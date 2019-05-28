72 مشروع «صرف ومياه» بـ5.1 مليار جنيه في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

جولة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، محطة مياه سرياقوس بمحافظة القليوبية، والتى تم تنفيذها على مساحة 34 ألف م2، وتستعد حاليا لإجراء تجارب التشغيل وتبلغ طاقتها الإنتاجية 145 ألف م3/يوم، وتعمل بنظام الديناساند (نظام مرشح الرمل الديناميكى)، والذى يتميز بتوفير وحدات المروقات والمرشحات الموجودة بالنظام التقليدي لخدمة نحو مليون نسمة بقرى (محطة القوات المسلحة - سرياقوس - عزب سرياقوس الغربية - عرب العيايدة - الجبل الأصفر - القلج - سندوة - المنايل - كفر حمزة).

من جانبه، أشاد محافظ القليوبية بالمشروع العملاق الذي يخدم قطاعًا كبيرا من سكان المحافظة، متوجها بالشكر لوزارة الإسكان على جهدها فى تنفيذ هذا المشروع. وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى: جارٍ تنفيذ 72 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، بتكلفة 5.1 مليار