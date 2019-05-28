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إجراءات عاجلة لحماية مدارس اليابان بعد طعن تلاميذ

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص
حادث طعن في اليابان
حادث طعن في اليابان
حالة من الغضب انتابت رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بسبب حادث الطعن الذي وقع اليوم الثلاثاء، بالقرب من العاصمة طوكيو، واصفا ما حدث بـ"المروع"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل سلامة الأطفال وتلاميذ المدارس أثناء انتقالهم، أوضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء كيودو اليابانية، وسط حالة شديدة من الاستياء سيطرت على كلماته، أن "هذا كان حادثا مروعا للغاية، حيث لقي فيه العديد من الأطفال الصغار حتفهم"، مشددا على أن الحكومة "يجب أن تضمن سلامة الأطفال بكل الوسائل"
وأصدر آبي، تعليماته لوزير التعليم، ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة العامة؛ للتحقق من تدابير السلامة المتخذة أثناء انتقال طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية. كانت السلطات اليابانية قد قالت إن شخصا هاجم بالسكين مجموعة من الطالبات في محطة للحافلات بمدينة "كاواساكي" الواقعة خارج العاصمة "طوكيو" ، وأن الهجوم
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حسن-روحانى

في أول رد رسمي.. إيران تحرج ترامب وترفض عرضه الجديد

في أول رد رسمي، على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران إلى الحوار وتأكيده الحفاظ على استقارار السلطة في طهران مع الإشارة إلى إمكانية التوصل لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، لإنهاء الأزمة الراهنة، قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بعد 24 ساعة من تصريحات ترامب، إن طهران لا ترى مجالا أو أي فرصة لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما نقلته "رويترز" عن وكالة "فارس" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري.
روبرت برنشتاين

وفاة مؤسس «هيومن رايتس ووتش» عن عمر 96 عاما

توفي الأمريكي روبرت برنشتاين، أكبر مدافع عن المعارضة السياسية وحرية التعبير، مؤسس "هيومن رايتس ووتش"، أكبر المنظمات المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، وذلك عن عمر يناهز 96 عاما داخل احدى مستشفيات مدينة "نيويورك" الأمريكية، إذ ذكر راديو "فرنسا الدولي" صباح اليوم الثلاثاء، أن أبناء "برنشتاين" أكدوا نبأ وفاته لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مضيفا أن ""برنشتاين" أسس منظمة "هيومن رايتس ووتش" خلال الحرب الباردة. ويعمل بها أكثر من 150 مختصاً متفرغاً في مختلف أنحاء العالم، بحسب موقع المنظمة الرسمي.
الشرطة اليابانية

إصابة 19 شخصا بينهم أطفال في حادث طعن باليابان

أصيب 19 شخصًا على الأقل بجروح، بينهم أطفال، طعنًا بسكين في هجوم شنه رجل في مدينة كاوازاكي، الضاحية الجنوبية للعاصمة طوكيو، صباح الثلاثاء، بحسب ما أفادت به فرق الإطفاء. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، رجحت فرق الإطفاء أن يكون اثنان من الجرحى قد فارقا الحياة نظرا لأن «مؤشراتهما الحيوية معدومة». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن كييشي هاياكاوا، المتحدث باسم فرق الإطفاء في كاوازاكي، قوله إن «عدد الجرحى هو الآن 19، بينهم اثنان جروحهما بالغة ومؤشراتها الحيوية معدومة».
تفجيرات-سريلانكا (1)

سريلانكا: إيقاف العمل بحالة الطوارئ خلال شهر

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، اليوم الإثنين، أنه سيوقف العمل بحالة الطوارئ الصارمة خلال شهر، لأن الوضع الأمني عاد إلى طبيعته بنسبة 99% بعد اعتداءات عيد الفصح، قائلا: "إن قوات الأمن نجحت في استهداف جميع المسؤولين عن اعتداءات 21 أبريل، وتم إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع الأمني المباشر، إلا أنه لم يعد من الضروري تمديدها فترة أطول"، مشيرا إلى أنه يقوم بإعادة هيكلة قوات الأمن ليضمن عدم تكرار الهجمات الإرهابية التي هزت السلام الذي تشهده البلاد منذ عقد.
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حسن-روحانى

في أول رد رسمي.. إيران تحرج ترامب وترفض عرضه الجديد

في أول رد رسمي، على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران إلى الحوار وتأكيده الحفاظ على استقارار السلطة في طهران مع الإشارة إلى إمكانية التوصل لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، لإنهاء الأزمة الراهنة، قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بعد 24 ساعة من تصريحات ترامب، إن طهران لا ترى مجالا أو أي فرصة لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما نقلته "رويترز" عن وكالة "فارس" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري.
الشرطة اليابانية

إصابة 19 شخصا بينهم أطفال في حادث طعن باليابان

أصيب 19 شخصًا على الأقل بجروح، بينهم أطفال، طعنًا بسكين في هجوم شنه رجل في مدينة كاوازاكي، الضاحية الجنوبية للعاصمة طوكيو، صباح الثلاثاء، بحسب ما أفادت به فرق الإطفاء. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، رجحت فرق الإطفاء أن يكون اثنان من الجرحى قد فارقا الحياة نظرا لأن «مؤشراتهما الحيوية معدومة». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن كييشي هاياكاوا، المتحدث باسم فرق الإطفاء في كاوازاكي، قوله إن «عدد الجرحى هو الآن 19، بينهم اثنان جروحهما بالغة ومؤشراتها الحيوية معدومة».
ترامب-وآبي

كيم والتجارة وإيران.. ملفات في حقيبة ترامب باليابان

السبت الماضي حطت طائرة الرئاسة الأمريكية في العاصمة اليابانية طوكيو، وعلى متنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، هي الثانية له إلى اليابان منذ توليه منصبه، التقى خلالها رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، والإمبراطور الجديد للبلاد ناروهيتو. الزيارة كان الهدف الرئيسي منها مناقشة العلاقات التجارية بين البلدين، إلا أنها لم تخلُ من مناقشة العديد من القضايا الأخرى وعلى رأسها قضية كوريا الشمالية، كما تطرق ترامب خلالها للوضع في الشرق الأوسط، وموقفه من إيران.
دونالد-ترامب (5)

ترامب: لا نسعى لتغيير نظام إيران.. واتفاق جديد معها

على الرغم من نشر الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، قوات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار تصاعد التوترات مع إيران خلال الفترة الماضية، مع تلويحات بالحرب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقد في طوكيو اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن واشنطن "لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران، وإنما تهدف إلى زوال الأسلحة النووية"،? كاشفا أن البيت الأبيض "سيبرم اتفاقا" مع إيران، مشيرا إلى إمكانية إجراء محادثات مع طهران.
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