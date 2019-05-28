بركة «22».. عصابة «كساب» تخطف أم عمرو سعد

تحرير:أمين طه ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص

مسلسل بركة

شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل «بركة» كثيرا من التطورات والأحداث المهمة، حيث تواصل عمرو سعد الذى يجسد شخصية بركة مع الإعلامى الفاسد «علاء عابدين»، وعرض عليه الفيديوهات التى يملكها وتدينه أيضا، وأعطى له رقمه ليتواصل معه، إلا أنه تواصل مع العصابة وسألهم عن كيفية وصول هذا الشاب إلى الفيديوهات، ولكنهم عنفوه وأبلغوه بتنفيذ ما يأمرونه به، كما قام «بركة» بابتزاز اللواء جلال، واستدعائه له ليمسح له السيارة، وطلب منه معرفة مكان رجل الأعمال الفاسد فوزى الغامرى، وبالفعل وصل إليه وأبلغة أنه يملك فيديوهات تدينه وتدين نجله.

وتمكن «كساب» من إحضار «خالد» صديق بركة المسافر إلى إيطاليا لمساعدتهم فى اختراق برنامج بركة الذى عليه بيانات تكشف العصابة السرية. وفى سياق متصل زارت «فريدة» والدة بركة، مقام السيدة زينب، لتدعو ربها ليساعدها لتتخذ القرار الصائب تجاه ولدها بركة، ثم خرجت من عندها للذهاب