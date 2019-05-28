«الخال مش والد».. ذبح ابن أخته بسبب كلب في الوراق
تحرير:سماح عوض الله
٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٦ ص
قتل- أرشيفية
تحولت مشادة بين طالب جامعي وخاله إلى جريمة قتل، راح ضحيتها الأول، إذ جلب الطالب كلبًا رغب فى الاحتفاظ به بالعقار محل سكن خاله، لكن الأخير رفض، مما تسبب فى نشوب مشاجرة بين الطرفين، قام خلالها الخال بطعن نجل شقيقته بطعنات غائرة فى الرقبة والصدر، مما تسبب فى مصرع المجني عليه على الفور، وذلك فى شارع إبراهيم الدسوقى، المتفرع من شارع أولاد أبو سعدة بمنطقة الوراق، وتم القبض على المتهم وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمتي القتل العمد وحيازة سلاح أبيض.
بدأت أحداث الواقعة، بورود بلاغ من أهالى سكان شارع إبراهيم الدسوقي بالمنطقة لقسم شرطة الوراق، بالعثور على جثة شاب مقتول.
على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، وبدأ رئيس مباحث
بدأت أحداث الواقعة، بورود بلاغ من أهالى سكان شارع إبراهيم الدسوقي بالمنطقة لقسم شرطة الوراق، بالعثور على جثة شاب مقتول.
على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، وبدأ رئيس مباحث الوراق المقدم هانى مندور فى فحص البلاغ، وتبين أن المجنى عليه طالب جامعي مصاب بعدة طعنات فى الصدر والرقبة، وباستجواب عدد من شهود العيان، وقاطني العقار، وأسرة القتيل اتهمت خال الضحية بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات بينهما.
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وأكد الشهود أن المتهم دائم التشاجر مع المجني عليه، ومؤخرًا اعترض على احتفاظ الطالب الجامعي بكلب فى المنزل، وتشاجر معه، ونحره بسكين فى عنقه، وطعنه بها فى صدره.