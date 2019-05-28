تعرف على أسعار الكعك فى منافذ وزارة التموين

كعك العيد من أهم مظاهر بهجة المواطنين فى احتفائهم بالإفطار بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وتسعى أغلب الأسر إلى توفيره خلال الأسبوع الجاري قبل حلول العيد.

تحرير:أسماء فتحى ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص

كعك العيد

يعد البحث عن أفضل أماكن شراء كعك العيد من أولويات الأسر المصرية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وتعد منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية الأقل سعرا مقارنة بباقى منافذ البيع والسوق الخارجية، وقد أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن طرحها أصنافا متنوعة من كعك العيد وبأسعار مخفضة تقل عن السوق الخارجية بأكثر من 20% وفقا لما أعلنته الشركة القابضة ومن المقرر أن يتم طرحه فى المجمعات الاستهلاكية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وكذلك المنافذ المتنقلة.

أسعار كعك العيد بمنافذ وزارة التموين: البسكويت: يسجل سعره نحو 50 جنيها للكيلو. الكعك السادة: سجل نحو 60 جنيها للكيلو. كعك بالملبن: سجل نحو 65 جنيها للكيلو. كعك بالمكسرات: سجل نحو 90 جنيها للكيلو. بيتى فور سادة: سجل نحو 65 جنيها للكيلو. بيتى فور لوكس: سجل نحو 85 جنيها للكيلو. غريبة سادة: سجلت نحو 80