عامر عن لعب الدوري بعد كأس الأمم: زي الخضار المسلوق

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص

الأهلي - الزمالك

تغنى محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة سموحة، بطارق حامد، نجم خط وسط الأمواج الزرقاء السابق، ونادي الزمالك الحالي، وذلك عقب تتويج القلعة البيضاء، بلقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: "فخور بأداء ورجولة طارق حامد ابن نادي سموحة". فخور باداء ورجولة طارق حامد ابن نادي سموحة — Farag Amer (@FaragAmer_) May 28, 2019 كما تحدث رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تأجيل بعض مباريات الدوري الممتاز لبعد بطولة