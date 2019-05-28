رغم التحالف.. صراع عسكري بين إيران وروسيا داخل سوريا

اندلعت العديد من المواجهات والصراعات العسكرية بين إيران وروسيا داخل سوريا، بعد أن كان هناك تحالف ثلاثي لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد خلال السنوات الماضية

تحرير:محمود نبيل ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٥ ص

سوريا

لا شك أن الصراعات التي استضافتها الأراضي السورية من عام 2011، كانت متشعبة وذات أهداف سياسية متنوعة للغاية، وهو الأمر الذي خلق شبكة من الصراعات العسكرية التي وضعت العناصر المتحالفة في مواجهات ضخمة. الروس، وهم أكثر من وقف بجانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد، اصطدموا بإيران التي كان لها تأثيرها أيضا في عمليات استرجاع النظام للأراضي التي كانت تخضع لسيطرة عدد من التنظيمات والميليشيات المسلحة خلال السنوات القليلة الماضية، والتي لم تنته إلا بتدخل روسي قوي مساند للأسد.

شبكة "فويس أوف أمريكا" أكدت أن هناك خلافات وصراعات عسكرية بين روسيا وإيران في الوقت الحالي داخل سوريا، وهو الأمر الذي يأتي بمثابة انشقاق في الجبهة التي ضمت قوات النظام ونظيراتها الروسية والميليشيات الإيرانية، وهو التحالف غير المُعلن الذي كانت له الكلمة العليا في الآونة الأخيرة. إيران تضع خططا عسكرية