من سيلعب دور رفعت إسماعيل؟ هؤلاء يرشحهم الجمهور

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

محمود حميدة

منذ إعلان شبكة نتفليكس تقديمها مسلسل رعب مصري لأول مرة بعنوان Paranormal بالتعاون مع المنتج أحمد حفظي والمخرج عمرو سلامة والمؤلفة دينا ماهر، والجمهور يترقب حصيلة إبداع العقول المصرية عندما تعالج واحدة من أشهر سلاسل روايات الرعب المصرية وأكثرها شعبية، ألا وهي سلسلة ما وراء الطبيعة للمؤلف الراحل أحمد خالد توفيق. أشعل إعلان نتفليكس الجديد حماسة الجمهور، وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في توقع أبطال المسلسل، واقتراح أسماء ممثلين يرون أنهم الأنسب لأداء شخصية البطل رفعت إسماعيل.

واقترح البعض أن يقوم الممثل عبد العزيز مخيون بدور البطولة، كونه يمتلك كثيرا من التشابهات مع الصورة التي رسمها الراحل إسماعيل دياب لشخصية رفعت إسماعيل على أغلفة ما وراء الطبيعة، في حين رأى آخرون أن محمود حميدة سوف يناسب الشخصية أكثر لأنه يبدو فاتنًا في البدلة الكحلية تمامًا مثل رفعت إسماعيل، وما زالت