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بركة «22».. عصابة «كساب» تخطف أم عمرو سعد

تحرير:أمين طه ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص
مسلسل بركة
مسلسل بركة
شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل «بركة» كثيرا من التطورات والأحداث المهمة، حيث تواصل عمرو سعد الذى يجسد شخصية بركة مع الإعلامى الفاسد «علاء عابدين»، وعرض عليه الفيديوهات التى يملكها وتدينه أيضا، وأعطى له رقمه ليتواصل معه، إلا أنه تواصل مع العصابة وسألهم عن كيفية وصول هذا الشاب إلى الفيديوهات، ولكنهم عنفوه وأبلغوه بتنفيذ ما يأمرونه به، كما قام «بركة» بابتزاز اللواء جلال، واستدعائه له ليمسح له السيارة، وطلب منه معرفة مكان رجل الأعمال الفاسد فوزى الغامرى، وبالفعل وصل إليه وأبلغة أنه يملك فيديوهات تدينه وتدين نجله.
وتمكن «كساب» من إحضار «خالد» صديق بركة المسافر إلى إيطاليا لمساعدتهم فى اختراق برنامج بركة الذى عليه بيانات تكشف العصابة السرية. وفى سياق متصل زارت «فريدة» والدة بركة، مقام السيدة زينب، لتدعو ربها ليساعدها لتتخذ القرار الصائب تجاه ولدها بركة، ثم خرجت من عندها للذهاب
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إيقاف-أعمال-هدم-بعقار-آثري-في-الإسكندرية

إيقاف أعمال هدم عقار أثري في الإسكندرية

أوقف مسئولو حي الجمرك أعمال هدم بأحد العقارات الأثرية قديمة العهد والوارد تسجيلها في مجلد التراث بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء. بدأت الواقعة بتلقي مسؤولي حي الجمرك برئاسة سحر شعبان، مساء أمس الإثنين، إشارة لغرفة العمليات بحي الجمرك بوجود أعمال مخالفة بمحل تجاري بشارع رأس التين، دائرة قسم الجمرك، انتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس الحي مباشرة برفقة المهندس المختص وإدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع لموقع البلاغ ومعاينة الموقع.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

قبل العيد.. التضامن تعلن موعد صرف معاشات يونيو

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تقرر صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتبارا من السبت القادم الموافق 1 يونيو من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد على أن يتم الصرف من البنوك اعتباراً من الأحد 2 مايو، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقوم الوزارة بصرف ما يزيد عن 13 مليار جنيه شهريًا معاشات لنحو 8 ملايين قائم بالصرف.
السيسى-وبوتين (2)

برئاسة السيسي وبوتين.. قمة «روسيا إفريقيا» 24 أكتوبر

تستضيف مدينة سوتشي، يوم 24 أكتوبر المقبل، قمة "روسيا - إفريقيا" تحت الرئاسة المشتركة لكل من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، في حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، حيث سيجمع قادة جميع دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى رؤساء كبرى التجمعات والمنظمات الإقليمية الفرعية، حسبما أفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".
اشعال-النار-

منها وقف الثأر.. أجمل 5 عادات للمصريين في رمضان

مع انطلاق شهر رمضان الكريم، تتجدد العادات والتقاليد الجميلة، في عدد من المجتمعات المصرية، البعض ينظر إليها على أنها غريبة، لكنها تبقى دوما محل احترام وتقدير لكل العالمين بها. كل منطقة تتفرد بواحدة من هذه العادات، لعل أبرزها ما تشهده محافظة جنوب سيناء من قيام الأهالي بإشعال النيران أمام المنازل، لإبلاغ المارة بوجود مائدة داخل المنزل، وما تشهده مدينة سيوة من استضافة الأهالي للأطفال الذين يصومون للمرة الأولى على الإفطار خارج منازلهم، وقيام قبائل مطروح باستطلاع هلال رمضان من أعلى قمم الجبال.
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مجلس-النواب (3)

مجلس النواب يوافق على رفع الحصانة عن الحناوي

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم الأربعاء، على رفع الحصانة عن النائب محمد الحناوي، وذلك بعد أن بحثت اللجنة الطلب المقدم من النائب العام، والذي يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية "رفع الحصانة" لإجراء التحقيق والتصرف، بناءً على ما هو منسوب إلى النائب المذكور في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر بحصوله من النائب بسوء نية على شيك بمليون و750 ألف جنيه، مسحوب على أحد البنوك، ولا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
مسلسل-بركة

بركة «14».. عمرو سعد يثأر من قاتل أبيه ويدفنه حيًا

شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل «بركة» كثيرا من التطورات والأحداث المهمة عقب مقتل والد بركة على يد رجل كساب فى محبسه، حيث استطاع عمرو سعد الذى يجسد شخصية بركة الثأر من قاتل أبيه الذى كلفه «عزام» بالتخلص من والده فى سجنه، حيث قطع رجال بركة خط سير العصابة التى اتجهت إلى طريق سيارة الإسعاف التى تقل «حسام» القاتل وبجوارها سيارة تأمين إلى المستشفى وصدمتها بعربية نقل، ونزلت قوة من رجال كساب محاولين التخلص من حسام القاتل، حتى لا يتركوا دليلا يدينهم، إلا أن رجال بركة تدخلوا فى الوقت المناسب وأطلقوا النار على رجال كساب وأجبروهم على الانسحاب فى نهاية الأمر.
مسلسل-بركة

الحلقة (7).. بركة يستعين بهاكر وكساب يخطط لإعدامه

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل بركة، تدبير خطة من قبل رجل الأعمال "كساب"، الذي يقوم بدوره الفنان محمد لطفي، للتخلص من "بركة"، الذي يقوم بدوره الفنان عمرو سعد، عن طريق تلفيق قضية له وإدخاله السجن ثم قتله والتخلص من عائلته بالكامل. وبدأت الحلقة بلقاء جمع "بركة" مع "كساب”، وقام "كساب" بتهديد "بركة" بقتله فى حالة عدم استرجاعه كارت الميموري، وأخبره أنه سوف ينتمى إلى فئة المجرمين فى حالة الكشف عما يحتويه الكارت من وثائق وأدلة تدين تلك العصابة التي تطارده.
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