«الخال مش والد».. ذبح ابن أخته بسبب كلب في الوراق

تحرير:سماح عوض الله ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٦ ص

قتل- أرشيفية

تحولت مشادة بين طالب جامعي وخاله إلى جريمة قتل، راح ضحيتها الأول، إذ جلب الطالب كلبًا رغب فى الاحتفاظ به بالعقار محل سكن خاله، لكن الأخير رفض، مما تسبب فى نشوب مشاجرة بين الطرفين، قام خلالها الخال بطعن نجل شقيقته بطعنات غائرة فى الرقبة والصدر، مما تسبب فى مصرع المجني عليه على الفور، وذلك فى شارع إبراهيم الدسوقى، المتفرع من شارع أولاد أبو سعدة بمنطقة الوراق، وتم القبض على المتهم وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمتي القتل العمد وحيازة سلاح أبيض.

بدأت أحداث الواقعة، بورود بلاغ من أهالى سكان شارع إبراهيم الدسوقي بالمنطقة لقسم شرطة الوراق، بالعثور على جثة شاب مقتول. على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، وبدأ رئيس مباحث