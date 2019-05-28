جريمة

«قطة مذبوحة وجثة».. موظفة تقتل أمها بمقص في الزيتون

تحرير:محمد الأشموني ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
كشف ضباط مباحث القاهرة، لغز العثور على جثة لسيدة عجوز داخل مسكنها، حيث تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا بالعثور على جثة لسيدة 81 سنة، بعقار كائن بشارع سليم الأول بدائرة القسم، مسجاة على ظهرها بالشقة سكنها وبها إصابات عبارة عن جروح طعنية بالصدر، كما عثر على قطة مذبوحة وموضوعة أعلى جثة المجنى عليها، وتبين من خلال التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة المجني عليها، وأنها تخلصت منها بمقص، وقتلت القطة، كما حاولت طعن شقيقها لدى محاولته السيطرة عليها.
بسؤال نجلي المجني عليها، "مهندس 55 سنة"، "طبيب، 58 سنة"مصاب بجرح باليد اليمنى، قرر الأول بتلقيه اتصال هاتفي من شقيقتهما "موظفة سابقة، 45 سنة"، ومقيمة صحبة والدتها "المجنى عليها" بمحل البلاغ، طلبت منه ضرورة حضوره وشقيقه لمسكنها. وأضاف أنه عقب وصولهما شاهدا شقيقتهما تقف بمدخل الشقه بجوار جثة والدتهما،
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قبض-متهم

المشدد 10 سنوات لعاطل يسرق المواطنين بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، "ع.م" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه بالمرج، وأسندت النيابة للمتهم، تهمة سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وتعديه على المجنى عليه "ع. ف" بقصد سرقته، حيث تمكن من شل حركته والاستيلاء على مابحوزته، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية، بدون تصريح فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم المرج، بلاغًا بتعرض عدد من الأهالى للسرقة بالإكراه على يد المتهم المذكور.
خطف

القتيل الملثم.. تشريح جثة عجوز داخل مزرعة بالشرقية

أصدرت نيابة بلبيس العامة برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بانتداب لجنة من أطباء مصلحة الطب الشرعي؛ لتشريح جثة عجوز، في بداية العقد الثامن من العمر، بعدما عُثر عليه مشنوقا وموثقا وملثم الرأس داخل مزرعة أغنام يحرسها بناحية «سيكم». البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة لرجل داخل مزرعة أغنام بناحية «سيكم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.
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قتيل و6 مصابين في تصادم سيارتي نقل بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نقل جامبو محملة بالبويات على طريق مصر / إسكندرية الصحراوي بالقرب من وادي النطرون، ما أدى إلى تصادمها بسيارة محملة بالعمالة الزراعية، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم على طريق مصر اسكندرية الصحراوي.
جثة

«ملابس داخلية ووسادة».. جثة فتاة تثير الذعر بالمترو

حالة من الذعر سيطرت على المواطنين عقب العثور على جثة فتاة داخل محطة مترو طرة البلد، وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث مكبر، كشف تفاصيل جديدة في واقعة الفتاة التي عثر على جثتها داخل محطة مترو طرة البلد، إذ تبين من التحريات الأولية لرجال المباحث أن الجثة لفتاة متسولة، وعثر بجوارها، على شنطة بلاستيكية، بداخلها ملابس داخلية، ووسادة تستخدمها في النوم، داخل المحطة، يوميا، بعد مواعيد غلق المترو اليومية، مشيرين إلى أن الفتاة مجهولة الهوية، وليس لها أهل، وتقوم بالتسول داخل المترو، وعثر بحوزتها على 750 جنيها، وكانت ترتدي حلقا ذهبيا.
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جثة

جرعة مخدرات زائدة وراء وفاة صاحب مركز لعلاج الإدمان

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، مساء أمس، في كشف لغز العثور على جثة صاحب مركز لعلاج الإدمان بمنطقة الهرم، وتبين أن جرعة مخدرات زائدة وراء وفاته، وعدم وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيقات. تعود الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة صاحب مركز لعلاج الإدمان، وكشفت المعاينة والتحريات أن سبب الوفاة هو تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، وعدم وجود شبهة جنائية.
جثة

وفاة سيدة بعد إصابتها في مشاجرة دامية بالبساتين

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم، مساء اليوم السبت، جراء وقوع مشاجرة مع مجموعة من الأشخاص بمنطقة البساتين وجرى نقلها إلى المشرحة لاستخراج تصريح الدفن فيما لا يزال المصابون فى المستشفى، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة. تلقى مأمور قسم شرطة شرطة البساتين بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط مصابين، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، ودلت التحريات الأولية أن مشادة كلامية وقعت بين شخصين تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها كل منهما بأنصاره.
جثة-فى-شقة

توكيل وجثة..ليلة مقتل سائق على يد زوجته ونجله بحلوان

لم تتردد "رضا" في اتخاذ قرار هو الأصعب في حياتها للحفاظ على محل بقالة ملكها، بعد علمها بنية زوجها "أحمد إبراهيم" إلغاء توكيل عام منحها إياه للتصرف في ممتلكاته، اتفقت مع نجلها المحاسب على قتل الزوج في اليوم الحادي عشر لشهر رمضان، تلك الجريمة التي أضحت حديث الساعة تتناقلها الألسن وسط ذهول أهالي مدينة الموظفين في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة، إذ تعدى المتهمان على الضحية بالضرب المبرح حتى فاضت روحه إلى بارئها، وتمكن رجال البحث الجنائي بالقسم من ضبطهما.
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قريبه فشل في اغتصابه.. العثور على جثة طفل بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، من كشف لغز العثور على جثة الطفل" أحمد ياسر الصبو" 6 سنوات، والمختطف من أمام منزله أمس الأربعاء، في بالوعة الصرف الصحي، بقرية كفر الدبوسي التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وتبين أن ابن خاله طالب بالصف الثاني الإعدادي، هو وراء الواقعة، إذ استدرجه من أمام المنزل إلى شارع جانبي ضيق للاعتداء الجنسي عليه عقب صلاة التراويح، ولما صرخ الطفل وحاول الهرب منه، خشى الجاني افتضاح أمره، خنقه ثم تخلص من الجثة في البالوعة.
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