رياضة

عامر عن لعب الدوري بعد كأس الأمم: زي الخضار المسلوق

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص
الأهلي - الزمالك
الأهلي - الزمالك
تغنى محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة سموحة، بطارق حامد، نجم خط وسط الأمواج الزرقاء السابق، ونادي الزمالك الحالي، وذلك عقب تتويج القلعة البيضاء، بلقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.
وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: "فخور بأداء ورجولة طارق حامد ابن نادي سموحة". فخور باداء ورجولة طارق حامد ابن نادي سموحة — Farag Amer (@FaragAmer_) May 28, 2019 كما تحدث رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تأجيل بعض مباريات الدوري الممتاز لبعد بطولة
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وليد-ازارو

مستشفى الأهلي.. جاهزية أزارو ورحلة ألمانية جديدة

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تنسيقية مساء اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام في التاسعة والنصف مساء، على ملعب التتش؛ وذلك لمواصلة التحضير للفترة المقبلة، والتنسيق في بعض الأمور الفنية قبل تطبيقها بشكل عملي في مران الفريق، وركز الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة على تصويب الأخطاء وتخصيص تدريبات إضافية لبعض اللاعبين، حيث شارك صلاح محسن في فقرة منفردة للتدريب على الكرات العرضية في مران أمس كما قام وليد سليمان بتنفيذ الضربات الثابتة.
رونالدو

رونالدو يعاني من أسوأ سجل تهديفي في آخر 10 سنوات

أنهى النجم كريستيانو رونالدو موسمه الأول مع يوفنتوس بأقل حصيلة تهديفية له في آخر 10 سنوات، وسجل رونالدو 28 هدفًا في 43 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وهو رقم تهديفي سيكون مبهرا بالنسبة لأي لاعب آخر، ولكن ذلك الرقم ليس جيدًا على الإطلاق بالنسبة لما اعتاد عليه النجم البرتغالي منذ أن كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، ففي 9 سنوات قضاها في ريال مدريد، لم يسجل أقل من 33 هدفًا التي سجلها في موسمه الأول مع الريال موسم 2009- 2010، وسجل أكثر من 40 هدفًا في 6 مواسم مع الريال، بل سجل 60 هدفًا و61 هدفًا في موسمي 2011- 2012 و2014- 2015 على الترتيب.
لاسارتى

ميدو: لاسارتي أكثر مدرب أجنبي ظلم في مصر

أكد أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، أن الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، أكثر مدرب أجنبي ظلم بمصر في السنوات الأخيرة لأنه تولى قيادة الفريق الأحمر وهو في أسوأ حالاته، وواصل ميدو: "الأهلي تعاقد خلال انتقالات يناير الماضية مع أكثر من 10 لاعبين، ثم جلب لاسارتي الذي تسلم الفريق الأحمر وهو في أسوأ حالاته، بجانب افتقاده أهم عنصر لنجاح أي فريق وهو الانسجام خاصة بعد الصفقات الجديدة، وكل هذه العوامل السلبية ظلمت لاسارتي وجعلت الأهلي يخرج بفضيحة من بطولة دوري أبطال إفريقيا".
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الزمالك وسموحة (16)

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية

يستعد الملعب «البلدي» بالمغرب، لاستضافة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عندما يحل ضيفا على نظيره نهضة بركان المغربي، غدًا الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية، وكانت بعثة الفريق الأبيض قد توجهت إلى مطار القاهرة، يوم الخميس، من أجل السفر إلى المغرب لخوض المواجهة المهمة، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية، إذ وصلت في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الماضي إلى المغرب؛ للدخول في معسكر قبل المباراة، حيث اصطحب المدير الفني للقلعة البيضاء جميع اللاعبين باستثناء محمد عنتر المصاب.
عصام عبد الفتاح

رئيس لجنة الحكام يفتح النار على مسؤولي الأندية

قدم عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، التهنئة للحكمين أمين عمر ومحمد الصباحي على ما وصفه بالأداء والإدارة الرائعة لمباراتي الأهلي وسموحة والداخلية والزمالك، وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركز مراد على إذاعة راديو هيتس: "كلا الحكمين أدارا باحترافية اللقاء الذي خول له وسط أجواء من الكراهية والتعصب ليس صادرة فقط من الجماهير بل من مسؤولي الأندية أنفسهم الذين لا يصلحون لأن يعملوا بالوسط الرياضي وسط هذه الأفعال والأقوال التي تصدر عنهم".
الاهلي-وسموحة (11)

ميدو عن أزمة الأهلي ضد سموحة: الحكم المصري مظلوم

علق أحمد حسام (ميدو)، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، على مباراة الأهلي أمام نظيره سموحة، التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر منافسات الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو دا سيلفا، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، وقال ميدو: «الحكم المصري مظلوم لأنه إذا أخطأ امام الزمالك والأهلي فلن يحكم لهذه الفرق لفترات طويلة كما حدث في السابق، ومباريات الزمالك والأهلي هي التي تبرز الحكم وتساعده في الدخول أو البقاء في القائمة الدولية».
الاهلي-وسموحة (15)

تعليق ناري من ميدو عن أزمة الأهلي ضد سموحة

هاجم أحمد حسام (ميدو)، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، المنظومة الإعلامية للكرة المصرية، وذلك بعد احتساب 7 دقائق في نهاية الشوط الثاني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره سموحة، التي أُقيمت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر منافسات الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو دا سيلفا، وقال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هل يعطي الحكم 33 دقيقة وقت بدل ضائع؟؟ هذا القانون موجود في كرة السلة فقط».
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