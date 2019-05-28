مستشفى الأهلي.. جاهزية أزارو ورحلة ألمانية جديدة

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

أزارو

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تنسيقية مساء اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام في التاسعة والنصف مساء، على ملعب التتش؛ وذلك لمواصلة التحضير للفترة المقبلة، والتنسيق في بعض الأمور الفنية قبل تطبيقها بشكل عملي في مران الفريق، وركز الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة على تصويب الأخطاء وتخصيص تدريبات إضافية لبعض اللاعبين، حيث شارك صلاح محسن في فقرة منفردة للتدريب على الكرات العرضية في مران أمس كما قام وليد سليمان بتنفيذ الضربات الثابتة.

ويخضع أحمد حمودي وجونيور أجايي، لاعبا الأهلي، لفحص طبي على هامش المران؛ للتأكد من جاهزيتهما بعد شكوى الثنائي في نهاية مران أمس، واشتكى حمودي وأجايي، من كدمات في نهاية مران الفريق. وقال الجهاز الفني للأهلي، إن سعد سمير وكريم نيدفيد لاعبا الفريق سوف يتوجهان إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي جديد ومعرفة مدى