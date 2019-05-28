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72 مشروع «صرف ومياه» بـ5.1 مليار جنيه في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
جولة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
جولة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، محطة مياه سرياقوس بمحافظة القليوبية، والتى تم تنفيذها على مساحة 34 ألف م2، وتستعد حاليا لإجراء تجارب التشغيل وتبلغ طاقتها الإنتاجية 145 ألف م3/يوم، وتعمل بنظام الديناساند (نظام مرشح الرمل الديناميكى)، والذى يتميز بتوفير وحدات المروقات والمرشحات الموجودة بالنظام التقليدي لخدمة نحو مليون نسمة بقرى (محطة القوات المسلحة - سرياقوس - عزب سرياقوس الغربية - عرب العيايدة - الجبل الأصفر - القلج - سندوة - المنايل - كفر حمزة).
من جانبه، أشاد محافظ القليوبية بالمشروع العملاق الذي يخدم قطاعًا كبيرا من سكان المحافظة، متوجها بالشكر لوزارة الإسكان على جهدها فى تنفيذ هذا المشروع. وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى: جارٍ تنفيذ 72 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، بتكلفة 5.1 مليار
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ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن ترتفع درجات الحرارة، غدا الأربعاء، على جميع الأنحاء، بينما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، وعلى خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف لمترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة لمضطربة وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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امتحان الفيزياء يقسم طلاب أولى ثانوي: أين العدل؟

أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان نهاية العام في مادة االفيزياء، اليوم الثلاثاء، وتباينت آراء الطلاب حول صعوبة امتحان الفيزياء، إذ أكدوا أنه تضمن 17 جزئية منها 10 جزئيات عبارة عن اختيار من متعدد و7 أسئلة مقالية، مشيرين إلى أن نماذج الامتحانات غير موحدة داخل اللجنة الواحدة، حيث جاءت أسئلة بعض نماذج الامتحانات صعبة والبعض الآخر سهلة في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأبدوا استيائهم من عدم توحيد نماذج أسئلة الامتحان، بحجة أنه يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب.
قطار (2)

السكة الحديد تعلن تأخيرات قطارات 23 رمضان

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة اليوم الأربعاء نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير، وذكرت في بيان، أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/الإسكندرية 40 دقيقة، وخط القاهرة/أسيوط 35 دقيقة، أسيوط/أسوان 35 دقيقة، على خط بنها/بورسعيد 45 دقيقة، وخط طنطا/المنصورة/دمياط مدة 25 دقيقة.. واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات.
فوانيس-رمضان

دعاء اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك

فى مثل تلك الأيام، العشر الأواخر، يجتهد الصائمون فى الدعاء والتقرب للمولى عز وجل بالأعمال الصالحة، وذلك لنيل ثواب ومكانة ليلة القدر، والتى ورد التماسها فى العشر الأواخر، فعن عائشة رضِيَ اللهُ عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "تَحرُّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوتر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ"، ففى اليوم الثالث والعشرين، يستحب قراءة هذا الدعاء: "اللّهُمَّ اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوب، وامْتَحِنْ قَلبي فيهِ بتَقْوى القُلُوب، يامُقيلَ عَثَراتِ المُذنبين".
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الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق - محافظ القليوبية

خلل فى تقرير الموازنة السنوية لمشروعات القليوبية

أعرب الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، عن استيائه من وجود ما وصفه بـ"خلل" بين نسب تنفيذ الموازنة السنوية للمديريات المختلفة بالمحافظة للعام المالي الحالي الواردة من هيئة التخطيط، وما عرضه وكلاء الوزارات خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم الأربعاء، مطالبًا الهيئة بإعادة هيكلة البيان المرسل للمحافظة. وشدد على وكلاء الوزارات ورؤساء المدن بضرورة الانتهاء من البيان السنوي بحجم تنفيذ الميزانية السنوية المخصصة للمشروعات المختلفة بشكل دقيق، خاصة وأنه لم يتبق سوى أيام على انتهاء الميزانية السنوية للعام المالي الحالي.
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65 فدانًا.. «مدفن صحي» يثير رعب أهالي العبور (صور)

حالة من الرعب سادت بين سكان مدينة العبور الجديدة منذ زيارة محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم للمدينة وإعلانه قرار نقل المدفن الصحي بالخانكة وأبوزعبل إلى قطعة أرض بالمدينة لاستيعاب المخلفات الصلبة البلدية الناتجة من المحافظة على مساحة تقدر بـ65 فدانًا، ويتكون من جزأين متماثلين تمامًا أحدهما مخصص لاستقبال المخلفات من محافظة القليوبية والآخر لمحافظة القاهرة، الأمر الذي حوّل حياة أهالي المدينة إلى كابوس مرعب وانتفضوا للدفاع عن مدينتهم للحفاظ على حياتهم وحياة أبنائهم والسير فى كل الاتجاهات لوقف تنفيذ القرار.
لانقطاع-مياه-الشرب وقفة-احتجاجية-لأهالي-الكنائس-بالبحيرة (2)

قرية الكنائس بلا مياه.. ومحافظ البحيرة للأهالي: مش هعيد كلامي

نظم العشرات من أهالي منطقة الكنائس التابعة لقرية بولين بمركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة البحيرة، بسبب انقطاع مياه الشرب عنهم، ما جعلهم يستخدمون طرق صعبة للحصول عليها، ورفعوا الأهالي لافتات معبرين عن غضبهم من انقطاع المياه، ومنها "احنا بنموت من العطش، نقطة مياه تساوي حياة، قرية الكنائس تستغيث عاوزين نشرب، من أجل قطرة مياه"، مطالبين اللواء هشام آمنة محافظة البحيرة والمسؤولين بالمحافظة، بتوفير المياه لهم ومخاطبة رئيس شركة مياه الشرب بالتدخل لحل المشكلة التي يعاني منها المواطنين.
حدائق-القناطر-في-شم-النسيم (4)

حدائق القناطر تستقبل الآلاف مجانا في شم النسيم (صور)

استقبلت حدائق القناطر الخيرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الآلاف من المواطنين المشاركين في احتفالات شم النسيم، حيث تزينت الحدائق والمتنزهات بمنتجع الغلابة صباح اليوم للاحتفال بشم النسيم وسط انتشار أمني مكثف لنشر الأمن والطمأنينة لدى المواطنين. وأكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أن غرفة العمليات لم تتلق حتى الآن بلاغات تعكر صفو المحتفلين، مشيرا إلى أنه تم استقبال المواطنين ببرامج متنوعة للاحتفال، منها فرق الفنون الشعبية والطبل البلدي.
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