالي، الذي ذهب إلى مهاجم سامبدوريا فالبيو كوالياريلا والذي سجل 26 هدفًا، وسجل لاعب أتلانتا دوفان زاباتا 23 هدفًا مقابل 21 هدفًا لرونالدو في المركز الثالث.



ويأتي ذلك في الوقت الذي عانى فيه ريال مدريد من رحيل رونالدو، حيث سجل الريال 40 هدفًا أقل مما سجله الفريق الموسم الماضي عندما سجل الملكي 108 أهداف.



ومن تلك الأرقام يبدو أن ريال مدريد يفتقد كثيرًا رونالدو وكذلك الحال مع النجم البرتغالي.