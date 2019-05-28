سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تعرف على أسعار الكعك فى منافذ وزارة التموين

كعك العيد من أهم مظاهر بهجة المواطنين فى احتفائهم بالإفطار بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وتسعى أغلب الأسر إلى توفيره خلال الأسبوع الجاري قبل حلول العيد.
تحرير:أسماء فتحى ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص
كعك العيد
كعك العيد
يعد البحث عن أفضل أماكن شراء كعك العيد من أولويات الأسر المصرية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وتعد منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية الأقل سعرا مقارنة بباقى منافذ البيع والسوق الخارجية، وقد أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن طرحها أصنافا متنوعة من كعك العيد وبأسعار مخفضة تقل عن السوق الخارجية بأكثر من 20% وفقا لما أعلنته الشركة القابضة ومن المقرر أن يتم طرحه فى المجمعات الاستهلاكية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وكذلك المنافذ المتنقلة.
أسعار كعك العيد بمنافذ وزارة التموين: البسكويت: يسجل سعره نحو 50 جنيها للكيلو. الكعك السادة: سجل نحو 60 جنيها للكيلو. كعك بالملبن: سجل نحو 65 جنيها للكيلو. كعك بالمكسرات: سجل نحو 90 جنيها للكيلو. بيتى فور سادة: سجل نحو 65 جنيها للكيلو. بيتى فور لوكس: سجل نحو 85 جنيها للكيلو. غريبة سادة: سجلت نحو 80
اقرأ المزيد
الاقتصاد-المصري

7 أرقام إيجابية حققها برنامج الإصلاح في 9 أشهر

نجحت سياسات الإصلاح فى تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادى، حيث أظهرت أحدث المؤشرات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018-2019 محققا نحو 5.5%، في مقابل 5.2% خلال العام المالي الماضي 2017-2018. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية جريئة ومهمة. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
دولارات

الدولار ينخفض في 10 بنوك.. وبنك عودة أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.86 جنيه للبيع، و16.76 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الاستثمار العربي، بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.87 جنيه للبيع، و16.77 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك بلوم بواقع قرشين ليسجل نحو 16.88 جنيه للبيع، و16.78 جنيه للشراء.
اللواء-راضي-عبد المعطي-رئيس-جهاز حماية-المستهلك

هواوي: جميع الهواتف تعمل في مصر وتصلها التحديثات

استدعى رئيس جهاز حماية المستهلك ممثلي شركة هواوى فى مصر وذلك على خلفية الخلافات التى نشبت بين شركة هواوى الصينية لصناعة المحمول وشركة جوجل الأمريكية، فى إطار إستراتيجية الجهاز التى تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين، وخلال الاجتماع مع ممثلى الشركة، أكد الممثل القانونى لشركة هواوي التزام شركته بتوفير تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية من هواوى وهونر، بما فى ذلك المنتجات التى تم بيعها أو التى لا تزال فى المخازن.
أسعار-الفائدة (2)

بعد تثبيت الفائدة.. عائد أدوات الدين يواصل الصعود

واصلت أسعار العائد على أدوات الدين التى تصدرها الحكومة المصرية ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي، لتصل في عطاء البنك المركزي الذى طرحه الأسبوع الجاري إلى مستوى 17.37%، في مقابل 17.17% خلال عطاء الأسبوع الماضي، فيما استمر تراجع معدل الفائدة على سندات الخزانة طويلة الأجل بواقع 24 و14 نقطة أساس بالنسبة لطرح آجال 5 و10 سنوات، ليصل إلى مستوى 16.06%، في مقابل نحو 16.31% خلال عطاء الأسبوع الماضي، ويأتى ذلك بالتزامن مع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض.
اقرأ المزيد من الأخبار
عادات صحية في العيد

أسعار كعك عيد الفطر 2019 مستقرة لهذه الأسباب

تعانى السوق المحلية بعض الاضطرابات فى حركة البيع والشراء، ويأتي ذلك بعد تراجع مبيعات المكسرات والسلع الغذائية المرتبطة بشهر رمضان بنحو 25%، ليأتى موسم الكعك هذا العام محملا بالحرص الشديد فى الإنتاج والكميات المطروحة بما يتناسب مع حجم الشراء، ومدى إقبال المواطنين، وهو ما دفع التجار لتقليل الكمية المنتجة حتى الآن، وهناك عدد من العوامل التي أدت إلى استقرار أسعار كعك العيد الموسم الحالى، ومن المتوقع أيضا أن تؤثر فى حركة البيع والشراء، سيتم عرضها فى التقرير التالى.
السلع-الغذائية-فى-المجمعات-و-السوبر-ماركت (4)

تعديل مواعيد عمل المخابز.. التموين تستعد لعيد الفطر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء مرحلة الطوارئ عامة استعدادا لعيد الفطر المبارك، وما يستلزم ذلك من ضخ لكميات كبيرة من السلع الغذائية بمختلف أنواعها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الثلاث، وهى النيل والأهرام والإسكندرية، فضلا عن منافذ الوزارة المتنقلة والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وطرح مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة عن السوق الخارجية وفقا للتصريحات الصادرة عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي.
بطاقات-تموينية

مستقبل الدعم بعد تصريحات وزير التموين الأخيرة

شهدت منظومة السلع التموينية تغيرات جذرية خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بمستحقي الدعم التموينى المتمثل في السلع وفارق نقاط الخبز، حيث تسعى الدولة لتحديد المواطنين الأكثر احتياجا، وذلك من خلال سلسلة من الاجراءات والضوابط التى أعلنتها لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة تحت إشراف رئاسة الوزراء، والتى تم خلالها تحديد أسباب حذف المواطنين من بطاقات التموين خلال الفترة الماضية، وهو ما يطرح تساؤلا مهما حول مستقبل الدعم التموينى وسبل تطويره ومدى استفادة المواطن من هذه الاجراءات خلال المرحلة المقبلة.
كامل الوزير (4)

أول عيد لـ«كامل الوزير» في السكة الحديد.. انضباط

قبل أسبوعين من إجازة عيد الفطر، تتزين محطة قطارات مصر برمسيس لاستقبال آلاف المواطنين من الركاب المسافرين إلى مختلف محافظات مصر، لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرهم وأقاربهم. ومنذ أيام تشهد المحطة وجودا أمنيا مكثفا من قبل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حيث انتشر العشرات من الضباط وأفراد الأمن أمام شبابيك حجز التذاكر وعلى أرصفة المحطة ووسط الركاب، للحفاظ على أرواح المواطنين، تفاديا لحدوث أي مشكلات قد تقع أو أعمال تخريبية قد تحدث خلال تلك الفترة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org