فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

من سيلعب دور رفعت إسماعيل؟ هؤلاء يرشحهم الجمهور

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
محمود حميدة
محمود حميدة
منذ إعلان شبكة نتفليكس تقديمها مسلسل رعب مصري لأول مرة بعنوان Paranormal بالتعاون مع المنتج أحمد حفظي والمخرج عمرو سلامة والمؤلفة دينا ماهر، والجمهور يترقب حصيلة إبداع العقول المصرية عندما تعالج واحدة من أشهر سلاسل روايات الرعب المصرية وأكثرها شعبية، ألا وهي سلسلة ما وراء الطبيعة للمؤلف الراحل أحمد خالد توفيق. أشعل إعلان نتفليكس الجديد حماسة الجمهور، وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في توقع أبطال المسلسل، واقتراح أسماء ممثلين يرون أنهم الأنسب لأداء شخصية البطل رفعت إسماعيل.
واقترح البعض أن يقوم الممثل عبد العزيز مخيون بدور البطولة، كونه يمتلك كثيرا من التشابهات مع الصورة التي رسمها الراحل إسماعيل دياب لشخصية رفعت إسماعيل على أغلفة ما وراء الطبيعة، في حين رأى آخرون أن محمود حميدة سوف يناسب الشخصية أكثر لأنه يبدو فاتنًا في البدلة الكحلية تمامًا مثل رفعت إسماعيل، وما زالت
اقرأ المزيد
مسلسل-طلقة-حظ

الحلقة22 «طلقة حظ»: عودة مصطفى خاطر بعد الخطف

بدأت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفي خاطر والذى يعرض عبر قنوات «cbc،dmc،ONE والحياة»، بعودة «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر إلى الفيلا التى يعيش فيها بعد أن تعرض للخطف فى الحلقة السابقة على يد عصابة رجل الأعمال «منصور» الفنان أحمد ماهر ، فى الوقت الذى تحاول «نرمين» الفنانة إيمي سالم معرفة أين ذهب «عبد الصبور» ولماذا تغيب عن الفيلا دون أن يخبرها. وتمر أحداث المسلسل ويتذكر «عباس» الفنان محمد أنور من بداية الأحداث والسبب الذى جعلهم متورطين فى العديد من الجرائم.
قمر-هادي (2)

الحلقة الـ 22 قمر هادي.. فيليب يقتل ابنة عم «هادي»

بدأت الحلقة الـ 22 من قمر هادي بجلسة صراحة بين تامر فرج "فيليب" وهاني سلامة "هادي"، بينما الأخير يسأله لماذا لم يقتله حتى الآن رغم العداوة الكبيرة بينهما، سخر منه "فرج" قائلًا إن حبه يمنعه من أن يؤذيه، فما كان من "هادي" إلا أن أجابه بأن هناك شخصا أكبر منه يمنعه من التعرض له، وأنه سوف يجد هذا الشخص ويتحالف معه ضده. وبدأت خيوط المؤامرة التي تدبر ضد "هادي" تتضح، عندما شاهدنا من خلال "فلاش باك" لقاء بين زوجة "هادي" المزيفة يسرا اللوزي، وغريمه فيليب قديمًا.
ابو-جبل

أبو جبل 22.. هل يسقط مصطفى شعبان في قبضة الشرطة؟

انطلقت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل أبو جبل، من بطولة الفنان مصطفى شعبان، بمواصلة الشرطة مطاردتها "حسن أبو جبل" -مصطفى شعبان- الذي أصبح متهما في جريمة قتل أطفاله وحرقه بيته، بدافع أن يغطي على سرقته 30 مليون جنيه مخبأة في منزل العائلة، لأن تلك الأموال ملك له ولشقيقيه. "حسن" رأى أنه سيثبت براءته إذا كان خارج السجن، لذا هرب ولجأ إلى "أم أحمد" -الفنانة فتحية طنطاوي- إلا أن الشرطة علمت بالمنطقة التي يوجد فيها، وفرضت رقابة عليه، فاضطر أن يهرب مجددًا إلى مكان آخر.
اقرأ المزيد من الأخبار
ما وراء-الطبيعة (2)

Netflix تحول أشهر روايات أحمد خالد توفيق لمسلسل رعب

أعلنت شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني، تقديمها أول مسلسل رعب مصري بعنوان Paranormal ضمن عروضها الأصلية، بالتعاون مع المنتج المصري أحمد حفظي والمخرج المصري عمرو سلامة، في مفاجأة لم يتوقعها أحد. وفاجأت شبكة البث الإلكتروني الجمهور المصري، بأن المسلسل الجديد سوف تبنى أحداثه على روايات ما وراء الطبيعة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي تعتبر من أعلى سلاسل الروايات المصرية مبيعًا بأكثر من 15 مليون نسخة بيعت حتى الآن، بحسب موقع The Hollywood Reporter الأمريكي.
.نتفليكس (1)

رغم الحظر.. نتفليكس حاضرة في مهرجان كان

قبل انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72، أعلن القائمون عليه أن شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني لن تكون حاضرة هذا العام للعام الثاني على التوالي، وهو ما أثار أزمة جديدة بين نتفليكس وكان، بسبب استمرار الأخير في حظر أعمالها من الوجود في واحد من أكثر المهرجانات السينمائية عَراقة دون وجه حق، في حين كان رد إدارة «كان» أن أفلام نتفليكس لا تستوفى معايير المنافسة داعمةً رفضها بالأدلة. المثير للدهشة أنه رغم هذا الرفض، فإن نتفليكس ما زالت موجودة بشكل واضح في الكواليس، بحسب موقع Livemint الأمريكي.
نتفليكس

Morgan Stanley: «نتفليكس» أفضل شبكات البث بلا منازع

من جديد تحافظ شبكة نتفليكس على تاجها وسط بقية شبكات البث الإلكتروني الأخرى، مثل HBO وأمازون، وفقًا لإحصائيات مؤسسة Morgan Stanley. كانت المؤسسة قد أجرت استطلاع رأي للمشتركين في شبكات البث الإلكتروني، لتتصدر نتفليكس قائمة الأكثر تفضيلًا للجمهور بنسبة 40% متفوقة على أرقامها في العام الماضي، التي لم تتجاوز 39%، أما المركز الثاني فقد كان من نصيب شبكة HBO التي حققت 11% متراجعة عن نسبها العام الماضي والتي تجاوزت 14%، أما السر فيرجع إلى عدم رضا الجمهور عن الحلقة الأخيرة من مسلسل Game of Thrones الذي تنتجه الشبكة.
مسلسل Black Summer (2)

تعرف على أفضل مسلسل رعب في تاريخ نتفليكس

وصف كاتب الرعب الشهير ستيفن كينج عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر" بمسلسل الرعب Black Summer الذي يعرض حاليًا على شبكة نتفليكس، بأنه أفضل مسلسل رعب في تاريخ الشبكة الأمريكية. وواصل الكاتب مدحه قائلًا إنه يختلف عن أي مسلسل "زومبي" أو موتى أحياء شاهده من قبل، إذ تجنب صناعه كثير من كليشيهات أعمال الرعب، فلا يوجد فيه مراهقين شباب متهورين، أو رجوع بالزمن للوراء "فلاش باك"، أو حتى مشاهد مصورة بكاميرا واحدة، بل يعتمد على الرعب الخام، بحسب موقع Joe البريطاني.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org