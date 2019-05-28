الحلقة22 «طلقة حظ»: عودة مصطفى خاطر بعد الخطف

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

طلقة حظ

بدأت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفي خاطر والذى يعرض عبر قنوات «cbc،dmc،ONE والحياة»، بعودة «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر إلى الفيلا التى يعيش فيها بعد أن تعرض للخطف فى الحلقة السابقة على يد عصابة رجل الأعمال «منصور» الفنان أحمد ماهر ، فى الوقت الذى تحاول «نرمين» الفنانة إيمي سالم معرفة أين ذهب «عبد الصبور» ولماذا تغيب عن الفيلا دون أن يخبرها. وتمر أحداث المسلسل ويتذكر «عباس» الفنان محمد أنور من بداية الأحداث والسبب الذى جعلهم متورطين فى العديد من الجرائم.

كما يعود بالذاكرة ويتذكر أنه كان وراء ذهاب «عبد الصبور» إلى الديسكو والحديث الذى دار بينه وبين المحامي، ويقوم المحامي بخطف عباس ووالده ويهدده بألا يتكلم وإلا سيقتل أبوه إذا تحدث. كما شهدت الحلقة معرفة «سلوى» الفنانة أيتن عامر حقيقة السيدة التى كانت تحرضها على «عبد الصبور»