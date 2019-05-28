«قطة مذبوحة وجثة».. موظفة تقتل أمها بمقص في الزيتون

تحرير:محمد الأشموني ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

جثة - أرشيفية

كشف ضباط مباحث القاهرة، لغز العثور على جثة لسيدة عجوز داخل مسكنها، حيث تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا بالعثور على جثة لسيدة 81 سنة، بعقار كائن بشارع سليم الأول بدائرة القسم، مسجاة على ظهرها بالشقة سكنها وبها إصابات عبارة عن جروح طعنية بالصدر، كما عثر على قطة مذبوحة وموضوعة أعلى جثة المجنى عليها، وتبين من خلال التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة المجني عليها، وأنها تخلصت منها بمقص، وقتلت القطة، كما حاولت طعن شقيقها لدى محاولته السيطرة عليها.

بسؤال نجلي المجني عليها، "مهندس 55 سنة"، "طبيب، 58 سنة"مصاب بجرح باليد اليمنى، قرر الأول بتلقيه اتصال هاتفي من شقيقتهما "موظفة سابقة، 45 سنة"، ومقيمة صحبة والدتها "المجنى عليها" بمحل البلاغ، طلبت منه ضرورة حضوره وشقيقه لمسكنها. وأضاف أنه عقب وصولهما شاهدا شقيقتهما تقف بمدخل الشقه بجوار جثة والدتهما،