إجراءات عاجلة لحماية مدارس اليابان بعد طعن تلاميذ

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص

حادث طعن في اليابان

حالة من الغضب انتابت رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بسبب حادث الطعن الذي وقع اليوم الثلاثاء، بالقرب من العاصمة طوكيو، واصفا ما حدث بـ"المروع"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل سلامة الأطفال وتلاميذ المدارس أثناء انتقالهم، أوضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء كيودو اليابانية، وسط حالة شديدة من الاستياء سيطرت على كلماته، أن "هذا كان حادثا مروعا للغاية، حيث لقي فيه العديد من الأطفال الصغار حتفهم"، مشددا على أن الحكومة "يجب أن تضمن سلامة الأطفال بكل الوسائل"

وأصدر آبي، تعليماته لوزير التعليم، ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة العامة؛ للتحقق من تدابير السلامة المتخذة أثناء انتقال طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية. كانت السلطات اليابانية قد قالت إن شخصا هاجم بالسكين مجموعة من الطالبات في محطة للحافلات بمدينة "كاواساكي" الواقعة خارج العاصمة "طوكيو" ، وأن الهجوم