تعرف على أسعار الكعك فى منافذ وزارة التموين

كعك العيد من أهم مظاهر بهجة المواطنين فى احتفائهم بالإفطار بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وتسعى أغلب الأسر إلى توفيره خلال الأسبوع الجاري قبل حلول العيد.
يعد البحث عن أفضل أماكن شراء كعك العيد من أولويات الأسر المصرية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وتعد منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية الأقل سعرا مقارنة بباقى منافذ البيع والسوق الخارجية، وقد أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن طرحها أصنافا متنوعة من كعك العيد وبأسعار مخفضة تقل عن السوق الخارجية بأكثر من 20% وفقا لما أعلنته الشركة القابضة ومن المقرر أن يتم طرحه فى المجمعات الاستهلاكية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وكذلك المنافذ المتنقلة.
أسعار كعك العيد بمنافذ وزارة التموين:
البسكويت: يسجل سعره نحو 50 جنيها للكيلو.
الكعك السادة: سجل نحو 60 جنيها للكيلو.
كعك بالملبن: سجل نحو 65 جنيها للكيلو.
كعك بالمكسرات: سجل نحو 90 جنيها للكيلو.
بيتى فور سادة: سجل نحو 65 جنيها للكيلو.
بيتى فور لوكس: سجل نحو 85 جنيها للكيلو.
غريبة سادة: سجلت نحو 80
أسعار كعك العيد بمنافذ وزارة التموين:
البسكويت: يسجل سعره نحو 50 جنيها للكيلو.
الكعك السادة: سجل نحو 60 جنيها للكيلو.
كعك بالملبن: سجل نحو 65 جنيها للكيلو.
كعك بالمكسرات: سجل نحو 90 جنيها للكيلو.
بيتى فور سادة: سجل نحو 65 جنيها للكيلو.
بيتى فور لوكس: سجل نحو 85 جنيها للكيلو.
غريبة سادة: سجلت نحو 80 جنيها للكيلو.
غريبة باللوز: سجلت نحو 90 جنيها للكيلو.
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أسعار العلب المشكلة التى تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية:
علبة 1 كيلو: سجلت نحو 64 جنيها.
علبة 2 كيلو: سجلت نحو 128 جنيها.
علبة 3 كيلو: سجلت نحو 192 جنيها.
علبة 4.5 كيلو: سجلت نحو 355 جنيها.
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الدكتور على المصيلحى وزير التموين قال إن الوزارة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية تطرح كعك العيد وغيره من احتياجات المواطنين المرتبطة بالسلع الغذائية بأسعار مخفضة عن السوق الخارجية بنسبة تصل لنحو 20% مؤكدا أن أسعار الكعك فى متناول المواطنين وسيتم طرح كميات كبيرة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وكذلك المنافذ المتنقلة والمنتشرة فى جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.
حمادة المغازى مدير أحد المجمعات الاستهلاكية أكد أن كعك العيد سيكون متوفرا خلال الأيام المقبلة وبكميات كبيرة معتبرا أن السعر الذى يتم طرحه بالمجمع الاستهلاكي لا يمكن أن يتم توفيره فى أي منفذ آخر خاصة فيما يتعلق بسلع المواسم المختلفة.
ولفت المغازى فى تصريحات خاصة للتحرير أنهم استطاعوا طرح ياميش رمضان و نافسوا بقوة فى السوق الخارجية لتقديم أسعار مختلفة ومنخفضة مع جودة المنتج والشيء نفسه سيحدث فى كعك العيد معتبرا أن الأسعار المطروحة غير قابلة للمنافسة فبعضها يصل لنصف السعر المعلن فى السلاسل التجارية الكبرى.
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أحمد سمير موظف بأحد المجمعات الاستهلاكية قال إن المواطنين سألوا مرارا عن موعد طرح كعك العيد مؤكدا أن قطاع كبير ينتظره لتيقنهم أن السعر سيكون أقل من السوق الخارجية مشيرا إلى أن المجمعات لن تطرح كعكا للعيد فقط ولكنها أيضا ستطرح كميات من الأسماك والفسيخ والرنجة وأغلب السلع التى يزيد الطلب عليها فى عيد الفطر المبارك خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف سمير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تطرح قبل بداية الموسم الكميات التى تمكن المجمعات من تلبية احتياجات المواطنين، معتبرا أن الكميات المطروحة من الكعك ستلبي هذا الاحتياج بشكل كامل.
يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية قد أعلن أن الوزارة بالتعاون مع شركاتها المختلفة تسعى لضبط الأسعار بالسوق المحلية من خلال التدخل غير المباشر بطرح احتياجات المواطنين من السلع بسعر منافس للسوق الخارجية وهو ما يجعل التجار يخفضون الأسعار حتى يستطيعوا جذب المواطنين من جهة وزيادة حجم مبيعاتهم من جهة أخرى، وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن منافذ وزارة التموين والسلع المباعة بأسعار أقل هى السبيل الوحيد للتدخل فى الأسعار حتى لا يكون هناك تعارض مع الاتفاقيات الدولية للتجارة الحرة والتى وقعت عليها مصر.