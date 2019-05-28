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الحلقة22 «طلقة حظ»: عودة مصطفى خاطر بعد الخطف

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
طلقة حظ
طلقة حظ
بدأت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفي خاطر والذى يعرض عبر قنوات «cbc،dmc،ONE والحياة»، بعودة «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر إلى الفيلا التى يعيش فيها بعد أن تعرض للخطف فى الحلقة السابقة على يد عصابة رجل الأعمال «منصور» الفنان أحمد ماهر ، فى الوقت الذى تحاول «نرمين» الفنانة إيمي سالم معرفة أين ذهب «عبد الصبور» ولماذا تغيب عن الفيلا دون أن يخبرها. وتمر أحداث المسلسل ويتذكر «عباس» الفنان محمد أنور من بداية الأحداث والسبب الذى جعلهم متورطين فى العديد من الجرائم.
كما يعود بالذاكرة ويتذكر أنه كان وراء ذهاب «عبد الصبور» إلى الديسكو والحديث الذى دار بينه وبين المحامي، ويقوم المحامي بخطف عباس ووالده ويهدده بألا يتكلم وإلا سيقتل أبوه إذا تحدث. كما شهدت الحلقة معرفة «سلوى» الفنانة أيتن عامر حقيقة السيدة التى كانت تحرضها على «عبد الصبور»
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نجم مسرح مصر يسخر من محمد رمضان بسبب مشهد Gladiator

اعتاد الفنانان مصطفى خاطر ومحمد أنور في مسلسلهما "طلقة حظ" أن يستخدما أسلوب السخرية من الأعمال الفنية الأخرى كما اعتدنا عليهما هذا الشكل من الكوميديا خلال العروض التي يقدمانها في مسرح مصر، وقد فعلا ذلك في إحدى الحلقات حينما قالا: "العركة لو ابتدت هتزعل"، في إشارة منهما إلى الجملة التي قالها الفنان أمير كرارة في البرومو الخاص بفيلم "كازابلانكا" الذي من المقرر أن يتم طرحه في دور السينما خلال عيد الفطر. وتكرر الأمر في الحلقة السابعة عشرة، حينما كان يزور مصطفى خاطر صديقه محمد أنور في المستشفى، والذي كان يرى حلمًا غريبًا.
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الحلقة 13 «طلقة حظ».. مصطفى خاطر يتعرض للخطف من جديد

بدأت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر، والذى يعرض عبر قنوات «cbc ،dmc ،ON E، الحياة»، بذهاب الضابط «محمد» الفنان محمد جمعة إلى «نرمين» الفنانة إيمي سالم ليخبرها بأنه يمتلك أدلة جديدة من شأنها أن تعيد فتح قضية مقتل «شريف» المتهم فى قتله «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر وأنه سوف يقدمها للنيابة، ويؤكد لها أن جميع الأدلة الآن أصبحت ضد «عبد الصبور» وأنه سوف يحصل على إعدام هذه المرة، فى الوقت الذى تذهب فيه «نرمين» إلى الفتاة التى تدعى أنها زوجة «شريف» وقدمت الأدلة للشرطة، وتحذرها بأن تبتعد عن عبد الصبور وعن القضية بالكامل.
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الحلقة12 طلقة حظ: مصطفى خاطر يرتدي حزاما ناسفا للهرب

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر، والذى يعرض عبر قنوات «cbc ،dmc ،ON E، الحياة» تطورات كبيرة بعدما أعلن الضابط «محمد» الفنان محمد جمعة المسؤول عن القضية من البداية، عن مكافأة قدرها 20 ألف جنيه لمن يدلي بمكان «عبد الصبور» و«عباس» بعد فرارهما من عصابة «مستور» الفنان فايق عزب، حيث اتجه الثنائي إلى منزل عبد الصبور متنكرين فى زي سيدات. عقب عودة «عبد الصبور» و«عباس» إلى الحارة يجدان الشرطة تراقب منزل «عبد الصبور» فى الوقت الذى يجتمع فيه جميع أفراد أسرته وأزواجهم، و"نرمين" الفنانة إيمي سالم و«حسن» الفنان خالد أنور.
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«طلقة حظ» الحلقة 10.. خطف مصطفى خاطر ومحاولة قطع يده

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر، والذى يعرض عبر قنوات «cbc ،dmc ،ON E، الحياة»، هجومًا مسلحًا على سيارة الترحيلات التى تقل «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر و«عباس» الفنان محمد أنور من المحكمة إلى القسم بعد الحكم على «عبد الصبور» بعام مع إيقاف التنفيذ، بينما تم الحكم على عباس بـ6 أشهر مع إيقاف التنفيذ. وتبين من أحداث المسلسل أن عملية الخطف تمت من قبَل عصابة «مستور» الفنان فايق عزب، وابنه «بليبل»، وأنهم من قاموا بتهريب عبد الصبور وعباس من قبضة رجال الشرطة.
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